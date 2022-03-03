Патрик Бевин – победитель 3 этапа Тура Романдии-2022

Патрик Бевин одержал победу, Роан Деннис взял бонификационные секунды на 3-м этапе Тура Романдии-2022

31-летний новозеландский велогонщик команды Israel - Premier Tech Патрик Бевин одержал победу на 3-м этапе Тура Романдии-2022. Этап подходил для отрыва, но завершился общим спринтом из проредившегося пелотона. Товарищ Бевина по команде, 27-летний Кристс Нейландс, находился в отрыве дня и по итогам этапа надел майку лидера горной классификации. Пелотон который добрал гонщиков отрыва на финальных 25 км.

Патрик Бевин продолжил победную серию, начатую им на Туре Турции, где он выиграл финальный этап и генеральную классификацию. В спринте на 3-м этапе Тура Романдии-2022 Бевин опередил победителя двух этапов этой гонки Итана Хейтера (Ineos Grenadiers) и удерживающего майку лидера Роана Денниса (Jumbo-Visma).

Патрик Бевин: «Знал,что на э том этапе я могу побороться на финише, очень хотел выиграть этот спринт. Какой день! Вообще-то, думал, что отрыв удержится. Знаю, как силён Кристс Нейландс, рад, что он был впереди. Он такой хороший товарищ по команде, так много работает на нас. Я рад, что он надел майку горного короля.

На протяжении всего этапа думал о последнем повороте. Он был ключевым. Я сел на колесо Итана Хейтера, и всё идеально получилось. Не часто план, который созрел в голове, удаётся вот так воплотить в реальность. Сегодня это получилось. Потрясающе».

Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Команда отработала феноменально. Ответственность за преследование отрыва взял на себя Майкл Хессманн. Он гарантировал, что несколько сильных гонщиков отрыва поймали. Роберт Гесинк, Сеп Кусс, Стевен удерживали Денниса впереди. Очень хорошо рассчитали, чтобы Роан спринтовал и забрал бонификационные секунды. Роан пока что аустайдер в генеральной классификации из-за тех этапов, что впереди. Но наша команда определённо в хорошей форме».