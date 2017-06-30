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Матье ван дер Пул возглавит сборную Нидерландов на чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2022

Тренер сборной Нидерландов о составе и маршруте групповой гонки чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2022

 

Матье ван дер Пул возглавит сборную Нидерландов на чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2022

 

  Победой в классике Гран-при Валлонии-2022 Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) показал, что готов к групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2022.  Тренер сборной Нидерландов Коос Муренхаут (Koos Moerenhout) подтвердил, что 27-летний Матье ван дер Пул возглавит команду в австралийском Вуллонгонге.

 

  В состав сборной Нидерландов также включены Бауке Моллема (Bauke Mollema), Дан Хооле (Daan Hoole), Паскаль Энкхорн (Pascal Eenkhoorn), Ваут Пулс (Wout Poels), Ян Маас (Jan Maas) и Тако ван дер Хорн (Taco van der Hoorn).

 

 

  Коос Муренхаут, тренер сборной Нидерландов: «Матье – лидер, но мы безусловно хотим использовать силу всей команды. Маршрут чемпионата мира можно сравнить с классикой – это сочетание Тура Фландрии, Амстел Голд Рэйс и Льеж-Бастонь-Льеж. Наша сбалансированная команда может бороться на всех отрезках маршрута. Довольно сложно было отбирать гонщиков в состав сразу после Вуэльты Испании. Но я убеждён, что у нас есть база для борьбы за титул победителя чемпионата мира.

 

  В последние годы на чемпионатах мира часто ехали с высокой скоростью. В сочетании с приблизительно 4 тысячами метров набора высоты этот чемпионат снова станет битвой на истощение, особенно когда пройдём рубеж в 200 километров.

 

  Последний подъём незадолго до финиша так и просит атаковать. Я рад, что удалось собрать команду, которая позволит бороться за победу на  таком трудном маршруте. Мы поедем гонку с уверенностью и амбициями.

 

  Даан Хооле уже показал в молодёжной категории, что может достичь очень высокого уровня, а теперь может соревноваться с сильнейшими профессионалами. Бауке Моллема всегда был хорошим раздельщиком, но за этот год показал большой прогресс, который уже принёс ему несколько высоких результатов. Мне интересно, как он выступит на чемпионате мира. У нас есть амбиции и в этой дисциплине».

 

  В недавнем подкасте  «The Paddock» F1 Матье ван дер Пул сказал, что несмотря на недостаток гоночных дней и недавнее выгорание намерен бороться за победу в групповой гонке чемпионата мирпа- 2022 в Вуллонгонге.

 

  После схода с Тур де Франс-2022 Матье ван дер Пул вернулся в гонки 24 августа на классике категории 1.1 Druivenkoers – Overijse, где занял 35-е место,  выиграл две гонки национального уровня -  Stadsprijs Geraardsbergen и Izegem Koers, и одержал победу на гонке категории 1. Pro Grand Prix de Wallonie.

 

  Матье ван дер Пул: «Чемпионат Австралии – сейчас главная цель, основная подготовка к нему - тренировки и выступление в нескольких не очень крупных гонках. Фокус на чемпионате мира, сделаю всё, что смогу, чтобы быть в порядке. За последние недели я не стал участвовать в топовых подготовительных гонках, поэтому оценивать сложно. Но я бы не поехал в Австралию, если бы не думал, что смогу стать чемпионом мира.  

 

  Давления больше не чувствую. В первые годы на меня действовал прессинг, но теперь я больше не испытываю стресса перед соревнованием. В первые годы в велокроссе на меня очень давило ожидание, потому что несколько раз упускал победу, что засело в голове. Но в последние годы таких эмоций уже ни разу не было».

 

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Чемпионат мира по велоспорту-2022 UCI Road Cycling World Championships

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 03:50 | Регистрация: 30.06.2017

    Пул сдал по сравнению двух лет ранее и это факт.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Матье ван дер Пул возглавит сб ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Пул сдал по сравнению двух лет ранее и это факт.
  • Sezar
    Хуан Аюсо – самый молодой приз ... (5)
    Sezar-Фото

    Самый поразительный результат на Вуэльте.

