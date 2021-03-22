Руй Кошта и Питер Серри сошли с Вуэльты Каталонии-2021 после падения

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 21:21
Руй Кошта и Питер Серри сошли с Вуэльты Каталонии-2021 на 1-м этапе
Photo (c) A.S.O.
На 1-м этапе Вуэльты Каталонии-2021 после падений сошли 34-летний португальский велогонщик команды UAE Team Emirates Руй Кошта (Rui Costa ) и 32-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Питер Серри (Pieter Serry).
Питер Серри попал в завал через 18 км после старта и сошёл с гонки. Руй Кошта вернулся после падения на велосипед, но сошёл за 75 км до финиша.
Как сообщает врач команды UAE Team Emirates, у Руя Кошты нет серьёзных травм - ссадины и небольшие повреждения мягких тканей.
Команда Deceuninck-Quick Step также сообщает, что у Питер Серри только ссадины и небольшие ушибы.
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