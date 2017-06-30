Матье ван дер Пул возглавит сборную Нидерландов на чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2022

Тренер сборной Нидерландов о составе и маршруте групповой гонки чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2022

Победой в классике Гран-при Валлонии-2022 Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) показал, что готов к групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2022. Тренер сборной Нидерландов Коос Муренхаут (Koos Moerenhout) подтвердил, что 27-летний Матье ван дер Пул возглавит команду в австралийском Вуллонгонге.

В состав сборной Нидерландов также включены Бауке Моллема (Bauke Mollema), Дан Хооле (Daan Hoole), Паскаль Энкхорн (Pascal Eenkhoorn), Ваут Пулс (Wout Poels), Ян Маас (Jan Maas) и Тако ван дер Хорн (Taco van der Hoorn).

Коос Муренхаут, тренер сборной Нидерландов: «Матье – лидер, но мы безусловно хотим использовать силу всей команды. Маршрут чемпионата мира можно сравнить с классикой – это сочетание Тура Фландрии, Амстел Голд Рэйс и Льеж-Бастонь-Льеж. Наша сбалансированная команда может бороться на всех отрезках маршрута. Довольно сложно было отбирать гонщиков в состав сразу после Вуэльты Испании. Но я убеждён, что у нас есть база для борьбы за титул победителя чемпионата мира.

В последние годы на чемпионатах мира часто ехали с высокой скоростью. В сочетании с приблизительно 4 тысячами метров набора высоты этот чемпионат снова станет битвой на истощение, особенно когда пройдём рубеж в 200 километров.

Последний подъём незадолго до финиша так и просит атаковать. Я рад, что удалось собрать команду, которая позволит бороться за победу на таком трудном маршруте. Мы поедем гонку с уверенностью и амбициями.

Даан Хооле уже показал в молодёжной категории, что может достичь очень высокого уровня, а теперь может соревноваться с сильнейшими профессионалами. Бауке Моллема всегда был хорошим раздельщиком, но за этот год показал большой прогресс, который уже принёс ему несколько высоких результатов. Мне интересно, как он выступит на чемпионате мира. У нас есть амбиции и в этой дисциплине».

В недавнем подкасте «The Paddock» F1 Матье ван дер Пул сказал, что несмотря на недостаток гоночных дней и недавнее выгорание намерен бороться за победу в групповой гонке чемпионата мирпа- 2022 в Вуллонгонге.

После схода с Тур де Франс-2022 Матье ван дер Пул вернулся в гонки 24 августа на классике категории 1.1 Druivenkoers – Overijse, где занял 35-е место, выиграл две гонки национального уровня - Stadsprijs Geraardsbergen и Izegem Koers, и одержал победу на гонке категории 1. Pro Grand Prix de Wallonie.

Матье ван дер Пул: «Чемпионат Австралии – сейчас главная цель, основная подготовка к нему - тренировки и выступление в нескольких не очень крупных гонках. Фокус на чемпионате мира, сделаю всё, что смогу, чтобы быть в порядке. За последние недели я не стал участвовать в топовых подготовительных гонках, поэтому оценивать сложно. Но я бы не поехал в Австралию, если бы не думал, что смогу стать чемпионом мира.

Давления больше не чувствую. В первые годы на меня действовал прессинг, но теперь я больше не испытываю стресса перед соревнованием. В первые годы в велокроссе на меня очень давило ожидание, потому что несколько раз упускал победу, что засело в голове. Но в последние годы таких эмоций уже ни разу не было».