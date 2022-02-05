Велокоманда BikeExchange-Jayco снялась с Вуэльты Валенсии-2022 перед 3 этапом

BikeExchange-Jayco снялась с Вуэльты Валенсии-2022 из-за положительного теста на Covid-19

Велокоманда BikeExchange-Jayco объявила, что вынуждена сняться с испанской велогонки Вуэльта Валенсии-2022 перед стартом 3-го этапа, так как накануне, в четверг вечером, тесты двух членов команды показали наличие Covid-19. Все гонщики и персонал отправятся на карантин. Один из гонщиков – Крис Юл-Йенсен, сошёл с гонки ещё раньше, он не стартовал на 2-м этапе из-за травмы, а Лукас Хэмильтон, Дайон Смит, Кэйден Гровс, Дайон Смит, Цгабу Грмай не выйдут на старт 3 этапа.

В пресс-релизе командыBikeExchange-Jayco говорится: "В качестве меры предосторожности и в соответствии со строгими правилами команды мы решили сняться с соревнования ради здоровья гонщиков, персонала и всех, кто задействован в гонке. Один из наших гонщиков уже сошёл с гонки из-за травмы. Мы немедленно проинформировали организаторов о ситуации. Медицинский персонал команды BikeExchange-Jayco работает над тем, чтобы безопасно перевезти гонщиков и персонал туда, где они пройдут карантин".

Брент Коупленд, генеральный менеджер команды: «Безопасность наших гонщиков и персонала, а также всех, кто участвует в Вуэльте Валенсии-2022 – самое важное. Мы считаем, что в подобных обстоятельствах снятие с гонки – правильное решение. Хотим поблагодарить организаторов гонки за понимание и поддержку, мы продолжим работать в соответствии с правилами команды, чтобы обеспечить наибольшую безопасность».