Том Дюмулин начинает финальный этап подготовки к Джиро д’Италия-2022

Том Дюмулин начинает работу в тренировочном лагере на Тенерифе

Том Дюмулин надеется набрать форму перед Джиро д’Италия-2022 в тренировочном лагере на высоте на Тенерифе, куда отправился после Амстел Голд Рэйс. 31-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma переболел Covid-19 после первой гонки сезона – Тура ОАЭ, в итоге набрал 12 гоночных дней, его лучшим результатом стало 6-е место на Volta Limburg Classic.

В интервью нидерландскому изданию AD.nl Том Дюмулин сказал: «Собираюсь готовиться к Джиро на Тенерифе. Поработаю так, как необходимо, не волнуясь, достаточно этого будет или нет. Результат увидим на первой неделе Джиро д’Италия-2022. Не вижу особого смысла тщательно прорабатывать план на Джиро. Раньше, когда у меня не хватало подготовки, я показывал невероятные вещи. Собираюсь сделать всю необходимую работу, но не буду давить себя мыслями, хватит ли мне этой подготовки, смогу ли присоединиться к борьбе за общий зачёт. Посмотрим».

Спортивный директор Jumbo-Visma Марк Рееф (Marc Reef) в интервью Cycling Weekly подчеркнул, что команда не рассматривает Тома Дюмулина как одного из фаворитов и не ждёт от победителя Джиро д’Италия-2017 повторения успеха, но надеется на высокий результат. На Джиро д’Италия-2022 Том Дюмулин разделит капитанские полномочия с 24-летним норвежским гонщиком Тобиасом Фоссом.

Марк Рееф: «Мы знаем, что Том выиграл Джиро в 2017, был на подиуме Джиро д’Италия и Тур де Франс в 2018, но потом у него были сложные годы. Думаю, говорить, что он поедет на Джиро за победой – это слишком. Конечно, будет бороться за генеральную классификацию, это цель, но какое место он займёт? Мы не знаем. Но, конечно, ставим целью генеральную классификацию.

На Томе Дюмулине всегда было давление. Ожидали результатов не только от него, но также от Нидерландов. От него стали ждать достижений, когда он только начал, так что прессинг был всегда.

Мы, наша команда, просто говорим, что сделаем всё от нас зависящее, он будет много работать, мы тоже будем много работать, посмотрим, какой получится результат.

Уверены, что он хорошо работал зимой, много тренировался, но потом у него случился откат из-за ковида. После он снова провёл несколько хороших тренировочных сессий. Учитывая, сколько он работал зимой, можно сказать, что у него есть необходимая база. Он будет готов к Джиро д’Италия-2022».