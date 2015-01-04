Эган Берналь отправлен в больницу после инцидента на тренировке в Колумбии

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- Дата:
- Сегодня, 20:15
Эган Берналь пострадал в дорожном инциденте на тренировке в Колумбии
Photo credit INEOS Grenadiers
Эган Берналь получил травмы во время дорожного инцидента, когда тренировался в Колумбии в городе Гачансипа (Gachancipá). Велокоманда INEOS Grenadiers подтвердила, что 25-летний колумбийский гонщик был доставлен в больницу Clinica de la Sabana в пригороде Боготы, находится в стабильном состоянии.
По фотографиям, появившимся в соцсетях, видно, что гонщик лежит на земле рядом с автобусом, у которого повреждён задний бампер.
Велокоманда Ineos Grenadiers: «Подтверждаем, что Эган Берналь был доставлен в госпиталь после инцидента на тренировке, случившегося этим утром в Колумбии. Берналь находился в тренировочном лагере команды неподалёку от его родного дома, в госпиталь с ним поехал медицинский персонал команды. Он был в сознании по прибытии в госпиталь. Состояние стабильное, осмотр будет продолжен».
Cyclingnews цитирует заявление Клиники университета Ла-Сабана, где находится Эган Берналь: «Клиника информирует, что Эган Берналь был доставлен в отделение скорой помощи. На данный момент его осматривают специалисты. По итогам осмотра его многочисленные повреждения требуют проведения операции в ближайшие часы. У него травма позвоночника, тупая травма грудной клетки, скелетно-мышечная травма, травма нижних конечностей. На данный момент гемодинамика стабильная. Надеемся на лучшее в исходе его болезни».
Полковник департамента транспорта Хуан Карлос Кастро (Juan Carlos Castro) сообщил: «Сегодня Ineos тренировались с нашим спортсменом Эганом Берналем, они проезжали мимо автобуса, припарковавшегося с правой стороны. К сожалению, наш велогонщик не заметил и врезался в него».
#ATENCION | 🚴♂️🇨🇴🙏🏻🙏🏻 Egan Bernal acaba de sufrir un fuerte accidente con un bus en la vía a Gachancipá. Las primeras informaciones indican que no está herido de gravedad…— Mundo Ciclístico (@mundociclistico) January 24, 2022
Información en desarrollo…#URGENTE #EganBernal #Ciclismo #Colombia pic.twitter.com/rv9emozUYl
Egan Bernal sufrió un accidente mientras entrenaba, chocó con un bus, noticia en desarrollo... pic.twitter.com/7tMQ21e1DZ— Chasqui Deportivo (@chasquidep) January 24, 2022
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