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Патрик Бевин – победитель 3 этапа Тура Романдии-2022

Патрик Бевин одержал победу, Роан Деннис взял бонификационные секунды на 3-м этапе Тура Романдии-2022

 

 

 

  31-летний новозеландский велогонщик команды Israel -  Premier Tech Патрик Бевин одержал победу на 3-м этапе Тура Романдии-2022. Этап подходил для отрыва, но завершился общим спринтом из проредившегося пелотона. Товарищ Бевина по команде, 27-летний Кристс Нейландс, находился в отрыве дня и по итогам этапа надел майку лидера горной классификации. Пелотон который добрал гонщиков отрыва на финальных 25 км.

 

Патрик Бевин – победитель 3 этапа Тура Романдии-2022

 

  Патрик Бевин продолжил победную серию, начатую им на Туре Турции, где он выиграл финальный этап и генеральную классификацию. В спринте на 3-м этапе Тура Романдии-2022 Бевин опередил победителя двух этапов этой гонки Итана Хейтера (Ineos Grenadiers) и удерживающего майку лидера  Роана Денниса (Jumbo-Visma).

 

  Патрик Бевин: «Знал,что на э том этапе я могу побороться  на  финише, очень хотел выиграть этот спринт. Какой день!  Вообще-то, думал, что отрыв удержится. Знаю, как силён Кристс Нейландс, рад, что он был впереди. Он такой хороший товарищ по команде, так много работает на нас. Я рад, что он надел майку горного короля.

 

  На протяжении всего этапа думал о последнем повороте. Он был ключевым. Я сел на  колесо Итана Хейтера, и всё идеально получилось. Не часто план, который созрел в голове, удаётся вот так воплотить в реальность. Сегодня это получилось. Потрясающе».

 

  Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Команда отработала феноменально. Ответственность за преследование отрыва взял на себя Майкл Хессманн. Он гарантировал, что несколько сильных гонщиков отрыва поймали. Роберт Гесинк, Сеп Кусс, Стевен удерживали Денниса впереди. Очень хорошо рассчитали, чтобы Роан спринтовал и забрал бонификационные секунды. Роан пока что аустайдер в генеральной классификации из-за тех этапов, что впереди. Но наша команда определённо в хорошей форме».

 

 

 

 

Результаты 3 этапа Тура Романдии-2022

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Теги к статье: Патрик Бевин Patrick Bevin Israel - Premier Tech Тур Романдии Tour de Romandie многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • nightbuster33
    Тур Романдии-2022. Этап 3 (1)
    nightbuster33-Фото

    На последних 2-х этапах Гарольд Техада(Астана) может на много улучшить свое местоположение в итоговой таблице.Если это будет так,то первый дебют в качестве лидера команды можно будет считать успешным и почти готовым к Джиро после тяжелой травмы.

  • Karmatron
    Предварительные составы команд ... (11)
    Karmatron-Фото

    Хотелось бы услышать экспертное мнение reforg34: в отсутсвие настоящих генеральщиков (Фрума, Томаса и Кинтаны) у кого больше шансы на победу - у Пулса, который "может без проблем забрать гонку, ведь, он совсем недавно помогал Фруму побеждать на ТДФ, так что, все умеет" или Порт, "т.к. является верным помощником Кристофера Фрума, а значит, многому от него научился и не так прост"?

  • василий
    Предварительные составы команд ... (11)
    василий-Фото

    Саймон должен забирать тур

     

  • velodoctor
    Предварительные составы команд ... (11)
    velodoctor-Фото

    Кельдерман и Хиндли вместе в одной команде снова едут Джиро. У Дюмолена капитаский номер, но на генерал должен ехать Фосс. Непонятно в какой он форме правда.  Много конечно подбитых лётчиков и подающих надежды, интересно будет. 



    Я наверное за Бильбао буду болеть. У него бывают очень сильные дни в горах, надеюсь стабильности хватит. 

  • kwwk
    Предварительные составы команд ... (11)
    kwwk-Фото

    Бахрейн отличную банду на генерал выставил, по моему мнению будут феерить.

  • nightbuster33
    Предварительные составы команд ... (11)
    nightbuster33-Фото

    Астана выставляет самых лучших, на данный момент,гонщиков.При этом не забывают о предстоящих после Джиро больших гонках.Лишь бы они оправдали надежды, в успешном выступлении, тренеров и почитателей казахстанской команды.Успехов тренерам и команде в гонке.

  • Kay82
    Предварительные составы команд ... (11)
    Kay82-Фото

    а где россияне?

  • Ернат
    Предварительные составы команд ... (11)
    Ернат-Фото

    Пронский хороший горняк

  • Ернат
    Эган Берналь может вернуться в ... (3)
    Ернат-Фото

    хорошая новость 

  • Earl57
    Предварительные составы команд ... (11)
    Earl57-Фото

    Инеос в итоге убрали из состава на Джиро Геогеган Харта и Пидкока. Тео на ТДФ пока не собираются ставить, у него только Тур Венгрии в программе. А вот про Пидкока Элингворт говорил что он вероятно поедет Тур. Во всяком случае у Тома пока только Тур в шоссейной программе остался. Интересно, он поедет МТБ 6 мая? Если он собирается ехать ЧМ по МТБ, то ему надо участвовать в гонках и набирать очки в рейтинг.

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