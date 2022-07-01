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Фрум рассчитывает выступить на Вуэльте-2022

Фрум рассчитывает выступить на Вуэльте-2022

 

 

  Опытнейший британский велогонщик Крис Фрум, не сумевший завершить Тур де Франс-2022 из-за положительного теста на коронавирус, не скрывает желания выступить на следующей гонке Гранд-тура – Вуэльте Испании.

 

Фрум рассчитывает выступить на Вуэльте-2022

 

 

  Перед стартом 18-го этапа Тур де Франс 37-летний британец вынужден был сообщить своим фанатам о том, что свой юбилейный 10-й французский Гранд-тур он до финиша не доедет. А причиной этого стал положительный тест на коронавирус, который лишил Фрума возможности добраться до Парижа.

 

  Тем не менее, Крис не унывает и уже готовится к старту на следующей большой многодневке – Вуэльте Испании, где у британца, судя по котировкам беттинг-экспертов, есть неплохие шансы оказаться в итоговой двадцатке, а может, даже замахнуться на большее. Например, если зайти на официальный сайт БК 1xBet, в линии которой всегда есть широкий выбор объектов для пари на велоспорт, можно обнаружить специальную роспись на победителя Вуэльты Испании-2022, и Фрум, исходя из коэффициентов на данный момент, находится на 18-й позиции среди потенциальных претендентов на успех.

 

  Отметим, что велоспорт становится все более и более популярным видом для беттинга, и многие известные компании, входящие в рейтинг букмекерских контор на портале Бетон, все чаще и чаще добавляют в свои линии различные события из данной спортивной дисциплины. Как правило, это гонки Гранд-тура, однако бывают и котировки на менее престижные соревнования.

 

  Возвращаясь к личности Фрума, стоит отметить, что, несмотря на ранний сход с дистанции на Тур де Франс-2022, во время этой многодневки он все же успел показать себя с лучшей стороны. Главным достижением Криса, выступающего за команду Israel - Premier Tech, стало третье место по итогам 12-го этапа до Альп д’Юэз. Британец долгое время лидировал на этом отрезке, но в итоге все же пропустил вперед своего соотечественника Тома Пидкока из команды Ineos Grenadiers и Луиса Мейтньеса из Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux.

 

  Напомним, что Крис Фрум является четырехкратным победителем Тур де Франс, одержав победы в генеральной классификации в 2013-м, 2015-м, 2016-м и 2017-м годах. Также в его активе победы на Джиро д'Италия (2018) и Вуэльте Испании (2017, а также формально еще в 2011-м, где победа досталась Крису после дисквалификации испанца Хуана Кобо).

 

  Фрум – первый велогонщик в новейшей истории, которому удалось одержать победу в генеральной классификации Тур де Франс и Вуэльты Испании в одном и том же сезоне (2017-й год). Также Крис – один из семи гонщиков в истории, которым удавалось выиграть за карьеру все три гонки Гранд-тура. Помимо британца, это достижение покорялось бельгийцу Эдди Мерксу, французам Бернару Ино и Жаку Анкетилю, итальянцам Феличе Джимонди и Винченцо Нибали, а также испанцу Альберто Контадору.

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Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Серафим
    Александр Власов о 18-м этапе ... (6)
    Серафим-Фото
    Правда первый? Две Джиро и две Вуэльты не считаются?
  • nightbuster33
    Команда Astana Qazaqstan отстр ... (7)
    nightbuster33-Фото

    Чувствуется,один из оракулов идет на побитие своего рекорда(-20).Кто-то назвал его КЛОУНОМ, наверное по ошибке, он ближе к Е..НУШКЕ,жёлчь,накопившийся за пять лет присутствия на сайте начинает зашкаливать и  переливаться через края.Не думайте,что его присутствие очущается только на этом сайте,на Файн-сайте команды Астаны тоже самое.Там он изгаляется,не встречая отпора, от души- не иначе готовит "переворот" по своим меркам,со своими лозунгами:УВОЛИТЬ,ЗАМЕНИТЬ и т.д. Мне он напоминает одного человека,который говорил:"Я являюсь частицей страны также, как страна является частицей меня самого". Правда не сказал какой частицей страны он является. Думаю не самой лучшей. Не верите-войдите на Файн-сайт и убедитесь сами,кого он "хочет" уволить и на кого "заменить".Новые"назначенцы"наверное и не подозревают куда их выдвигают да и хотят ли они сами.Одно только правда,здесь он под прикрытием Флага Казахстана(бейджик),а там,убедитесь сами.

