Эган Берналь остаётся в палате интенсивной терапии

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- Дата:
- Сегодня, 14:07
Клиника университета Ла-Сабана сообщила о многочисленных травмах Эгана Берналя
25-летний колумбийский велогонщик команды INEOS Grenadiers Эган Берналь, пострадавший во время столкновения с автобусом на тренировке в Колумбии, остаётся в палате интенсивной терапии. О состоянии гонщика сообщает пресс-релиз Клиники университета Ла-Сабана, где находится Эган Берналь. Согласно заявлению клиники, у колумбийского гонщика многочисленные травмы и переломы, ему была успешно проведена операция на позвоночнике.
В пресс-релизе Клиники университета Ла-Сабана говорится:
«Команда нейрохирургов провела операцию по устранению смещения перелома от позвонка Т5 до позвонка Т6 с травматической грыжей межпозвонкового диска. Под постоянным контролем активности нервной системы была введена конструкция, поддерживающая неврологическую целостность и сохраняющую функциональность сегментов от позвонков Т3 до Т8. Нейрохирургическая операция прошла успешно.
Мы ожидаем положительную динамику в следующие 72 часа, которые пациент проведётв палате интенсивной терапии. В дальнейшем немедленно начнём реабилитационный процесс, чтобы добиться для нашего пациента наилучшего из возможных результата».
Cyclingnews также сообщают, что Клиника университета Ла-Сабана ранее подтвердила наличие других травм – перелом бедра в нескольких местах, открытый перелом коленной чашечки правой ноги, травма грудной клетки, потребовавшая торакостомии (дренирования плевральной полости).
La Clínica Universidad de La Sabana se permite informar sobre el estado de salud de Egan Bernal. Estaremos muy atentos a informarles sobre su evolución. pic.twitter.com/uYyzdBIhol— Clínica Unisabana (@ClinicaUsabana) January 25, 2022
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