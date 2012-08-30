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Вилко Келдерман и Андреас Шиллингер рассказали о своём состоянии после аварии на тренировке

Вилко Келдерман и Андреас Шиллингер о восстановлении после столкновения с машиной на тренировке

 

Вилко Келдерман и Андреас Шиллингер рассказали о своём состоянии после аварии на тренировке

 

  Вилко Келдерман (Wilco Kelderman) провёл первую 50-минутную тренировку в Zwift через три дня после того, как был сбит машиной вместе с другими велогонщиками команды Bora-hansgrohe во время тренировки. 37-летний немецкий велогонщик Андреас Шиллингер (Andreas Schillinger) и 29-летний Вилко Келдерман больше всех пострадали при инциденте.

 

  Вилко Келдерман в Instagram поблагодарил всех за поддержку: «Спасибо всем за сообщения и поддержку. Учитывая обстоятельства, я в порядке. Понадобится несколько недель, чтобы вылечить перелом шеи. Одно знаю точно, буду бороться и вернусь сильным. Желаю скорейшего выздоровления моим товарищам по команде Bora-hansgrohe ,которые тоже пострадали в инциденте».

 

  Андреас Шиллингер, у которого диагностирован перелом позвоночника в области шеи и груди, не знает, сможет ли вернуться в велогонки, о чём рассказал в интервью radsport-news.com.

 

  Андреас Шиллингер: «На моём шлеме виден глубокий порез от передней звезды. Шлем спас мне жизнь. На данный момент не представляю, когда снова смогу выступать в гонках. Жду результатов из Гамбурга. Самое главное, чтобы не было боли, чтобы всё полностью зажило. Но сейчас мне очень больно.

 

  Мы ехали на длинном спуске со скоростью 40-45 км/ч. Машина пересекла дорогу, даже не притормозив. У нас не было шанса. Я видел автомобиль, но он ехал, наверное, со скоростью 30 – 40 км/ч. Невероятно, пересекать большую дорогу, не остановившись. В тот момент на другой стороне дороги не было машин, поэтому женщина, находившаяся за рулём, сбила нас на полной скорости. После произошедшего она была в полном шоке».

 

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Теги к статье: Вилко Келдерман Wilco Kelderman Bora-hansgrohe Андреас Шиллингер Andreas Schillinger

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  1. Имя: Алексей

    AvA

    Сегодня, 16:29 | Регистрация: 14.05.2017

    Андреас Шиллингер написал у себя в соц.сетях, что 17 января ему разрешили уехать из больницы, но ещё пару дней прийдётся поносить новый шарф!))

  2. Имя: Владимир

    Владимир__BLR

    Сегодня, 17:00 | Регистрация: 20.07.2019

    "Машина пересекла дорогу, даже не притормозив. У нас не было шанса. Я видел автомобиль, но он ехал, наверное, со скоростью 30 – 40 км/ч. Невероятно, пересекать большую дорогу, не остановившись. В тот момент на другой стороне дороги не было машин, поэтому женщина, находившаяся за рулём, сбила нас на полной скорости. После произошедшего она была в полном шоке»"

     

    Ну прям как Шахмана на Ломбардии2020 тетя подрезала на спуске...

    1. RVL

      Сегодня, 17:33 | Регистрация: 30.08.2012

      Прям так?

  3. RVL

    Сегодня, 17:35 | Регистрация: 30.08.2012

    Но я смотрю , парни в целом довольны и особо без обид на ситуацию.))

    Несмотря ни на что

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • RVL
    Вилко Келдерман и Андреас Шилл ... (4)
    RVL-Фото

    Но я смотрю , парни в целом довольны и особо без обид на ситуацию.))

