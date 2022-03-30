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Эган Берналь вернулся к тренировкам на дороге

Эган Берналь снова в седле велосипеда через два месяца после инцидента на дороге

 

 

  Всего через два месяца после тяжёлых травм Эган Берналь вернулся к тренировкам на дороге, выложив в соцсетях фотографию тренировки с друзьями.

 

  Победитель Тур де Франс и Джиро д’Италия, 25-летний колумбийский гонщик команды Ineos Grenadiers провёл две недели в больнице, прошёл через операции на бедре и колене, а уже через несколько дней после выписки сделал первые самостоятельные шаги.

 

  В конце февраля Эган Берналь начал заниматься на велотренажёре, а затем пересел на станок. Пока он полностью подтверждает уверенность тренера Шавьера Арече, который в интервью La Gazzetta dello Sport в начале марта выразил уверенность, что способность восстанавливаться у Эгана Берналя выше, чем у среднестатистического травмированного спортсмена.

 

 

Эган Берналь вернулся к тренировкам на дорогеЭган Берналь вернулся к тренировкам на дороге

 

 

 В твиттере 27 марта Эган Берналь написал: «Счастливейший день моей жизни! Через два месяца и после 20 переломов я здесь и хочу большего! Увидимся на дороге!»

 

 

Видео тренировки Эгана Берналя на дороге выложил его друг, велосипедист-любитель Камило Кастильбланко (Camilo Castiblanco).

 

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal INEOS Grenadiers

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Гент-Вевельгем-2022. Результат ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Не знаю, может из-за того что после прохождения последнего подъема впереди была большая группа, а потом когда 4-ка выдвинулась вперёд мало кто толком их догонял мне эта ГВ-2022 честно говоря не очень понравилась, я бы даже сказал, что Е3 была немного поИнтересней. Ждём Де Ронде.

    Цитата: velodoctor
    Первый темнокожий победитель) Я вспомнил Резу, Телехайманота, но тут супер победа. 

    Добавлю ещё из знакомых фамилий М.КУДУСа, а Тэкле/Такла Хаймонот оказывается был такой эфиопский святой...спасибо ВИКИпедии за это))

    Цитата: flugegeheimen
    Смело спринтанул, молодец. Но же серебро на чм выиграл в андеровской гонке

    Я сначала никак не мог понять почему Курдюков постоянно Гирмэя называет Бини/Биниам, когда он каг бэ Цгабу, а оказывается что это почти такая игра слов фамилий ибо есть велогонщик Цгабу Грмэй и он эфиопец, а тут Биниам Гирмэй - эритреец mamba Здорово, что победил, достойно и спринт был хороший.

    Ну а подуим то вообще сенсационный, Лапорт правда за 3 дня дважды с серебром, обидно - ? - может кому было то и нет, но ему точно да ибо в пятнциу по "старшенству" в команде должен был отдать победу капитану на Е3, а сегодня на ГВ, мог, но не смог вырезать спринт в молодого африканца. 

  • Earl57
    Вуэльта Каталонии-2022. Этап 7 (4)
    Earl57-Фото

    У Бахрейна до финиша в Барселоне доехали всего три гонщика. Но это не помешало им с солидным запасом выиграть командный зачет.

  • дрокер
    Гент-Вевельгем-2022. Результат ... (8)
    дрокер-Фото
    Согласен, на Пето больно смотреть
  • velodoctor
    Гент-Вевельгем-2022. Результат ... (8)
    velodoctor-Фото

    Саган совсем как-то беззубо ехал, где-то за 80 км отстал и сошел. Лень искать причины его схода, но трёхкратный чемпион мира совсем блёклый пока, он, кстати, трёхкратный чемпион и этой гонки. 

  • Earl57
    Гент-Вевельгем-2022. Результат ... (8)
    Earl57-Фото

    А между тем Берналь вернулся к тренировкам на дороге.

  • Николай Н.
    Гент-Вевельгем-2022. Результат ... (8)
    Николай Н.-Фото

    Это в первые классику выиграл негр, а сколько раз он уезжал в отрыв и вот наконец победа. Молодец парень своего добился.

  • Kay82
    Вуэльта Каталонии-2022. Этап 7 (4)
    Kay82-Фото

    сайт вообще уже не тот который был раньше, не обновляеться, инфо мало, что случилось?

  • flugegeheimen
    Гент-Вевельгем-2022. Результат ... (8)
    flugegeheimen-Фото

    Смело спринтанул, молодец. Но же серебро на чм выиграл в андеровской гонке

  • motte
    Гент-Вевельгем-2022. Результат ... (8)
    motte-Фото

    Да уж,  африка! Вспомнил своего приятеля Мамату, Сенегал, Дакар, учились вместе, не плохие ребята, скажу вам.

    А команда то бельгийская! 

  • velodoctor
    Гент-Вевельгем-2022. Результат ... (8)
    velodoctor-Фото

    Первый темнокожий победитель) Я вспомнил Резу, Телехайманота, но тут супер победа. 

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