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Чемпион Казахстана Алексей Луценко – победитель «Арктической Гонки Норвегии 2019»

  Чемпион Казахстана Алексей Луценко – победитель «Арктической Гонки Норвегии 2019»

  Сегодня, в День Казахстанского Спорта, действующий чемпион Казахстана Алексей Луценко стал итоговым победителем многодневки «Арктическая Гонка Норвегии 2019». Гонщик команды «Астана» финишировал 3-м на заключительном этапе гонки, и этого результата хватило для финальной победы

 

Photo credit: © Arctic Race of Norway/Pauline Ballet

 

- Я так рад этой победе! Это восхитительное чувство, когда ты сражаешься до самого последнего метра дистанции и побеждаешь! У меня была огромная поддержка команды, и я хочу поблагодарить всех товарищей за эту неделю и эту победу! Это наш общий командный успех. Вчера у нас был очень трудный этап, и финальный подъем не слишком мне подходил, но я знал, что сегодняшний профиль подойдет мне гораздо лучше. Поэтому, я был мотивирован попробовать что-то сделать, и у меня все получилось. Я знал, что мне нужно было атаковать на кругах в городе, и я выложился на 100%. Я атаковал много раз, но Баргий все время был у меня на колесе. Он тоже провел отличную гонку. Было сложно сбросить его на последнем подъеме, так что я поставил все на финальный спринт, и эта тактика сработала. Это мой первый успех в этом сезоне в майке национального чемпиона, и я очень рад принести эту победу моей стране в День Спорта в Казахстане. Кроме того, я рад завоевать 11-ю победу в общем зачете для команды «Астана» и нашего главного партнера «Самрук-Казына». Как я знаю, это рекордное достижения для нашей команды, - рассказал Алексей Луценко

 

- Мы вышли на старт этапа с четкой целью побороться за победу в общем зачете. Мы знали, что у нас есть сильная команда для этого. Да, начало этапа не задалось, когда Баргий выиграл 2 секунды на промежуточном спринте, но мы продолжили работать на Алексея, потому что знали, что он в отличной форме и способен победить. Генеральная классификация была нашей главной целью, но, конечно, мы хотели побороться и за победу на этапе. Команда много работала, защищая Алексея и догоняя отрыв. В финале у нас еще оставался Уго Уль, который тянул за собой группу лидеров и старался отвечать на все атаки соперников. Что ж, в итоге выиграть этап не получилось, но мы все равно очень счастливы тому, как мы провели этот день и тому, что наш национальный чемпион снова доказал, что является настоящим лидером команды. «Астана» провела хорошую неделю здесь, в Норвегии, и мы надеемся, что команда продолжит двигаться по победному пути и на «Вуэльте Испании»,- сказал Дмитрий Фофонов, спортивный менеджер команды «Астана».

 

Заключительный, 4-й этап гонки (165.5 км от Ледингена до Нарвика) был полон событий. После вчерашнего королевского этапа у французского гонщика Варрена Баргия было трехсекундное преимущество над Алексеем Луценко в общем зачете многодневки. Вскоре после старта, Баргий сумел выиграть еще 2 бонификационные секунды, доведя свое преимущество до 5 секунд.

 

Однако, команда «Астана» не сдалась и быстро взяла ситуацию в гонке под свой контроль. Юрий Натаров, Даниил Фоминых и Йонас Грегаард Вилсли начали мощно работать в пелотоне, догоняя отрыв дня. Позже, Магнус Корт и Уго Уль начали давить на команду лидера своими атаками. На финальных кругах уже Алексей Луценко вышел на первые позиции, стараясь взвинтить темп и просеять основную группу. На последнем промежуточном спринте чемпион Казахстана обошел Баргия, выиграв три секунды против двух у француза. Однако, этого все еще не хватало для итоговой победы, поэтому капитан «Астаны» продолжил сражаться за каждую секунду в этой гонке. Луценко атаковал на заключительных километрах гонки, но эту атаку накрыли. И в следующий момент в отрыв уехал норвежец Маркус Хольгаард, в итоге, выигравший этап. Другой норвежец Амунд Грондаль Янсен финишировал вторым, а Алексей Луценко провел феноменальный мощный спринт и финишировал 3-м, выиграв 5 секунд у Варрена Баргия, который стал 4-м. Этот великолепный финиш и принес гонщику «Астаны» победу в общем зачете многодневки.

 

Таким образом, итоговый подиум «Арктической Гонки Норвегии 2019» выглядит следующим образом: 1. Алексей Луценко. 2. Варрен Баргий. 3. Кристс Нейландс. Еще один гонщик «Астаны» Уго Уль стал 5-м.

 

Кроме этого, Алексей Луценко стал победителем в очковой классификации, а «Астана» выиграла общекомандный зачет.


Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

 

Итоговые результаты Арктической гонки Норвегии-2019

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Теги к статье: Алексей Луценко Astana Pro Team Дмитрий Фофонов Арктическая гонка Норвегии Arctic Race of Norway гонка Европейского тура многодневная велогонка

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 22:11 | Регистрация: 4.07.2011

    О, как!

    Просто класс!

     

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:26 | Регистрация: 4.07.2013

    Леша, с Победой!

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Комментарии

  • VeloVelo
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (11)
    VeloVelo-Фото

    В этом весь Баргиль (правильно, все-таки, Баргиль, а не Баргий), увы.
    Все вокруг виноваты в его неудачах. 

  • M-07
    Binck Bank Tour-2019. Этап 7 (7)
    M-07-Фото

    Красивый этап, вообще интересная многодневка. Не раз писал, что хочется, чтобы один из ГТ был с подобным маршрутом с уклоном в классики с парочкой холмистых/среднегорных этапов, и один этап с финишем в хорошую гору не помешал бы.

    Де Плюса с заслуженной победой, он был действительно сильнейшим в гонке. Нассена с победой на этапе, при этом и вторым в общем зачёте стал. А как жаль ван Авермата, ведь ту секунду, которой ему не хватило до подиума, он спокойно дал забрать де Плюсу на промежутке.

  • VeloVelo
    Чемпион Казахстана Алексей Луц ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Леша, с Победой!

  • Earl57
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (11)
    Earl57-Фото
    Гаспа что-то должен Баргию? А называть Гаспаротто "идиотом" вообще хамство.
  • EL-Fenomeno
    Binck Bank Tour-2019. Этап 7 (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну прям "мини Фландрия" на 7-м этапе ББ тура, а САНВЕБовцы - лучшие в командном зачёте

    Цитата: Student
    Сколько же у Авермата гоночных дней уже?

    Откровенно говоря жаль ГВА: и королевский этап не взял, и на итоговый подиум многодневки не попал.

  • motte
    Чемпион Казахстана Алексей Луц ... (2)
    motte-Фото

    О, как!

    Просто класс!

     

  • Rokka
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (11)
    Rokka-Фото
    Судя по интервью Баргийя, Луценко должен пива Гаспе)) но это не отменяет того что он заслуженно победил
  • Arciv
    Binck Bank Tour-2019. Этап 7 (7)
    Arciv-Фото
    Де Плус заслужил за проделанную работу на ТДФ
  • Серафим
    Binck Bank Tour-2019. Этап 7 (7)
    Серафим-Фото
    Согласен, интересный этап.
  • Rokka
    Роман Барде завершил сезон 201 ... (6)
    Rokka-Фото
    Барде давно пора сменить вектор, ведь у него неплохо получаются классики, этапы. С его разделкой он никогда не выиграет гт, пора бы с этим смириться. Да и в горах колумбийцы его без особых трудностей смогут разобрать на третьей неделе

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