Велогонщик команды INEOS Grenadiers Брэндон Ривера пострадал при падении на тренировке в Колумбии

Брэндон Ривера получил травмы руки при падении во время тренировки

Велокоманда INEOS Grenadiers сообщает, что 25-летний колумбийский гонщик команды Брэндон Ривера (Brandon Smith Rivera) пострадал при падении во время тренировки в Колумбии. У него перелом и вывих локтя, а также вывих акромиально-ключичного сустава.

Колумбийский телеканал Noticias RCN сообщает, что Брэндона Риверу отвезли в ту же клинику университета Ла-Сабана, где находится Эган Берналь. Команда не уточняет подробностей инцидента.

Брэндон Ривера, как и Эган Берналь, вместе с Ричардом Карапасом, Даниэлем Мартинесом, Андреем Амадором, Карлосом Родригесом, Омаром Фраиле работали в предсезонном тренировочном лагере команды.