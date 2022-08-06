Фил Баухаус – победитель 5 этапа Тура Польши-2022

Фил Баухаус выиграл 5-й этап, Серхио Игита сохранил майку лидера Тура Польши-2022

После второго места на 1-м этапе 28-летний немецкий гонщик команды Bahrain Victorious Фил Баухаус одержал победу на 5-м этапе Тура Польши-2022. Финальный подъём за 10 км до финиша оставил впереди лишь частьпелотона, завал на финальном километре также разрушил планы нескольких команд. В итоге спринт разыграла небольшая группа гонщиков. На финальном километре Баухаус с Джонатаном Миланом боролись против Якопо Гуарньери и Демара. Фил Баухаус опередил Арно Демара (Grouapma-FDJ0 и Никиаса Арндта (DSM).

Photo Ilario Biondi/SprintCyclingAgency©2022/Bahrain Victorious Team

Фил Баухаус: «К сожалению, был завал на последнем километре, многие ребята упали. Сочувствую им, надеюсь, что с ними всё в порядке.

На этот раз в спринте мне повезло, и я избежал завала. К тому же со мной остался Джонатан, в последние дни он демонстрирует отличную форму. Он проделал великолепную работу, вывез меня на последних метрах на самую выгодную позицию, где я мог спринтовать против Арно Демара. Очень доволен своим успехом. На первом этапе я остался вторым, когда Jumbo-Visma идеально развезла своего гонщика. Сегодня была наша очередь.

Групповой спринт требует не только сильной ноги, но и правильного расчёта, позиции и тактики. Сегодня мы ничего не упустили, идеально провели спринт. Завтра надеюсь , что хорошо проедем разделку, поборемся за жёлтую майку. В последний день снова будет общий спринт. Нога у меня пошла намного лучше, чем два дня назад, надеюсь на хороший результат в Кракове».

Серхио Игита: «Благодаря поддержке команды я хорошо восстановился после вчерашнего падения. Сегодня чувствовал себя отлично. Иногда на следующий день после завала чувствуешь себя больным, ноги отказываются крутить педали. Но у меня сегодня такого не было, и я доволен. Уже рад, что выиграл этап, завтра надеюсь хорошо выступить в разделке, это важная для меня часть гонки. Я не специалист, но дам полный газ, сделаю всё возможное».