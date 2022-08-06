Майк Тёниссен переходит в велокоманду Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux

Велокоманда Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux подписала двухлетний контракт с Майком Тёниссеном

29-летний нидерландский велогонщик Майк Тёниссен (Mike Teunissen) подписал двухлетний контракт с бельгийской велокомандой Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux, куда переходит после четырёх лет работы в команде Jumbo-Visma.

На счету Майка Тёниссена 6 побед, в том числе этап Тур де Франс, после победы в котором в 2019 году он два дня удерживал жёлтую майку лидера. Также нидерландский гонщик выигрывал ZLM Tour и 4 Jours de Dunkerque.

Тёниссен был чемпионом мира и Европы среди андеров в велокроссе в 2012 – 2013 годах, на шоссе становился призёром классики Дварс доор Флаандерен в 2018, финишировал 11-м на Париж-Рубэ-2018, 6-м на Омлоп Хет Ниусблад-2020.

В команде Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux в следующие два сезона Майк Тёниссен сможет реализовывать собственные амбиции, а также будет помогать Биньяму Гирмаю.

Photo © Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux Team

Майк Тёниссен: «Как и все, я замечал постоянный прогресс Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Когда руководство команды показало, что очень верит в мои способности, я не стал долго раздумывать о вариантах продолжения карьеры. Полный пакет условий контракта выглядел привлекательно. В Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux хорошая структура и руководство, мне предложили интересную роль на весенних классиках.

Хочу ярко проявить себя в финалах и создавать возможности для команды, помогая Биньяму Гирмаю, который уже доказал, что может побеждать на самых важных гонках. С нетерпением жду шанса поддержать Гирмая в спринте на классиках.

Мой переход в Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux для меня необычен, потому что я впервые покидаю голландское окружение. В команде Jumbo-Visma я выступал вместе с Ваутом ван Артом и Диланом Груневегеном, видел, как команда выросла в одну из сильнейших в мире. Этот опыт, наверное, будет ценен в моей новой команде. Но главное для меня, что снова получу шанс себя проявить.

Моя последняя победа – этап Тур де Франс, это была вершина моей карьеры, когда в Брюсселе я надел жёлтую маку лидера. С нетерпением жду возможности снова повторить подобный опыт. Убеждён, что смогу сделать шаг вперёд в новом окружении, например, буду учиться у товарищей по команде. Не могу дождаться, когда со всеми познакомлюсь. В пелотоне отлично знают, что в этой команде хорошая атмосфера. Уверен, быстро почувствую себя в Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux как дома».

Photo © Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux Team

Айке Висбек (Aike Visbeek), директор команды: «Очень рад приходу Майка Тёниссена. Он усилит нашу команду на классиках. Майк – разносторонний гонщик, благодаря ему мы получим больше тактических возможностей в финалах. Он отличный парень, с которым приятно работать. На классиках он составит сильную группу с Биньямом Гирмаем и Адриеном Пети. С тех пор, как в андерах он выиграл Париж-Рубэ и Париж-Тур, он продолжает подтверждать, что создан для классик.

Его сильные стороны – умение читать гонку и выбирать позиции. У него такой же профиль, как и у нашего спринтера Биньяма Гирмая – он умеет выживать в трудных гонках. Недавно я наблюдал, как он спринтовал за второе место на Туре Норвегии. Майк уже выиграл несколько недельных гонок, он также хорошо едет разделку. Он усилит нашу команду на разных рельефах. Убеждён, что этот трансфер приведёт к успехам Майка и команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux!»