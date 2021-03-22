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Руй Кошта и Питер Серри сошли с Вуэльты Каталонии-2021 после падения

Руй Кошта и Питер Серри сошли с Вуэльты Каталонии-2021 на 1-м этапе

Руй Кошта и Питер Серри сошли с Вуэльты Каталонии-2021 на 1-м этапе

Photo (c) A.S.O.

 

 

  На 1-м этапе Вуэльты Каталонии-2021 после падений сошли 34-летний португальский велогонщик команды UAE Team Emirates Руй Кошта (Rui Costa ) и 32-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Питер Серри (Pieter Serry).

 

Питер Серри попал в завал через 18 км после старта и сошёл с гонки. Руй Кошта вернулся после падения на велосипед, но сошёл за 75 км до финиша.

 

Как сообщает врач команды UAE Team Emirates, у Руя Кошты нет серьёзных травм - ссадины и небольшие повреждения мягких тканей.

 

Команда Deceuninck-Quick Step также сообщает, что у Питер Серри только ссадины и небольшие ушибы.

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Теги к статье: Руй Кошта Питер Серри Rui Costa Pieter Serry Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • VeloVelo
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (65)
    VeloVelo-Фото

    Ольга, в очередной раз Спасибо вам за информацию о гонщиках и гонках!
    Благодаря вам я хоть как-то ориентируюсь.

  • VeloVelo
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (65)
    VeloVelo-Фото
    Думаю, вы правы ))
  • VeloVelo
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (65)
    VeloVelo-Фото

    Всем известна ваша любовь к Пидкоку.
    Желаю вам, чтобы у него всё получилось bye

  • VeloVelo
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (65)
    VeloVelo-Фото

    Когда рванул Йеспер, все понимали, что это серьезно, но, закрывать никто не был готов.
    Потому что никто из "большой тройки" не чувстввоал в себе сил рвануть в след за Йеспером и удержать своё преимущество до финиша.

    Лучшие гонцы в своей лучшей форме атаковали не задумываясь, даже уже будучи чемпионами, когда все следили за каждым их рывком. Того же Канчу, Сагана или Боонена вспомните.

    Это потом уже Спартак или тот же Саган "бесились" от того, что все сидят у них на колесе. Почему "бесились" (особенно Саган, за что его чуть-чуть недолюбливаю biggrin)?
    Потому что силушка уже была не та. Не чувствовали, что сбросят всех и уедут с концами.

    Если короче, то бигтройка просто была не готова. 

  • VeloVelo
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (65)
    VeloVelo-Фото

    1. Если бы он был самым сильным в этой гонке, то выиграл бы ее. А то, что ВВА работал долго на 1-й позиции - это его  выбор. Он так посчитал нужным.
    И, наверное, он правильно сделал. Он же не дурак, вы согласны? 
    Но, сил просто не хватило у него, Михаил. Поверьте, так бывает.
    Ну не бывает так, что ты самый сильный, а тебя "колесники" сожрали )) 
    Если сожрали, значит, что-то в тебе не так, не готов сегодня.

    2. Про колесников: Нет никаких "колесников", это выдумка журналистов, которую подхватили болельщики проигравших гонщиков.

  • VeloVelo
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 1 (9)
    VeloVelo-Фото

    Андреас Крон. Надо бы запомнить это имя. 
    Датчане лезут из всех щелей. Молодцы!good

  • VeloVelo
    Матье ван дер Пул: «Даже если ... (5)
    VeloVelo-Фото
    Плюсую вам.
  • motte
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 1 (9)
    motte-Фото
    Да ужжж
  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 1 (9)
    RVL-Фото
    Единственное отклонение от шаблона -Посмотрели 2 таких себе финиша.
  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 1 (9)
    RVL-Фото
    Зато быстро закончилось)

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