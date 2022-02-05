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Велокоманда BikeExchange-Jayco снялась с Вуэльты Валенсии-2022 перед 3 этапом

BikeExchange-Jayco снялась с Вуэльты Валенсии-2022 из-за положительного теста на Covid-19

Велокоманда BikeExchange-Jayco снялась с Вуэльты Валенсии-2022 перед 3 этапом

 

  Велокоманда BikeExchange-Jayco объявила, что вынуждена сняться с испанской велогонки Вуэльта Валенсии-2022 перед стартом 3-го этапа, так как накануне, в четверг вечером, тесты двух членов команды показали наличие Covid-19. Все гонщики и персонал отправятся на карантин. Один из гонщиков – Крис Юл-Йенсен, сошёл с гонки ещё раньше, он не стартовал на 2-м этапе из-за травмы, а Лукас Хэмильтон, Дайон Смит, Кэйден Гровс, Дайон Смит, Цгабу Грмай не выйдут на старт 3 этапа.

 

  В пресс-релизе командыBikeExchange-Jayco говорится: "В качестве меры предосторожности и в соответствии со строгими правилами команды мы решили сняться с соревнования ради здоровья гонщиков, персонала и всех, кто задействован в гонке. Один из наших гонщиков уже сошёл с гонки из-за травмы. Мы немедленно проинформировали организаторов о ситуации. Медицинский персонал команды BikeExchange-Jayco работает над тем, чтобы безопасно перевезти гонщиков и персонал туда, где они пройдут карантин".

 

  Брент Коупленд, генеральный менеджер команды: «Безопасность наших гонщиков и персонала, а также всех, кто участвует в Вуэльте Валенсии-2022 – самое важное. Мы считаем, что в подобных обстоятельствах снятие с гонки – правильное решение. Хотим поблагодарить организаторов гонки за понимание и поддержку, мы продолжим работать в соответствии с правилами команды, чтобы обеспечить наибольшую безопасность».

 

 

 

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Теги к статье: Вуэльта Валенсии Volta a la Comunitat Valenciana велогонка категории 2. Pro многодневная велогонка BikeExchange-Jayco

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Комментарии

  • leoleo56
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 3. ... (16)
    leoleo56-Фото
    в первой десятке этапа - пятеро бывших и сегодняшний из Астаны.............
  • BAXUTOB
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 3. ... (16)
    BAXUTOB-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Ремко как всегда в истерике. .. Генеральщиком его сделала пресса, насовав ему дифирамбы авансом за год вперед. Вот Саша его сегодня опустил с небес конкретно. Молодец!!!!
    И стоило его поливать после перехода в Бору? Стыдно. Как казахстанец вам говорю
  • Николай Н.
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 3. ... (16)
    Николай Н.-Фото

    Королевский этап и король этапа Власов. Молодец.

  • nightbuster33
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 3. ... (16)
    nightbuster33-Фото

    Да и Круз остается на ожидаемом уровне, при предварительном видении его в качестве одного из лидеров на Вуэлте Испании.

  • дрокер
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 3. ... (16)
    дрокер-Фото

    Цитата: velodoctor
    Сегодня у его земляка Вячеслава Екимова др, можно сказать, что самый лучший подарок сделал. 

     

    Сегодня все пацаны в выборгском Фаворите добавили по 100 ват на станках:)

  • nightbuster33
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 3. ... (16)
    nightbuster33-Фото
    В своем комментарии,после первого этапа, я отметил то же самое
  • Astanaforever
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 3. ... (16)
    Astanaforever-Фото
    Ремко как всегда в истерике. .. Генеральщиком его сделала пресса, насовав ему дифирамбы авансом за год вперед. Вот Саша его сегодня опустил с небес конкретно. Молодец!!!!
  • Freejazz
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 3. ... (16)
    Freejazz-Фото

    Комментаторы на GCN, при очень хороших словах об Александре, отметили, что для него характерна хорошая форма в начале сезонов. Хорошо бы он её пронес до значимых для него в году гонок.

  • leoleo56
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 3. ... (16)
    leoleo56-Фото
    как жаль, что не смогли в АСТАНЕ его удержать!!!!!!!!!!!!!
  • velodoctor
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 3. ... (16)
    velodoctor-Фото

    Сегодня у его земляка Вячеслава Екимова др, можно сказать, что самый лучший подарок сделал. 

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