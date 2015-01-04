Эган Берналь начинает восстановление после 20 переломов

У Эгана Берналя нет осложнений после перенесённых операций

Эган Берналь переведён из палаты интенсивной терапии в обычное отделение Клиники университета Ла-Сабана. Клиника подтвердила, что у колумбийского гонщика команды INEOS Grenadiers, пострадавшего во время тренировки из-за столкновения с автобусом, нет осложнений после трёх операций. 3 февраля ему была проведена операция на шейном отделе позвоночника, которая прошла успешно.

В бюллетене Клиники университета Ла-Сабана говорится: «Пациент уже восстанавливается. Задачи по биомеханической стабилизации шейного отдела позвоночника достигнуты, клинические результаты отличные, осложнений во время операции не было».

В своём аккаунте в Instagram Эган Берналь насчитал 20 переломов– 11 рёбер, бедра, коленной чашечки, позвонков Т5, Т6 и С2, пястной кости, пальца, он также рассказал, что потерял один зуб. Но Эган Берналь решительно настроен пройти эту «самую тяжёлую из гонок» в своей жизни и вернуться.

Photo © Instagram/Egan Bernal

Эган Берналь: «Я чуть не убил себя, но знаете, что? Я благодарен Богу за то, что он заставил меня пройти через это испытание. Это будет тяжелейшая гонка, но со мной команда прекрасных людей.

Вчера у меня была последняя серьёзная операция, кажется, всё прошло хорошо. Теперь к восстановлению и ещё одному ….возвращению. Я ВЕРНУСЬ! И let’s rock!»