    Несмотря ни на что

  • RVL
    Вилко Келдерман и Андреас Шилл ... (4)
    RVL-Фото
    Прям так?
  • Владимир__BLR
    Вилко Келдерман и Андреас Шилл ... (4)
    Владимир__BLR-Фото

    "Машина пересекла дорогу, даже не притормозив. У нас не было шанса. Я видел автомобиль, но он ехал, наверное, со скоростью 30 – 40 км/ч. Невероятно, пересекать большую дорогу, не остановившись. В тот момент на другой стороне дороги не было машин, поэтому женщина, находившаяся за рулём, сбила нас на полной скорости. После произошедшего она была в полном шоке»"

     

    Ну прям как Шахмана на Ломбардии2020 тетя подрезала на спуске...

  • Владимир__BLR
    Ремко Эвенепул увеличит время ... (2)
    Владимир__BLR-Фото

    Цитата: Серафим
    Мне скажут - тут возраст другой

    Скажу! После ~27 лет травмы начинают значительно дольше заживать. 

    Что касается пропуска тренировок: один месяц бездействия приводит к тому, что микрососуды в мышцах, которые наращиваются постоянными нагрузками, дегенерируют, атрофируются. И на их новое развитие уходит до полугода. Без этого не возможно выйти на 100% показатели. А здесь 2 месяца в кровати + месяц реабилитации (это тоже неполноценные нагрузки) - даже план В у меня вызывает неверие в его возможность. Начнет в полную тренироваться с марта - уже хороший посыл. Осталось подождать сезона и посмотреть. Много талантов попали в переделки со здоровьем в сезоне 2020 и недавно в аварии - вот уж год выдался...

  • AvA
    Вилко Келдерман и Андреас Шилл ... (4)
    AvA-Фото

    Андреас Шиллингер написал у себя в соц.сетях, что 17 января ему разрешили уехать из больницы, но ещё пару дней прийдётся поносить новый шарф!))

  • Ice
    Элиа Вивиани пройдёт кардиолог ... (2)
    Ice-Фото

    Цитата: 4ndrew
    Не уж то последствия COVID?

    Ковид не вызывает новых заболеваний. Но провоцирует их развитие, если проблемы были...

  • EL-Fenomeno
    Фабио Якобсен: “Если хочу верн ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Сущий ад, испытание на всю жинь! Я даже не могу представить как человек физически (не говоря уже морально и психологически) смог это пережить. Смерть, остаться инвалидом на всю жизнь, потерять зрение или слух - любое могло случться у Ф.Якобсена после той страшной катастрофы, а он выжил и восстанавливается - дай Бог здоровья ему и его семье.

    - Священник? 

    - Что тебе говорил священник?

    - Если честно, понятия не имею. Он читал книгу по-итальянски. Может, молился, чтобы я выжил. Всё, что я знаю, он договаривался для меня о месте на небесах.

    Это важно, это очень важно для всех в такой ситуации.

  • 4ndrew
    Элиа Вивиани пройдёт кардиолог ... (2)
    4ndrew-Фото

    Не уж то последствия COVID?

  • 4ndrew
    Велогонщики команды Bora-hansg ... (16)
    4ndrew-Фото
    Не понимаю зачем вы топите за то чтобы все признали гибель и травмирование людей на дорогах нормальным? Это всегда было ненормально и всегда будет ненормальным. Всегда надо исправлять ошибки планирования дорог / организации тренировок / etc
  • Серафим
    Ремко Эвенепул увеличит время ... (2)
    Серафим-Фото

      На самом деле было бы довольно странно, если бы он восстановился полностью и уже сел на велосипед. Сам характер травм говорит скорее об обратном - нужно много времени, чтобы прийти к прежней форме.

      Практически всегда восстановление затягивается на очень долгое время. Если вспомнить других гонщиков со сложными травмами - да хоть Фрума или Дегенкольба и многих других. Кости срастаются, мыщцы восстанавливаются, а форма долго еще не приходит. 

      Мне скажут - тут возраст другой, организм еще даже растет. Но еще непонятно, в плюс это или в минус в дальнейшей перспективе.

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