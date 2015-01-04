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Эган Берналь отправлен в больницу после инцидента на тренировке в Колумбии

Эган Берналь пострадал в дорожном инциденте на тренировке в Колумбии

 

Эган Берналь отправлен в больницу после инцидента на тренировке в Колумбии

 Photo credit INEOS Grenadiers

 

  Эган Берналь получил травмы во время дорожного инцидента, когда тренировался в Колумбии в городе Гачансипа (Gachancipá). Велокоманда INEOS Grenadiers подтвердила, что 25-летний колумбийский гонщик  был доставлен в больницу Clinica de la Sabana в пригороде Боготы, находится в стабильном состоянии.

  По фотографиям, появившимся в соцсетях, видно, что гонщик лежит на земле рядом с автобусом, у которого повреждён задний бампер. 

 

  Велокоманда Ineos Grenadiers: «Подтверждаем, что Эган Берналь был доставлен в госпиталь после инцидента на тренировке, случившегося этим утром в Колумбии. Берналь находился в тренировочном лагере команды неподалёку от его родного дома, в госпиталь с ним поехал медицинский персонал команды. Он был в сознании по прибытии в госпиталь. Состояние стабильное, осмотр будет продолжен».

 

  Cyclingnews цитирует заявление Клиники университета Ла-Сабана, где находится Эган Берналь: «Клиника информирует, что Эган Берналь был доставлен в отделение скорой помощи. На данный момент его осматривают специалисты. По итогам осмотра его многочисленные повреждения требуют проведения операции в ближайшие часы. У него травма позвоночника, тупая травма грудной клетки, скелетно-мышечная травма, травма нижних конечностей. На данный момент гемодинамика стабильная. Надеемся на лучшее в исходе его болезни».

 

Полковник департамента транспорта Хуан Карлос Кастро (Juan Carlos Castro) сообщил: «Сегодня Ineos тренировались с нашим спортсменом Эганом Берналем, они проезжали мимо автобуса, припарковавшегося с правой стороны. К сожалению, наш велогонщик не заметил и врезался в него».

 

 

 

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal INEOS Grenadiers

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:15 | Регистрация: 30.06.2017

    Очень жаль.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 21:46 | Регистрация: 5.09.2020

    Скорейшего выздоровления! Достойный соперник на трассе - всегда хорошо!

  3. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 22:36 | Регистрация: 4.01.2015

    Да уж, вот вам и начало сезона, старт которого для Игана теперь может будет и отложен (если операция) после этого неприятного столкнования или подкорректирован командой. 

    Кстати, на одном сайте (Cundinamarca Transit) пишут такое:

    Согласно отчету Иган столкнулся с автобусом, который остановился, чтобы высадить пассажира на дороге. Берналь, по-видимому, получил перелом надколенника и бедренной кости.
     

    Загляделся/Засмотрелся !?

    Однако опасно там в Колумбии тренироваться велогонщикам: Твиттер Santiago Guerrero 

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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