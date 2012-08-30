VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

В состоянии Эгана Берналя наблюдается положительная динамика

Эган Берналь в день дорожного инцидента ехал на велосипеде для разделок

 

 

В состоянии Эгана Берналя наблюдается положительная динамика  Врачи Клиники университета Ла-Сабана сообщили  о положительной динамике в состоянии Эгана Берналя, получившего тяжёлые травмы после столкновения с автобусом во время тренировки. 25-летнему колумбийскому гонщику команды INEOS Grenadiers провели две операции – на позвоночнике и ноге. Врачи подтвердили, что Эган Берналь может двигать руками и ногами, его состояние продолжает улучшаться.

 

  В пресс-релизе Клиники университета Ла-Сабана говорится: «План лечения был сфокусирован на обезболивании и получении новых контрольных изображений, подтвердивших превосходный результат операции на позвоночнике. Его лёгкие расширились в достаточной степени.

  Кроме того наряду с реабилитационным обслуживанием  мы начали поддержку  искусственным питанием. Мы продолжаем обеспечивать Эгана лучшими специалистами. Надеемся на его скорейшее выздоровление. Мы продолжим сопровождать пациента и помогать его семье со всей заботой и вниманием».

 

  Полиция Колумбии подтвердила, что Эган Берналь ехал на разделочном велосипеде, когда столкнулся с автобусом, остановившимся, чтобы высадить пассажира.

 

  VeloNews цитируют слова Сантьяго Ботеро, который в интервью Blu Radio высказал предположение, что тренировка на разделочном велосипеде могла стать одним из факторов, приведших к инциденту с Эганом Берналем.

  Сантьяно Ботеро (Santiago Botero), завершивший карьеру профессионала в 2008 году, упал на тренировке в Колумбии в тот же день, что и Эган Берналь. Бывший велогонщик тренировался на въезде в колумбийский город Медельин и въехал в  разлитое на дороге топливо. Его занесло и он упал на спуске и сломал бедро.

 

  Сантьяго Ботеро: «Я поговорил с людьми, которые были свидетелями инцидента. Проблема в том, что он не был настолько рассеян, что не заметил, как автобус его обогнал и остановился, чтобы высадить пассажира. Впереди него ехали ещё два гонщика, так что он не был один. Он не увидел и врезался на скорости 40-45 км/ч. А для велосипедиста самое худшее – врезаться в неподвижный объект.

  Здесь, в Медельине, я привык тренироваться на велодроме, а также за мотоциклом. Когда прикладываешь большие усилия, теряешь фокус. Уверен, что когда его проехал автобус, он, к несчастью, смотрел вниз».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal INEOS Grenadiers

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. RVL

    Вчера, 20:03 | Регистрация: 30.08.2012

    Такое ощущение, что команду отрабатывали.

    Несколько человек были на разделочных велах, хотя и не все.

    При таком раскладе, часто влетают. Первые уходят от препятствия...а хвост...уж как повезет

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

26 - 30 января 2022

Challenge Ciclista Mallorca

1 - 5 февраля 2022

Saudi Tour

2 - 6 февраля 2022

Etoile de Besseges

2 - 6 февраля 2022

Volta a la Comunitat Valenciana

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • Astanaforever
    Велогонщик команды INEOS Grena ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Инеосу надо срочно к индейскому шаману сходит, снять проклятие колумбов.
  • nightbuster33
    Велогонщик команды INEOS Grena ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Если так будет продолжатся,то на больших стартах и выступать будет не кому.Или, кто не падает,тот не пьет шампанского.Или так интенсивно готовятся,что сосредоточенность из-за больших нагрузок рассеявается.

  • RVL
    В состоянии Эгана Берналя набл ... (1)
    RVL-Фото

    Такое ощущение, что команду отрабатывали.

    Несколько человек были на разделочных велах, хотя и не все.

    При таком раскладе, часто влетают. Первые уходят от препятствия...а хвост...уж как повезет

  • Виктор Сироткин
    Команда INEOS Grenadiers о сос ... (18)
    Виктор Сироткин-Фото

    любая домохозяйка за 5 минут придумает десятки вариантов того, как сокомандники, экипаж машины сопрововождения, сам гонщик должны действовать, чтобы обезопасить себя от дорожных происшествий. Просто когда велогонщик работает на результат, у него часто отключается часть внимания, ответственная за восприятие окружающей обстановки.

  • Shalam s Urala
    Брэндон Макналти – победитель ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    а вроде же как велолайв вынес приговор, что с лицом Брендона странно или просто невозможно выигрывать? )

    Кларк молодец. как и вообще австралы зимой (европейской) короли

  • Shalam s Urala
    Команда INEOS Grenadiers о сос ... (18)
    Shalam s Urala-Фото

    очень жаль. без Эгана пейзаж сезона уже не станет полноценным (

    даже если он сам виноват - такое всегда было, есть и будет есть. увы

    ps

    дай бог, во всём плохом есть чтото хорошее. залечит, воспрянет и жахнет на Вуэльте!

     

  • Coffe
    Команда INEOS Grenadiers о сос ... (18)
    Coffe-Фото
    Жаль парнишку.Так хотелось увидеть его на Туре.Дай бог ему здоровья.
  • SportSpirit
    Challenge Ciclista Mallorca-20 ... (4)
    SportSpirit-Фото
    Если серия однодневных, то, конечно, общего зачета нет. Несу дневник)
  • Freejazz
    Команда EF Education-EasyPost ... (3)
    Freejazz-Фото
    У Рафы такая идеология. Или веселенькая смесь красок (какая у них прекрасная женская форма команды canyon была несколько лет назад!), или блеклые перестиранные вещи. В целом - главное оригинальность и узнаваемость.
  • RustamA86
    Команда EF Education-EasyPost ... (3)
    RustamA86-Фото

    Цитата: ANDREW_STROGINO
    Будут заметны. Но форма скорее женская, на мой взгляд... Дело не в цвете.
     
    Больше похоже на форму любителей. 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

27 января

Cedric Beullens (Lotto Soudal)

Miguel Heidemann (BB Hotels p/b KTM)

28 января

Alexander Evans (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Wessel Krul (Human Powered Health)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2022 (86)
Декабрь 2021 (95)
Ноябрь 2021 (95)
Октябрь 2021 (134)
Сентябрь 2021 (179)
Август 2021 (199)