 Ремко Эвенепул: «Займу я 2-е или 10-е место в разделке на чемпионате мира-2022, сезон это уже не изменит»

Ремко Эвенепул о готовности к чемпионату мира по шоссейному велоспорту-2022

Действующий чемпион Бельгии в раздлелке, бронзовый призёр в этой дисциплине на чемпионате мира по велоспорту-2021, Ремко Эвенепулу (Remco Evenepoel) через неделю после победы на Вуэльте Испании-2022 готов бороться в индивидуальной гонке на время в Австралии, на чемпионате мира по шоссейному велопорту-2022. После победы на первом в карьере Гранд-туре 22-летний бельгийский гонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl провёл без велосипеда два дня и переключился на подготовку к разделке, которая пройдёт по технически сложной из-за 30 поворотов 34,2 километровой дистанции в Вуллонгонге 18 сентября.

©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Justin Setterfield / Getty Images - Photo credit: ©Justin Setterfield / Getty Images

Ремко Эвенепул: «Я заранее морально подготовился. Не можешь просто отказаться от шанса выступать на чемпионате мира за свою страну. Сложно сказать, повлияет ли Вуэльта. Не имею понятия, сколько выступали в прошлом месяце соперники. Наверное, не так много. С другой стороны, всегда говорят, что после первого полностью пройденного Гранд-тура нога идёт волшебно, так, что можно продавливать большие передачи. Надеюсь, так и будет.

Ещё три месяца назад мы планировали, как будем действовать в эту неделю, где можно лучше всего восстановиться. Хорошо, что мы приехали в Австралию сразу после Вуэльты. Сделали так и ради моего физического состояния, и ради чемпионата, хотя буду счастлив, когда после чемпионата мира смогу расслабиться. Путешествие было совсем не коротким. Плюс добавилась тяжёлая последняя неделя Вуэльты, которая ещё отдаётся в теле. Но в Бельгии мне было бы не так спокойно.

Очень радует, что на разделках в этом году я выступал стабильно. Худшим результатом было второе место. Отлично, если смогу повторить это в воскресенье. Всё зависит от формы в конкретный день. Сейчас я вполне уверен в своих силах, на тренировке (в пятницу) чувствовал себя довольно хорошо. В любом случае, на мне больше нет давления. Сезон уже успешный.

Я проясню, что, конечно, хотел бы выиграть. В этом году я много работал над разделкой. И в таком соревновании всегда стартуешь, ставя высокую цель. Но финиширую я вторым или десятым, сезон это уже не изменит».