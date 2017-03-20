Алехандро Вальверде – победитель 5 этапа Вуэльты Каталонии-2017

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- Дата:
- Сегодня, 19:02
Алехандро Вальверде одерживает вторую победу на этапе Вуэльты Каталонии-2017
Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde), 36-летний испанский гонщик команды Movistar, взял вторую победу на этапе Вуэльты Каталонии-2017, став победителем горного 5-го этапа с финишем в подъём особой категории (протяженность 8.4 км, средний градиент - 9%, максимальный - 20%).
На финальном подъёме за 4 км до финиша выпал лидировавший в общем зачёте Тиджей Ван Гаредерен (BMC), когда скорость начали задавать гонщики команды Trek-Segafredo. Альберто Контадор атаковал за 4 км до финиша, преследование возглавил Крис Фрум (Sky), который в итоге переложился к Контадору вместе с Алехандро Вальверде и Марком Солером (Movistar).
Алехандро Вальверде атаковал, но Контадор отреагировал на ускорение, так же, как и Крис Фрум, чуть позже их добрал Марк Солер. За 3 км до финиша к группе лидеров переложился гонщик команды Orica-Scott Адам Йейтс, который затем вновь потерял контакт с ними после атаки Марка Солера.
Затем Алехандро Вальверде снова атаковал, а Крис Фрум не смог сразу ответить на ускорение, Альберто Контадор, поехавший за Вальверде, не сумел сесть ему на колесо.
Крис Фрум добрал Альберто Контадора, но Алехандро Вальверде создал большой просвет и был вне досягаемости. Крис Фрум финишировал 2-м, Альберто Контадор замкнул тройку лучших на этапе.
Алехандро Вальверде (Movistar) возглавил общий зачёт Вуэльты Каталонии-2017.
Результаты 5 этапа Вуэльты Каталонии-2017
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