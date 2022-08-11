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Виктор Лафей – победитель 3 этапа Арктической гонки Норвегии-2022

Виктор Лафей о победе на 3-м этапе Арктической гонки Норвегии-2022

 

 

  Виктор Лафей (Victor Lafay) одержал победу на 3-м этапе Арктической гонки Норвегии и надел майку лидера. У 26-летнего французского гонщика команды Cofidis оставалось незаконченное дело с самой северной велогонкой календаря.

 

  В прошлом году Лафей финишировал 3-м на королевском этапе и в генеральной классификации. На этот раз французский гонщик атаковал на финальном подъёме 3-го этапа за 2,3 км до финиша и уехал от соперников, которые не смогли организовать слаженное преследование. В итоге Виктор Лафей в одиночку пересёк линию финиша, опередив на 3 секунды своего соотечественника из команды Arkea-Samsic Кевина Вокелана и канадского гонщика команды Israel Premier Tech Уго Уля.

 

В общем зачёте Виктор Лафей после предпоследнего этапа Арктической гонки Норвегии-2022 лидирует с преимуществом в 7 секунд.

 

Виктор Лафей – победитель 3 этапа Арктической гонки Норвегии-2022

 Виктор Лафей – победитель 3 этапа Арктической гонки Норвегии-2022

 

Photo ©ARN/Gautier Demouveaux

 

  Виктор Лафей: «Ноги болят! Выиграть было трудно. Я знал, что должен атаковать на самом крутом участке подъёма. Аксель (Зингль) сказал, чтобы я использовал свой шанс, потому что он чувствовал не лучшим образом. Я ускорился, когда было чуть больше двух километров до финиша, но казалось, что ехал до него целую вечность. Увидел, что между мной и преследователями хороший просвет, а так как градиент был большим, мы ехали со скоростью, может, 18-19 км/ч. Я решил, что не могу замедляться и выжидать. Подъём был тяжёлым, полагаю, мои соперники позади тоже это почувствовали. В итоге для меня всё сложилось хорошо.

 

  Сегодня у нас было несколько карт. Лучшим вариантом был Аксель, потому что он уже лидировал в гонке. Мы считали, что он сможет справиться с сегодняшним финальным подъёмом. Но на него повлияла высокая скорость, на которой ехали финальные километры. К счастью, он финишировал недалеко от сильнейших, поэтому в генеральной классификации потерял не так много. Надеюсь, если я проиграю майку лидера, то он её возьмёт. Мы приехали сюда за победой в Арктической гонке Норвегии, и сейчас идём к цели. Сделаем всё, что в наших силах.

 

  В этом году мне пришлось сойти с Тур де Франс из-за болезни, я с трудом возобновил тренировки через три недели, потому что не мог нормально дышать. Сегодня я вернулся, чувствую себя великолепно».

 

 

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Теги к статье: Виктор Лафай Victor Lafay Cofidis Арктическая гонка Норвегии Arctic Race of Norway многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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Комментарии

  • VeloliveTeam
    Трансферные новости пелотона-2 ... (48)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: s75
    Если кому-то не хватает доказательств - в эти дни он уже едет за свою новую команду на туре Норвегии.

    Спасибо, уже вписали в таблицу.

  • MVDP
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (1)
    MVDP-Фото

     Гребец молодец.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (48)
    s75-Фото

    Цитата: s75
    У Мадиса Михкельса контракт с IWG на 2023/2024 год плюс стажировка начиная с августа.


    Если кому-то не хватает доказательств - в эти дни он уже едет за свою новую команду на туре Норвегии.

    He won a stage of the Tour of Estonia in his home city Tartu before starting a traineeship with IWG in the summer of 2022. He will officially join the World Team in 2023.


    https://intermarche-wantygobert.eu/members/madis-mihkels/

  • старт-шоссе 82
    Жоао Алмейда и Паскаль Акерман ... (1)
    старт-шоссе 82-Фото

    Когда-то у группы Deep Purple был альбом под названием =попробуй группу на вкус=. Тут можно перефразировать и написать = узнай команду  без Погачара=.

    Очень =живучий= состав, на все случаи жизни.

    И супер-пупер раздельщик Мак Налти и опытный горняк Солер и просто опытный Поланц , Оливейра хороший трековик.

    Про Альмейду уже все сказано ... хорош.

    На Аюзо будем =посмотреть= перспективный товарищ.

     

    На первом этапе могут удивить. Top - 5 запроста.

  • s75
    Итан Хейтер продлил контракт с ... (8)
    s75-Фото
    в общем да, как будто не хотят переоценивать, участвовать в гонках гонораров и не хотят платить прежние деньги не оправдавшим надежды, но может получиться палка о двух концах, более "щедрые" команды начнут делить между собой топ-5 на крупнейших гонках
  • Sezar
    Итан Хейтер продлил контракт с ... (8)
    Sezar-Фото
    Но это ж, вроде, и так очевидно:)
  • Gorn9k
    Итан Хейтер продлил контракт с ... (8)
    Gorn9k-Фото

    Инеос - химическая промышленность
    Эта промышленность потребляет много газа и нефти
    А с газком и нефтью в европе проблемки)

  • Earl57
    Итан Хейтер продлил контракт с ... (8)
    Earl57-Фото
    Мне кажется, что в Инеос не хотят держать гонщиков, которых деньги интересуют больше чем команда как таковая. И поэтому принципиально не удерживают деньгами тех, кто считает, что в другой команде ему будет более комфортно. Просто говорят "успехов в новой команде".
  • s75
    Итан Хейтер продлил контракт с ... (8)
    s75-Фото
    скорее всего, так и есть плюс что-то Инеос в последнее время разжадничался на нолики в контрактах
  • s75
    Предварительные составы команд ... (17)
    s75-Фото
    и огромное разочарование для Ниеве

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