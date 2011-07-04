Эган Берналь остаётся в палате интенсивной терапии

Клиника университета Ла-Сабана сообщила о многочисленных травмах Эгана Берналя

25-летний колумбийский велогонщик команды INEOS Grenadiers Эган Берналь, пострадавший во время столкновения с автобусом на тренировке в Колумбии, остаётся в палате интенсивной терапии. О состоянии гонщика сообщает пресс-релиз Клиники университета Ла-Сабана, где находится Эган Берналь. Согласно заявлению клиники, у колумбийского гонщика многочисленные травмы и переломы, ему была успешно проведена операция на позвоночнике.

В пресс-релизе Клиники университета Ла-Сабана говорится:

«Команда нейрохирургов провела операцию по устранению смещения перелома от позвонка Т5 до позвонка Т6 с травматической грыжей межпозвонкового диска. Под постоянным контролем активности нервной системы была введена конструкция, поддерживающая неврологическую целостность и сохраняющую функциональность сегментов от позвонков Т3 до Т8. Нейрохирургическая операция прошла успешно.

Мы ожидаем положительную динамику в следующие 72 часа, которые пациент проведётв палате интенсивной терапии. В дальнейшем немедленно начнём реабилитационный процесс, чтобы добиться для нашего пациента наилучшего из возможных результата».

Cyclingnews также сообщают, что Клиника университета Ла-Сабана ранее подтвердила наличие других травм – перелом бедра в нескольких местах, открытый перелом коленной чашечки правой ноги, травма грудной клетки, потребовавшая торакостомии (дренирования плевральной полости).