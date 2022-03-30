- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 23:44
Эган Берналь снова в седле велосипеда через два месяца после инцидента на дороге
Всего через два месяца после тяжёлых травм Эган Берналь вернулся к тренировкам на дороге, выложив в соцсетях фотографию тренировки с друзьями.
Победитель Тур де Франс и Джиро д’Италия, 25-летний колумбийский гонщик команды Ineos Grenadiers провёл две недели в больнице, прошёл через операции на бедре и колене, а уже через несколько дней после выписки сделал первые самостоятельные шаги.
В конце февраля Эган Берналь начал заниматься на велотренажёре, а затем пересел на станок. Пока он полностью подтверждает уверенность тренера Шавьера Арече, который в интервью La Gazzetta dello Sport в начале марта выразил уверенность, что способность восстанавливаться у Эгана Берналя выше, чем у среднестатистического травмированного спортсмена.
В твиттере 27 марта Эган Берналь написал: «Счастливейший день моей жизни! Через два месяца и после 20 переломов я здесь и хочу большего! Увидимся на дороге!»
Видео тренировки Эгана Берналя на дороге выложил его друг, велосипедист-любитель Камило Кастильбланко (Camilo Castiblanco).
#Video | ¿Ese de ahí no es Egan Bernal (@Eganbernal)? Un amigo del ciclista cundinamarqués compartió estas imágenes en redes sociales donde se les ve rodando en carretera.— red+ noticias (@RedMasNoticias) March 27, 2022
Un impresionante avance luego del terrible accidente que sufrió en Gachancipá. pic.twitter.com/wHBULk0AhT
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