  • Sezar
    Ремко Эвенепул – победитель Ву ... (7)
    Sezar-Фото

    Красивые, открытые эмоции. Приятно смотреть.

    Заслуженная, трудовая победа. И мегаталант.

    Ну и да, как это принято теперь "Я же говорил" :))

  • VeloVelo
    Коннор Свифт подписал контракт ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Прошлогодняя победа на Тро-Бро Леон - это было очень круто. Рад за Коннора. Надеюсь, еще покажет себя.

  • uran
    Ники Терпстра завершит карьеру ... (4)
    uran-Фото
    Хороший гонщик. С его потенциалом 22 победы очень мало. Но таков велоспорт. Удачи Ники.
  • Astanaforever
    Тур Словакии-2022. Этап 1 (3)
    Astanaforever-Фото
    Этот Сырица просто приобретение века для Астаны в ее то удручающим положении. Просто Монстр. Респект ему за работу. Залезть в поезд квиков не каждому дано. Красавчег!!
  • s75
    Владелец команды Israel-Premie ... (17)
    s75-Фото

    раз уж речь зашла о безопасности - вот тут жесть, самые жаркие ГТ 

    https://twitter.com/ammattipyoraily/status/1570098227545886720


  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (72)
    s75-Фото

    Ривера - часть контракта Берналя)) Скорее Нарваес уйдет к Билли, у EF соберется интересная банда под Тур, будут зажигать.

    Ну если все сомневающиеся остаются и приходит Т.А., то свободна еще одна вакансия. Интрига, однако. (берегут место для одного перспективного* гонщика на случай, если Адамс не сохранит место в WT и махнет на все рукой?)

    ПС. Не помню где читал, что Райт поначалу собирался уходить из Бахрейна, но точно не в Инеос.

  • nightbuster33
    Владелец команды Israel-Premie ... (17)
    nightbuster33-Фото

    Было 18 команд по 9 участников в каждой команде.Решили расширить кол-во участвующих команд за счет континентальных команд. Стало 21-а команда,соответственно могло бы увеличится кол-во индивидуальных участников но это не небезопасно в групповых стартах.Сократили состав команд до 8-ми. В основе всего- главное безапасность! Бизнесмен предлагает увеличить кол-во команд ГТ до 20-ти,соответственно сократить кол- во участников в каждой команде до 7-ми. В каких командах,чтобы общее кол-во пелетона оставался постоянным.Чтобы оно оставалось постоянным,кол-во команд надо увеличить до 21. И главное,согласятся ли тренеры на сокращение кол-ва участников в команде.Ведь это МНОГОДНЕВНАЯ гонка!Континентальные команды нельзя убирать,участие их в гонках, их главная цель.Нет цели- нет команды.Итого-24 команды(192уч-ка).Когда было 18к.(162уч-ка),сейчас-21к.(168уч-ка).Девиз УСИ-безопасность!Для бизнесмена-прибыль!Деньги,как известно,не пахнут.Было бы лучше,если бы он взял пример с русского банкира,бывшего велогонщка.Надеюсь,что все помнят его.

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (72)
    Earl57-Фото

    Так у Инеоса в этом году и вакансий особо нет. Ривера может быть уйдет вслед за Карапасом. Йейтс и Нарваез похоже торгуются, точнее их агенты. А триатлонист скорее всего останется и на следующий год.
    Испанская Маза давеча писала, что поскольку Мовистар не смог заполучить Аюсо и Родригеса, они подписывают другого молодого гонщика. Так что об уходе Родригеса на данный момент речи не идет.

     

    П.С. К слову о конкуренции. Очень похоже на то, что Инеос в ближайшие пару лет собирается делать ставку на классики и не форсировать ГТ. Поэтому и усиливают этот сегмент. А Томми потихоньку попутно будет тренироваться на недельках, как и те, кого готовят ему в помощь. Раньше Парижа он на генерал в ГТ все равно не пойдет.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4535
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4167
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3073
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2362
6 Роглич П. (Slo) (TJV) 2105
7 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2026
8 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 1985
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1962
10 Гирмай Б. (Eri) (IWG) 1958

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