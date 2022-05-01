VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Эган Берналь может вернуться в велогонки в конце мая

Врач Эгана Берналя сообщил, что колумбийский гонщик вылечился после травм

 

 

  Эган Берналь, по словам врачей, может вернуться к соревнованиям уже в конце мая. После тяжёлых травм, полученных  в результате столкновения с автобусом во время тренировки в конце января прошло всего три месяца. Врачи уверены, что травмы полностью излечены, и Эган Берналь может начать выступать после 24 мая, через 4 месяца после инцидента. 

 

Эган Берналь может вернуться в велогонки в конце мая

 

 

   25-летний колумбийский гонщик команды Ineos Grenadiers вернулся к тренировкам уже через месяц, а в начале марта его тренер Шавьер Арече (Xabier Artexte) был уверен, что Эган Берналь сможет выступать уже в этом сезоне.

 

  Оптимизм тренера разделяет и врач Густаво Урсиа (Gustavo Urzia), который в интервью  Caracol Radio дал комментарий о процессе восстановления колумбийского гонщика.

 

  Густаво Урсиа: «Первые новости, о которых сегодня могу рассказать, - мы провели контрольную томографию позвоночника Эгана. Перелом зубовидного отростка (второго шейного позвонка) полностью вылечен. Все переломы рёбер также вылечены. С инцидента прошло 120 дней. Думаю, Эган снова может становиться на педали, сможет соревноваться. Теперь дело за его тренерами, они будут давать ему зелёный свет».

 

  Эган Берналь собирается  вернуться в Европу вместе со своим отцом, который поможет ему проводить тренировки за мотором.  

 

Эган Берналь может вернуться в велогонки в конце мая

 

 

  Эган Берналь: «В эти выходные собираюсь покрутиьь педали. Сразу, как прилечу, сяду на велосипед.  Это первое, что собираюсь сделать. Приеду с папой, потому что он сможет помогать мне в тренировках за мотоциклом. Всё зависит от доктора. Если бы решал я, то уже выступал бы в гонках. Пусть не смог бы на них финишировать, но сам факт, что снова прикалываю номер к форме, очень бы вдохновил».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Grenadiers

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

26 апреля - 1 мая 2022

Tour de Romandie

1 мая 2022

Eschborn-Frankfurt

3 - 8 мая 2022

4 Jours de Dunkerque

6 - 29 мая 2022

Giro d'Italia

11 - 15 мая 2022

Tour de Hongrie

24 - 29 мая 2022

Tour of Norway

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Понравилась ли вам классика Льеж-Бастонь-Льеж-2022?

Комментарии

  • дрокер
    Тур Романдии-2022. Этап 2 (4)
    дрокер-Фото
    Цитата: старт-шоссе 82
    Власов в блестящей форме, пока у него все складывается хорошо.
    Надеюсь на гранд-турах он сможет проявить себя больше.
    . На Тур собирается, надеюсь ещё наберёт форму
  • старт-шоссе 82
    Тур Романдии-2022. Этап 2 (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Власов в блестящей форме, пока у него все складывается хорошо.

    Надеюсь на гранд-турах он сможет проявить себя больше.

  • Astanaforever
    Команда Jumbo-Visma заинтересо ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Инеос не отпустит..однозначно.
  • Kay82
    Тур Романдии-2022. Этап 2 (4)
    Kay82-Фото
    мастер деревяной медали точнееbiggrin
  • velodoctor
    Тур Романдии-2022. Этап 2 (4)
    velodoctor-Фото

    Власов мастер 4ых мест. 



    А с Томаса, что снялм штраф 20 секунд? 

  • SportSpirit
    Команда Jumbo-Visma заинтересо ... (9)
    SportSpirit-Фото

    Ineos вроде не бедная команда) после обнимашек на финише Рубе, я сильно удивлюсь, если сэр Дэйв отпустит ван Барле. 

  • Earl57
    Команда Jumbo-Visma заинтересо ... (9)
    Earl57-Фото

    Зачем Дилан нужен Джамбо понятно. Зачем это нужно Дилану - вопрос конечно интересный.

  • motte
    Команда Jumbo-Visma заинтересо ... (9)
    motte-Фото
    Оль, я образно же сказал,на всех голландских талантов кошелька не хватит-:)
  • Freejazz
    Команда Jumbo-Visma заинтересо ... (9)
    Freejazz-Фото

    Тут скорее - если он вписывается в концепцию, да ещё и голландец...

    Тогда можно Рохана Денниса дальше в плавание по командам отправить.

  • Earl57
    Команда Jumbo-Visma заинтересо ... (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: motte
    Голландцы должны быть в рабобанке , ныне юмбовисма и точка-:)

    А чего они своего голландца Груневегена отпустили в другую команду? И Якобсена не стали подписывать, хотя он намекал что хочет в Джамбо. На голландца Матье Ван дер Пула тоже не претендуют.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

28 апреля

Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost)

Sergio Araiz (Equipo Kern Pharma)

29 апреля

Carlos Barbero (Lotto Soudal)

Antwan Tolhoek (Trek-Segafredo)

Kobe Goossens (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

S?bastien Grignard (Lotto Soudal)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2022 (135)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)
Ноябрь 2021 (95)