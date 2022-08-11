 Виктор Лафей – победитель 3 этапа Арктической гонки Норвегии-2022

Виктор Лафей о победе на 3-м этапе Арктической гонки Норвегии-2022

Виктор Лафей (Victor Lafay) одержал победу на 3-м этапе Арктической гонки Норвегии и надел майку лидера. У 26-летнего французского гонщика команды Cofidis оставалось незаконченное дело с самой северной велогонкой календаря.

В прошлом году Лафей финишировал 3-м на королевском этапе и в генеральной классификации. На этот раз французский гонщик атаковал на финальном подъёме 3-го этапа за 2,3 км до финиша и уехал от соперников, которые не смогли организовать слаженное преследование. В итоге Виктор Лафей в одиночку пересёк линию финиша, опередив на 3 секунды своего соотечественника из команды Arkea-Samsic Кевина Вокелана и канадского гонщика команды Israel Premier Tech Уго Уля.

В общем зачёте Виктор Лафей после предпоследнего этапа Арктической гонки Норвегии-2022 лидирует с преимуществом в 7 секунд.

Photo ©ARN/Gautier Demouveaux

Виктор Лафей: «Ноги болят! Выиграть было трудно. Я знал, что должен атаковать на самом крутом участке подъёма. Аксель (Зингль) сказал, чтобы я использовал свой шанс, потому что он чувствовал не лучшим образом. Я ускорился, когда было чуть больше двух километров до финиша, но казалось, что ехал до него целую вечность. Увидел, что между мной и преследователями хороший просвет, а так как градиент был большим, мы ехали со скоростью, может, 18-19 км/ч. Я решил, что не могу замедляться и выжидать. Подъём был тяжёлым, полагаю, мои соперники позади тоже это почувствовали. В итоге для меня всё сложилось хорошо.

Сегодня у нас было несколько карт. Лучшим вариантом был Аксель, потому что он уже лидировал в гонке. Мы считали, что он сможет справиться с сегодняшним финальным подъёмом. Но на него повлияла высокая скорость, на которой ехали финальные километры. К счастью, он финишировал недалеко от сильнейших, поэтому в генеральной классификации потерял не так много. Надеюсь, если я проиграю майку лидера, то он её возьмёт. Мы приехали сюда за победой в Арктической гонке Норвегии, и сейчас идём к цели. Сделаем всё, что в наших силах.

В этом году мне пришлось сойти с Тур де Франс из-за болезни, я с трудом возобновил тренировки через три недели, потому что не мог нормально дышать. Сегодня я вернулся, чувствую себя великолепно».