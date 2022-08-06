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Майк Тёниссен переходит в велокоманду Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux

Велокоманда Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux подписала двухлетний контракт с Майком Тёниссеном

 

 

  29-летний нидерландский велогонщик Майк Тёниссен (Mike Teunissen) подписал двухлетний контракт с бельгийской велокомандой Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux, куда переходит после четырёх лет работы в команде Jumbo-Visma.

  На счету Майка Тёниссена 6 побед, в том числе этап Тур де Франс, после победы в котором в 2019 году он два дня  удерживал жёлтую майку лидера. Также нидерландский гонщик выигрывал ZLM Tour и 4 Jours de Dunkerque.

 

  Тёниссен был чемпионом мира и Европы среди андеров в велокроссе в 2012 – 2013 годах, на шоссе становился призёром классики Дварс доор Флаандерен в 2018, финишировал 11-м на Париж-Рубэ-2018, 6-м на Омлоп Хет Ниусблад-2020.

 

В команде Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux в следующие два сезона Майк Тёниссен сможет реализовывать собственные амбиции, а также будет помогать Биньяму Гирмаю.

 

Велокоманда Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux подписала двухлетний контракт с Майком Тёниссеном

 

Велокоманда Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux подписала двухлетний контракт с Майком Тёниссеном

 Photo © Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux Team

 

  Майк Тёниссен: «Как и все, я замечал постоянный прогресс Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Когда руководство команды показало, что очень верит в мои способности, я не стал долго раздумывать о вариантах продолжения карьеры. Полный пакет условий контракта выглядел привлекательно. В Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux хорошая структура и руководство, мне  предложили интересную роль на весенних классиках.

 

  Хочу ярко проявить себя в финалах и создавать возможности для команды, помогая Биньяму Гирмаю, который уже доказал, что может побеждать на самых важных гонках. С нетерпением жду шанса поддержать Гирмая в спринте на классиках.

 

  Мой переход в Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux для меня необычен, потому что я впервые покидаю голландское окружение. В команде Jumbo-Visma я выступал вместе с Ваутом ван Артом и Диланом Груневегеном, видел, как команда выросла в одну из сильнейших в мире. Этот опыт, наверное, будет ценен в моей новой команде. Но главное для меня, что снова получу шанс себя проявить.

 

  Моя последняя победа – этап Тур де Франс, это была вершина моей карьеры, когда в Брюсселе я надел жёлтую маку лидера. С нетерпением жду возможности снова повторить подобный опыт.  Убеждён, что смогу сделать шаг вперёд в новом окружении, например, буду учиться у товарищей по команде. Не могу дождаться, когда со всеми познакомлюсь. В пелотоне отлично знают, что в этой команде хорошая атмосфера. Уверен, быстро почувствую себя в Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux как дома».

 

Велокоманда Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux подписала двухлетний контракт с Майком Тёниссеном

 Photo © Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux Team

 

  Айке Висбек (Aike Visbeek), директор команды: «Очень рад приходу Майка Тёниссена. Он усилит нашу команду на классиках. Майк – разносторонний гонщик, благодаря ему мы получим больше тактических возможностей в финалах. Он отличный парень, с которым приятно работать. На классиках он составит сильную группу с Биньямом Гирмаем и Адриеном Пети. С тех пор, как в андерах он выиграл Париж-Рубэ и Париж-Тур, он продолжает подтверждать, что создан для классик.

 

  Его сильные стороны – умение читать гонку и выбирать позиции. У него такой же профиль, как и у нашего спринтера Биньяма Гирмая – он умеет выживать в трудных гонках. Недавно я наблюдал, как он спринтовал за второе место на Туре Норвегии. Майк уже выиграл несколько недельных гонок, он также хорошо едет разделку. Он усилит нашу команду на разных рельефах. Убеждён, что этот трансфер приведёт к успехам Майка и команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux!»

 

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Теги к статье: Майк Тёниссен Mike Teunissen Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux

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Комментарии

  • Гонщик
    Заявление команды Astana Qazaq ... (3)
    Гонщик-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Новость вдохновляет, но хотелось бы чтоб до Вуэльты ситуация прояснилась окончательно ( желательно в лучшею сторону) чтобы Лонес ехал гонку не чуствуя себя =подвешенным за ... =
    В любом случае дали понять, что высокооктановый уже не заправить, так что хоть чувствуй, хоть не чувствуй, шансов никаких. 
     

  • Velolife
    Аннемик ван Флётен – победител ... (5)
    Velolife-Фото
    Повезло! Как говорил 1 классик, везёт тому, кто везёт.
  • старт-шоссе 82
    Заявление команды Astana Qazaq ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Новость вдохновляет, но хотелось бы чтоб до Вуэльты ситуация прояснилась окончательно ( желательно в лучшею сторону) чтобы Лонес ехал гонку не чуствуя себя =подвешенным за ... =

  • lazhu
    Аннемик ван Флётен – победител ... (5)
    lazhu-Фото
    Ван Дер Брегген завершила карьеру гонщика, в данный момент она спортдиректор sdworx
  • Даниил
    Тур Польши-2022. Этап 3 (1)
    Даниил-Фото
    Карапас очень тяжело смотрелся. Вот атака Тюниссена мне понравилась, сдулсв итоге, но интереса добавил. Последняя горушка с хорошим градиентом, специально для Игиты? Где-то до 3 км до финиша всегда в голове был, затем подсел и вдруг за 50 м до финиша вылез. Молодчина.
  • reforg34
    INEOS Grenadiers подписала кон ... (2)
    reforg34-Фото

    На Рикардо Рикко похож, однако Рикко в молодые годы пикового Контадора спокойно сбрасывал, а Нибали всегда был в тени него.

  • Даниил
    INEOS Grenadiers подписала кон ... (2)
    Даниил-Фото
    Подписание весьма предсказуемо, но, наверное, Инеос обрадовала его специализация, так как скорее всего уйдёт Карапас, Томас не вечный, а с Берналем пока не понятно. Мартинес хоть и впечатлил в 2021, но в этом году у него не заладилось. В Пидкока не могу поверить на генерал гт, хотя тур был хорошим, в десятку не попал, но достойно проехал +победа. P. S. Берналь значится в предворительной заявке на Вуэльту.
  • Go2022
    Тур Польши-2020. Этап 3 (16)
    Go2022-Фото

    https://vk.com/video/@id739097114?list=6bb77d95fe0a04cfd2&z=video739097114_
    456239105 эфир тут

  • nightbuster33
    Заявление команды Astana Qazaq ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Как-то стало спокойнее на душе и надеюсь,что команда Астана дростойно выступит на Вуэльте.Удачи!

  • Yuriy 17
    Аннемик ван Флётен – победител ... (5)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: uran
    В 39 лет так убедительно выиграть.

    Атеросклероз сосудов сердца у женщин развивается с годами медленнее, чем у мужского пола. 

    У женщин позже заметно нарастают холестериновые бляшки, из-за которых стенка артерии утолщается, сосуд деформируется с сужением его внутреннего просвета, что мешает нормальному кровотоку к сердцу. 

    Поэтому женщины в циклических видах спорта могут с успехом выступать дольше.

    Инфаркт и инсульт настигает женщин в более старшем возрасте (в большинстве случаев) 

     

     

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