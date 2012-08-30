Вилко Келдерман и Андреас Шиллингер рассказали о своём состоянии после аварии на тренировке

Вилко Келдерман и Андреас Шиллингер о восстановлении после столкновения с машиной на тренировке

Вилко Келдерман (Wilco Kelderman) провёл первую 50-минутную тренировку в Zwift через три дня после того, как был сбит машиной вместе с другими велогонщиками команды Bora-hansgrohe во время тренировки. 37-летний немецкий велогонщик Андреас Шиллингер (Andreas Schillinger) и 29-летний Вилко Келдерман больше всех пострадали при инциденте.

Вилко Келдерман в Instagram поблагодарил всех за поддержку: «Спасибо всем за сообщения и поддержку. Учитывая обстоятельства, я в порядке. Понадобится несколько недель, чтобы вылечить перелом шеи. Одно знаю точно, буду бороться и вернусь сильным. Желаю скорейшего выздоровления моим товарищам по команде Bora-hansgrohe ,которые тоже пострадали в инциденте».

Андреас Шиллингер, у которого диагностирован перелом позвоночника в области шеи и груди, не знает, сможет ли вернуться в велогонки, о чём рассказал в интервью radsport-news.com.

Андреас Шиллингер: «На моём шлеме виден глубокий порез от передней звезды. Шлем спас мне жизнь. На данный момент не представляю, когда снова смогу выступать в гонках. Жду результатов из Гамбурга. Самое главное, чтобы не было боли, чтобы всё полностью зажило. Но сейчас мне очень больно.

Мы ехали на длинном спуске со скоростью 40-45 км/ч. Машина пересекла дорогу, даже не притормозив. У нас не было шанса. Я видел автомобиль, но он ехал, наверное, со скоростью 30 – 40 км/ч. Невероятно, пересекать большую дорогу, не остановившись. В тот момент на другой стороне дороги не было машин, поэтому женщина, находившаяся за рулём, сбила нас на полной скорости. После произошедшего она была в полном шоке».