В состоянии Эгана Берналя наблюдается положительная динамика

- Категория:
- VeloNEWS / VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 17:07
Эган Берналь в день дорожного инцидента ехал на велосипеде для разделок
Врачи Клиники университета Ла-Сабана сообщили о положительной динамике в состоянии Эгана Берналя, получившего тяжёлые травмы после столкновения с автобусом во время тренировки. 25-летнему колумбийскому гонщику команды INEOS Grenadiers провели две операции – на позвоночнике и ноге. Врачи подтвердили, что Эган Берналь может двигать руками и ногами, его состояние продолжает улучшаться.
В пресс-релизе Клиники университета Ла-Сабана говорится: «План лечения был сфокусирован на обезболивании и получении новых контрольных изображений, подтвердивших превосходный результат операции на позвоночнике. Его лёгкие расширились в достаточной степени.
Кроме того наряду с реабилитационным обслуживанием мы начали поддержку искусственным питанием. Мы продолжаем обеспечивать Эгана лучшими специалистами. Надеемся на его скорейшее выздоровление. Мы продолжим сопровождать пациента и помогать его семье со всей заботой и вниманием».
Полиция Колумбии подтвердила, что Эган Берналь ехал на разделочном велосипеде, когда столкнулся с автобусом, остановившимся, чтобы высадить пассажира.
VeloNews цитируют слова Сантьяго Ботеро, который в интервью Blu Radio высказал предположение, что тренировка на разделочном велосипеде могла стать одним из факторов, приведших к инциденту с Эганом Берналем.
Сантьяно Ботеро (Santiago Botero), завершивший карьеру профессионала в 2008 году, упал на тренировке в Колумбии в тот же день, что и Эган Берналь. Бывший велогонщик тренировался на въезде в колумбийский город Медельин и въехал в разлитое на дороге топливо. Его занесло и он упал на спуске и сломал бедро.
Сантьяго Ботеро: «Я поговорил с людьми, которые были свидетелями инцидента. Проблема в том, что он не был настолько рассеян, что не заметил, как автобус его обогнал и остановился, чтобы высадить пассажира. Впереди него ехали ещё два гонщика, так что он не был один. Он не увидел и врезался на скорости 40-45 км/ч. А для велосипедиста самое худшее – врезаться в неподвижный объект.
Здесь, в Медельине, я привык тренироваться на велодроме, а также за мотоциклом. Когда прикладываешь большие усилия, теряешь фокус. Уверен, что когда его проехал автобус, он, к несчастью, смотрел вниз».
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