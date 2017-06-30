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Велогонщик команды INEOS Grenadiers Брэндон Ривера пострадал при падении на тренировке в Колумбии

Брэндон Ривера получил травмы руки при падении во время тренировки

 

 Велокоманда INEOS Grenadiers сообщает, что 25-летний колумбийский гонщик команды Брэндон Ривера (Brandon Smith Rivera) пострадал при падении во время тренировки в Колумбии. У него перелом и вывих локтя, а также вывих акромиально-ключичного сустава.

 

  Колумбийский телеканал Noticias RCN сообщает, что Брэндона Риверу отвезли в ту же клинику университета Ла-Сабана, где находится Эган Берналь. Команда не уточняет подробностей инцидента.

 

  Брэндон Ривера, как и Эган Берналь, вместе с Ричардом Карапасом, Даниэлем Мартинесом, Андреем Амадором, Карлосом Родригесом, Омаром Фраиле работали в предсезонном тренировочном лагере команды.

 

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Теги к статье: Брэндон Ривера Brandon Rivera INEOS Grenadiers

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 00:15 | Регистрация: 20.05.2021

    Если так будет продолжатся,то на больших стартах и выступать будет не кому.Или, кто не падает,тот не пьет шампанского.Или так интенсивно готовятся,что сосредоточенность из-за больших нагрузок рассеявается.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:23 | Регистрация: 30.06.2017

    Инеосу надо срочно к индейскому шаману сходит, снять проклятие колумбов.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Велогонщик команды INEOS Grena ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Инеосу надо срочно к индейскому шаману сходит, снять проклятие колумбов.
  • nightbuster33
    Велогонщик команды INEOS Grena ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Если так будет продолжатся,то на больших стартах и выступать будет не кому.Или, кто не падает,тот не пьет шампанского.Или так интенсивно готовятся,что сосредоточенность из-за больших нагрузок рассеявается.

  • RVL
    В состоянии Эгана Берналя набл ... (1)
    RVL-Фото

    Такое ощущение, что команду отрабатывали.

    Несколько человек были на разделочных велах, хотя и не все.

    При таком раскладе, часто влетают. Первые уходят от препятствия...а хвост...уж как повезет

  • Виктор Сироткин
    Команда INEOS Grenadiers о сос ... (18)
    Виктор Сироткин-Фото

    любая домохозяйка за 5 минут придумает десятки вариантов того, как сокомандники, экипаж машины сопрововождения, сам гонщик должны действовать, чтобы обезопасить себя от дорожных происшествий. Просто когда велогонщик работает на результат, у него часто отключается часть внимания, ответственная за восприятие окружающей обстановки.

  • Shalam s Urala
    Брэндон Макналти – победитель ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    а вроде же как велолайв вынес приговор, что с лицом Брендона странно или просто невозможно выигрывать? )

    Кларк молодец. как и вообще австралы зимой (европейской) короли

  • Shalam s Urala
    Команда INEOS Grenadiers о сос ... (18)
    Shalam s Urala-Фото

    очень жаль. без Эгана пейзаж сезона уже не станет полноценным (

    даже если он сам виноват - такое всегда было, есть и будет есть. увы

    ps

    дай бог, во всём плохом есть чтото хорошее. залечит, воспрянет и жахнет на Вуэльте!

     

  • Coffe
    Команда INEOS Grenadiers о сос ... (18)
    Coffe-Фото
    Жаль парнишку.Так хотелось увидеть его на Туре.Дай бог ему здоровья.
  • SportSpirit
    Challenge Ciclista Mallorca-20 ... (4)
    SportSpirit-Фото
    Если серия однодневных, то, конечно, общего зачета нет. Несу дневник)
  • Freejazz
    Команда EF Education-EasyPost ... (3)
    Freejazz-Фото
    У Рафы такая идеология. Или веселенькая смесь красок (какая у них прекрасная женская форма команды canyon была несколько лет назад!), или блеклые перестиранные вещи. В целом - главное оригинальность и узнаваемость.
  • RustamA86
    Команда EF Education-EasyPost ... (3)
    RustamA86-Фото

    Цитата: ANDREW_STROGINO
    Будут заметны. Но форма скорее женская, на мой взгляд... Дело не в цвете.
     
    Больше похоже на форму любителей. 

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