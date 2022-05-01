Эган Берналь может вернуться в велогонки в конце мая

Врач Эгана Берналя сообщил, что колумбийский гонщик вылечился после травм

Эган Берналь, по словам врачей, может вернуться к соревнованиям уже в конце мая. После тяжёлых травм, полученных в результате столкновения с автобусом во время тренировки в конце января прошло всего три месяца. Врачи уверены, что травмы полностью излечены, и Эган Берналь может начать выступать после 24 мая, через 4 месяца после инцидента.

25-летний колумбийский гонщик команды Ineos Grenadiers вернулся к тренировкам уже через месяц, а в начале марта его тренер Шавьер Арече (Xabier Artexte) был уверен, что Эган Берналь сможет выступать уже в этом сезоне.

Оптимизм тренера разделяет и врач Густаво Урсиа (Gustavo Urzia), который в интервью Caracol Radio дал комментарий о процессе восстановления колумбийского гонщика.

Густаво Урсиа: «Первые новости, о которых сегодня могу рассказать, - мы провели контрольную томографию позвоночника Эгана. Перелом зубовидного отростка (второго шейного позвонка) полностью вылечен. Все переломы рёбер также вылечены. С инцидента прошло 120 дней. Думаю, Эган снова может становиться на педали, сможет соревноваться. Теперь дело за его тренерами, они будут давать ему зелёный свет».

Эган Берналь собирается вернуться в Европу вместе со своим отцом, который поможет ему проводить тренировки за мотором.

Эган Берналь: «В эти выходные собираюсь покрутиьь педали. Сразу, как прилечу, сяду на велосипед. Это первое, что собираюсь сделать. Приеду с папой, потому что он сможет помогать мне в тренировках за мотоциклом. Всё зависит от доктора. Если бы решал я, то уже выступал бы в гонках. Пусть не смог бы на них финишировать, но сам факт, что снова прикалываю номер к форме, очень бы вдохновил».