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Алехандро Вальверде – победитель 5 этапа Вуэльты Каталонии-2017

Алехандро Вальверде одерживает вторую победу на этапе Вуэльты Каталонии-2017

 

 

  Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde), 36-летний испанский гонщик команды Movistar, взял вторую победу на этапе Вуэльты Каталонии-2017,  став победителем  горного 5-го этапа   с финишем в подъём особой категории (протяженность 8.4 км, средний градиент - 9%, максимальный - 20%).

 

  На финальном подъёме за 4 км до финиша выпал лидировавший в общем зачёте Тиджей Ван Гаредерен (BMC), когда скорость начали задавать гонщики команды Trek-Segafredo. Альберто Контадор атаковал за 4 км до финиша, преследование возглавил Крис Фрум (Sky), который в итоге переложился к Контадору вместе с Алехандро Вальверде и Марком Солером (Movistar).

 

 

 

  Алехандро Вальверде атаковал, но Контадор отреагировал на ускорение, так же, как и Крис Фрум, чуть позже их добрал Марк Солер. За 3 км до финиша к группе лидеров переложился гонщик команды Orica-Scott Адам Йейтс, который затем вновь потерял контакт с ними после атаки Марка Солера.

 

  Затем Алехандро Вальверде снова атаковал, а Крис Фрум не смог сразу ответить на ускорение, Альберто Контадор, поехавший за Вальверде, не сумел сесть ему на колесо.

Крис Фрум добрал Альберто Контадора, но Алехандро Вальверде создал большой просвет и был вне досягаемости. Крис Фрум финишировал 2-м, Альберто Контадор замкнул тройку лучших на этапе.

 

Алехандро Вальверде (Movistar) возглавил общий зачёт Вуэльты Каталонии-2017.

 

Результаты 5 этапа Вуэльты Каталонии-2017

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya многодневная гонка гонка Мирового тура Мировой Тур UCI

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Комментарии

  • segun70
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 (21)
    segun70-Фото

    Цитата: LLL

    У комментатора проскочило имя Тинькова во время репортажа. Не ушел значит совсем банкир, сохранил интерес. 

    Не знаю, что комментатор про Тинькова говорил, но то что Тиньков 20.03 в своем инстаграмме назвал Конту старым испанским дер-мом, которое уже никогда ничего не выиграет, как то опустило Т-ва в моих глазах

    http://www.marca.com/en/more-sports/2017/03/20/58d02544468aeb162c8b4613.html

  • RVL
    Результаты Е3 Харельбеке-2017 (14)
    RVL-Фото

    Это мы еще должны увидеть. Пока Петя в порядке. как всегда примерно 50/50..

    и огромная интрига!

    зы. 50/50 ПОДИУМ!!!

  • Ser Gio
    Результаты Е3 Харельбеке-2017 (14)
    Ser Gio-Фото
    Я бы сказал, что большой фейл Пети - подписание контракта с более слабой командой ради большей з/п. Явно не хватает поддержки, что на МСР, когда у Ская и Квиков были запасные варианты в спринте, так и тут - против Квиков тяжело будет.
  • RVL
    Результаты Е3 Харельбеке-2017 (14)
    RVL-Фото
    большой фейл Пети, это то , что он не поехал ОИ на шоссе...мог бы расставить все точки над "i" в Бразилии.
    имхо
  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 (21)
    RVL-Фото
    Конта тоже! мы это любим!
  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 (21)
    RVL-Фото
    да ну.
    только ТДФ расставит точки
  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 (21)
    RVL-Фото
    объективно на этапе, Вальверде сильнее...Фрум чуть впереди...откуда такие выводы?
    мне нравится, что Конта реагирует...все нормально...
    Фрум по приборам..Вальверде-мистер стабильность!
  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 (21)
    RVL-Фото
    а Фрумм Конту, кто другой победит )))
  • velodoctor
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 (21)
    velodoctor-Фото

    Цитата: ezhachok
    Вообще, если честно, немного уже надоели одни и те же лица везде и всюду, кто бы впрыгнул к ним в элитный клуб...
    Нибали бы вернулся того победного года. А так на подходе есть ощущение очень много, но все еще пока сыроваты для Фрума. 

  • ezhachok
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 (21)
    ezhachok-Фото

    Пошли уже предтуровские баталии.

    Ну как можно оценивать по Каталонии силы гонщиков на Туре?

     

    Не молодеет Конта, это ж ясно, ну уж Вальверде на Туре как-то да объедет:)

     

    Вообще, если честно, немного уже надоели одни и те же лица везде и всюду, кто бы впрыгнул к ним в элитный клуб...

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