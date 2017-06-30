Велогонщик команды INEOS Grenadiers Брэндон Ривера пострадал при падении на тренировке в Колумбии

- Категория:
- VeloNEWS / VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 23:20
Брэндон Ривера получил травмы руки при падении во время тренировки
Велокоманда INEOS Grenadiers сообщает, что 25-летний колумбийский гонщик команды Брэндон Ривера (Brandon Smith Rivera) пострадал при падении во время тренировки в Колумбии. У него перелом и вывих локтя, а также вывих акромиально-ключичного сустава.
Колумбийский телеканал Noticias RCN сообщает, что Брэндона Риверу отвезли в ту же клинику университета Ла-Сабана, где находится Эган Берналь. Команда не уточняет подробностей инцидента.
Брэндон Ривера, как и Эган Берналь, вместе с Ричардом Карапасом, Даниэлем Мартинесом, Андреем Амадором, Карлосом Родригесом, Омаром Фраиле работали в предсезонном тренировочном лагере команды.
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