  • Адриен
    Команда Astana Qazaqstan отстр ... (7)
    Адриен-Фото
    В прошлом году ЛИЧНО вы радовались отставке мадам и возвращению Винокурова. В прошлом году ЛИЧНО вы радовались возвращению Лопеса в команду. А теперь требуете скорой расправы. Вы же сами сейчас среди тех , которые "добивают еле дышащую команду", переобулись мгновенно. Может вам самому следует уйти ? Хотя бы из числа "astanaforever*ов " ?
  • AlpenFlow
    Александр Власов о 18-м этапе ... (6)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: M-07
    Офигеть, человек больше половины Тура и все горы ехал с травмами, так и не восстановившись от них до конца, а люди про него такую чушь несут.
    Плюсую. Причём едет Власов первый в своей жизни ГТ.
  • Pi-man
    Стартовый протокол 20-го этапа ... (6)
    Pi-man-Фото

    Цитата: velodoctor
    Пога сказал вчера, что ещё есть этап где он может победить. Мне кажется словенец в тройке будет.

    Я тоже думаю, что у Погачара мотивации будет дофига. Ну и возможность реально есть.
    Хотя и Ганне надо что-то показать. А то тур у него неудачно прошел.

  • MVDP
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (2)
    MVDP-Фото

    Финальный подъем может многих притормозить, тех же Ганну с Кюнгом. 

  • sixpack
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (17)
    sixpack-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Шо то стало "модным" на этом ТдФ колесить далеко позади пелотона, в одиночку, приезжая на финиш едва попадая в лимит (или не попадая в него).

     

    возникла новая секта -- свидетелей лимита

  • M-07
    Александр Власов о 18-м этапе ... (6)
    M-07-Фото
    Офигеть, человек больше половины Тура и все горы ехал с травмами, так и не восстановившись от них до конца, а люди про него такую чушь несут.
  • Astanaforever
    Команда Astana Qazaqstan отстр ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: velodoctor
    Только подозревают, но Лопеса сразу отстранили..
    Ага..типа.. а Лопеса мы еще вчера уволили. Расторгли с ним контракт.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Из спринтеров один Филипсен старался на полную, ну и Юэн с Груневегеном в принципе тоже. Саган, Якобсен, ого (где вы), шо то там далеко (у Петера вообще провальный Тур). 

    А что касается победителя и спасителя Франции, то наверное сила и мощь ВВА вселились сегодня у Лапорта) ну а хитрость я думаю у него была своя). ЮМБОвцы творят на этом Туре что то невероятное, хотя в командной классификации они "только" 3-е с солидным отставанием от ИНЭОСа. С другой стороны этот командный зачёт им вообще не нужен, ведь когда у тебя 2 майки и 5 побед на этапах ТдФ (а может будет и 6) план давно перевыполнен.

    Цитата: shain
    Если разделка не будет трагичной, в Париже должна быть рубка, а не этап дружбы.

    Погачар такой вот "коварный тип гражданской наружности")) хитёр и в тоже время шоу_мэн. С_атаковал на равнине (от скуки что ли), при этом хорошенько раздёргал пелотон, на финише же (спринтерском) в суматохе умудрился заехать пятым. Тадей точно что то выдаст на 21-м этапе) tease

    P.S.

     №139 - Franck Bonnamour (Fra) B&B Hotels - KTM 21:55 (финишировал за 3,3 минуты до OTL'ля)

    Шо то стало "модным" на этом ТдФ колесить далеко позади пелотона, в одиночку, приезжая на финиш едва попадая в лимит (или не попадая в него).

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
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5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
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10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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