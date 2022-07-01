Фрум рассчитывает выступить на Вуэльте-2022

Опытнейший британский велогонщик Крис Фрум, не сумевший завершить Тур де Франс-2022 из-за положительного теста на коронавирус, не скрывает желания выступить на следующей гонке Гранд-тура – Вуэльте Испании.

Перед стартом 18-го этапа Тур де Франс 37-летний британец вынужден был сообщить своим фанатам о том, что свой юбилейный 10-й французский Гранд-тур он до финиша не доедет. А причиной этого стал положительный тест на коронавирус, который лишил Фрума возможности добраться до Парижа.

Тем не менее, Крис не унывает и уже готовится к старту на следующей большой многодневке – Вуэльте Испании, где у британца, судя по котировкам беттинг-экспертов, есть неплохие шансы оказаться в итоговой двадцатке, а может, даже замахнуться на большее. Например, если зайти на официальный сайт БК 1xBet, в линии которой всегда есть широкий выбор объектов для пари на велоспорт, можно обнаружить специальную роспись на победителя Вуэльты Испании-2022, и Фрум, исходя из коэффициентов на данный момент, находится на 18-й позиции среди потенциальных претендентов на успех.

Отметим, что велоспорт становится все более и более популярным видом для беттинга, и многие известные компании, входящие в рейтинг букмекерских контор на портале Бетон, все чаще и чаще добавляют в свои линии различные события из данной спортивной дисциплины. Как правило, это гонки Гранд-тура, однако бывают и котировки на менее престижные соревнования.

Возвращаясь к личности Фрума, стоит отметить, что, несмотря на ранний сход с дистанции на Тур де Франс-2022, во время этой многодневки он все же успел показать себя с лучшей стороны. Главным достижением Криса, выступающего за команду Israel - Premier Tech, стало третье место по итогам 12-го этапа до Альп д’Юэз. Британец долгое время лидировал на этом отрезке, но в итоге все же пропустил вперед своего соотечественника Тома Пидкока из команды Ineos Grenadiers и Луиса Мейтньеса из Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux.

Напомним, что Крис Фрум является четырехкратным победителем Тур де Франс, одержав победы в генеральной классификации в 2013-м, 2015-м, 2016-м и 2017-м годах. Также в его активе победы на Джиро д'Италия (2018) и Вуэльте Испании (2017, а также формально еще в 2011-м, где победа досталась Крису после дисквалификации испанца Хуана Кобо).

Фрум – первый велогонщик в новейшей истории, которому удалось одержать победу в генеральной классификации Тур де Франс и Вуэльты Испании в одном и том же сезоне (2017-й год). Также Крис – один из семи гонщиков в истории, которым удавалось выиграть за карьеру все три гонки Гранд-тура. Помимо британца, это достижение покорялось бельгийцу Эдди Мерксу, французам Бернару Ино и Жаку Анкетилю, итальянцам Феличе Джимонди и Винченцо Нибали, а также испанцу Альберто Контадору.