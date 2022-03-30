Эган Берналь вернулся к тренировкам на дороге

Не знаю, может из-за того что после прохождения последнего подъема впереди была большая группа, а потом когда 4-ка выдвинулась вперёд мало кто толком их догонял мне эта ГВ-2022 честно говоря не очень понравилась, я бы даже сказал, что Е3 была немного поИнтересней. Ждём Де Ронде.

Цитата: velodoctor

Первый темнокожий победитель) Я вспомнил Резу, Телехайманота, но тут супер победа.

Добавлю ещё из знакомых фамилий М.КУДУСа, а Тэкле/Такла Хаймонот оказывается был такой эфиопский святой...спасибо ВИКИпедии за это))

Цитата: flugegeheimen

Смело спринтанул, молодец. Но же серебро на чм выиграл в андеровской гонке

Я сначала никак не мог понять почему Курдюков постоянно Гирмэя называет Бини/Биниам, когда он каг бэ Цгабу, а оказывается что это почти такая игра слов фамилий ибо есть велогонщик Цгабу Грмэй и он эфиопец, а тут Биниам Гирмэй - эритреец Здорово, что победил, достойно и спринт был хороший.

Ну а подуим то вообще сенсационный, Лапорт правда за 3 дня дважды с серебром, обидно - ? - может кому было то и нет, но ему точно да ибо в пятнциу по "старшенству" в команде должен был отдать победу капитану на Е3, а сегодня на ГВ, мог, но не смог вырезать спринт в молодого африканца.