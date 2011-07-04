Чемпион Казахстана Алексей Луценко – победитель «Арктической Гонки Норвегии 2019»

Сегодня, в День Казахстанского Спорта, действующий чемпион Казахстана Алексей Луценко стал итоговым победителем многодневки «Арктическая Гонка Норвегии 2019». Гонщик команды «Астана» финишировал 3-м на заключительном этапе гонки, и этого результата хватило для финальной победы

Photo credit: © Arctic Race of Norway/Pauline Ballet

- Я так рад этой победе! Это восхитительное чувство, когда ты сражаешься до самого последнего метра дистанции и побеждаешь! У меня была огромная поддержка команды, и я хочу поблагодарить всех товарищей за эту неделю и эту победу! Это наш общий командный успех. Вчера у нас был очень трудный этап, и финальный подъем не слишком мне подходил, но я знал, что сегодняшний профиль подойдет мне гораздо лучше. Поэтому, я был мотивирован попробовать что-то сделать, и у меня все получилось. Я знал, что мне нужно было атаковать на кругах в городе, и я выложился на 100%. Я атаковал много раз, но Баргий все время был у меня на колесе. Он тоже провел отличную гонку. Было сложно сбросить его на последнем подъеме, так что я поставил все на финальный спринт, и эта тактика сработала. Это мой первый успех в этом сезоне в майке национального чемпиона, и я очень рад принести эту победу моей стране в День Спорта в Казахстане. Кроме того, я рад завоевать 11-ю победу в общем зачете для команды «Астана» и нашего главного партнера «Самрук-Казына». Как я знаю, это рекордное достижения для нашей команды, - рассказал Алексей Луценко.

- Мы вышли на старт этапа с четкой целью побороться за победу в общем зачете. Мы знали, что у нас есть сильная команда для этого. Да, начало этапа не задалось, когда Баргий выиграл 2 секунды на промежуточном спринте, но мы продолжили работать на Алексея, потому что знали, что он в отличной форме и способен победить. Генеральная классификация была нашей главной целью, но, конечно, мы хотели побороться и за победу на этапе. Команда много работала, защищая Алексея и догоняя отрыв. В финале у нас еще оставался Уго Уль, который тянул за собой группу лидеров и старался отвечать на все атаки соперников. Что ж, в итоге выиграть этап не получилось, но мы все равно очень счастливы тому, как мы провели этот день и тому, что наш национальный чемпион снова доказал, что является настоящим лидером команды. «Астана» провела хорошую неделю здесь, в Норвегии, и мы надеемся, что команда продолжит двигаться по победному пути и на «Вуэльте Испании»,- сказал Дмитрий Фофонов, спортивный менеджер команды «Астана».

Заключительный, 4-й этап гонки (165.5 км от Ледингена до Нарвика) был полон событий. После вчерашнего королевского этапа у французского гонщика Варрена Баргия было трехсекундное преимущество над Алексеем Луценко в общем зачете многодневки. Вскоре после старта, Баргий сумел выиграть еще 2 бонификационные секунды, доведя свое преимущество до 5 секунд.

Однако, команда «Астана» не сдалась и быстро взяла ситуацию в гонке под свой контроль. Юрий Натаров, Даниил Фоминых и Йонас Грегаард Вилсли начали мощно работать в пелотоне, догоняя отрыв дня. Позже, Магнус Корт и Уго Уль начали давить на команду лидера своими атаками. На финальных кругах уже Алексей Луценко вышел на первые позиции, стараясь взвинтить темп и просеять основную группу. На последнем промежуточном спринте чемпион Казахстана обошел Баргия, выиграв три секунды против двух у француза. Однако, этого все еще не хватало для итоговой победы, поэтому капитан «Астаны» продолжил сражаться за каждую секунду в этой гонке. Луценко атаковал на заключительных километрах гонки, но эту атаку накрыли. И в следующий момент в отрыв уехал норвежец Маркус Хольгаард, в итоге, выигравший этап. Другой норвежец Амунд Грондаль Янсен финишировал вторым, а Алексей Луценко провел феноменальный мощный спринт и финишировал 3-м, выиграв 5 секунд у Варрена Баргия, который стал 4-м. Этот великолепный финиш и принес гонщику «Астаны» победу в общем зачете многодневки.

Таким образом, итоговый подиум «Арктической Гонки Норвегии 2019» выглядит следующим образом: 1. Алексей Луценко. 2. Варрен Баргий. 3. Кристс Нейландс. Еще один гонщик «Астаны» Уго Уль стал 5-м.

Кроме этого, Алексей Луценко стал победителем в очковой классификации, а «Астана» выиграла общекомандный зачет.



Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

Итоговые результаты Арктической гонки Норвегии-2019