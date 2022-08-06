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Фил Баухаус – победитель 5 этапа Тура Польши-2022

Фил Баухаус выиграл 5-й этап, Серхио Игита сохранил майку лидера Тура Польши-2022

 

 

  После второго места на 1-м этапе 28-летний немецкий гонщик команды Bahrain Victorious Фил Баухаус одержал победу на 5-м этапе Тура Польши-2022. Финальный  подъём за 10 км до финиша оставил впереди лишь частьпелотона, завал на финальном километре также разрушил планы нескольких команд. В итоге спринт разыграла небольшая группа гонщиков. На финальном километре Баухаус с Джонатаном Миланом боролись против Якопо Гуарньери и Демара. Фил Баухаус опередил Арно Демара (Grouapma-FDJ0 и Никиаса Арндта (DSM).

 

 Photo Ilario Biondi/SprintCyclingAgency©2022/Bahrain Victorious Team

 

  Фил Баухаус: «К сожалению, был завал на последнем километре, многие ребята упали. Сочувствую им, надеюсь, что с ними всё в порядке.

 

На этот раз в спринте мне повезло, и я избежал завала. К тому же со мной остался Джонатан, в последние дни он демонстрирует отличную форму. Он проделал великолепную работу, вывез меня на последних метрах на самую выгодную позицию, где я мог спринтовать против Арно Демара. Очень доволен своим успехом. На первом этапе я остался вторым, когда Jumbo-Visma идеально развезла своего гонщика. Сегодня была наша очередь.

 

Групповой спринт требует не только сильной ноги, но и правильного расчёта, позиции и тактики. Сегодня мы ничего не упустили, идеально провели спринт. Завтра надеюсь , что хорошо проедем разделку, поборемся за жёлтую майку. В последний день снова будет общий спринт. Нога у меня пошла намного лучше, чем два дня назад, надеюсь на хороший результат в Кракове».

 

  Серхио Игита: «Благодаря поддержке команды я хорошо восстановился после вчерашнего падения. Сегодня чувствовал себя отлично. Иногда на следующий день после завала чувствуешь себя больным, ноги отказываются крутить педали. Но у меня сегодня такого не было, и я доволен. Уже рад, что выиграл этап, завтра надеюсь хорошо выступить в разделке, это важная для меня часть гонки. Я не специалист, но дам полный газ, сделаю всё возможное».

 

Результаты 5 этапа Тура Польши-2022

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Теги к статье: Фил Баухаус Phil Bauhaus Bahrain Victorious Тур Польши Tour de Pologne велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • BlAr
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (14)
    BlAr-Фото
    Так вопрос прежде всего не в честности самой победы, а в её праздновании, не отвечавшем обстоятельствам.
    Согласен с критиками (хоть сам сопереживаю JV), жесты руками были лишними. Но победу, разумеется, отдавать не следовало.
  • Gorn9k
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (14)
    Gorn9k-Фото
    Так гонщик Жумбо своей ошибкой лишил всех шансов на победу, а своим дал легко выиграть)
    ПС. БЕДНЫЙ КАПС
  • Адриен
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (14)
    Адриен-Фото

    Вообще, уже реально поднадоела эта дискуссия о "благородстве" в велоспорте. Ну сколько же можно.Спорт есть спорт. Тем более профессиональный, высших достижений. Все - НА РАВНЫХ. Прокололся , ошибся на повороте, технические неполадки ... ТВОИ ПРОБЛЕМЫ. В футболе есть такое явление как "автогол". Бывает, голы забиваются из-за нелепицы, глупейшие. И - бывает - решают судьбу матча, а иногда и всего первенства. Но ни разу я не видел, чтобы соперники "благородно" разрежали ситуацию, "возрождали справедливость", забивая мяч в собственные ворота. А в велоспорте уже вошло в правила - НЕПИСАННЫЕ - ждать, тормозить, распоряжаться пелетоном . И болельщики это приветствуют. На деле же - чисто АНТИСПОРТИВНОЕ действо. Есть правила - точка. Остальное - околоспортивная, непрофессиональная шелуха, вредная по сути. Всё должно быть регламентировано. Если нет - спортсмен может действовать на победу. Без всяких упреков и осуждений. Что не запрещено - РАЗРЕШЕНО... Что касается лежачего полицейского - а что, организаторы скрывали его наличие на финише ? Команды должны ИЗУЧАТЬ маршрут от первого до последнего метра. Если есть сомнения - предъявлять претензии ДО старта. Если стартовали - значит всё устраивает, трасса изучена, опасности учтены. И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ уже на руководстве команд, спортсменах.

  • M-07
    Тур Польши-2022. Этап 5 (3)
    M-07-Фото
    Орги Бургоса их переплюнули с лежачим полицейским почти на финише.
  • M-07
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (14)
    M-07-Фото
    Да там непонятно, что с мозгами у тех, кто поставил финиш почти после лежачего полицейского. Орги и ЮСИ должны лечение и моральный вред всем пострадавшим и их командам оплачивать за такое. Такой бред.
  • nightbuster33
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (14)
    nightbuster33-Фото

    Не волнуйтесь.Астана благополучно закончила 2-ой этап. Лидер определится на последних 2-х этапах,предшественниках Вуэлты Испании.Уж очень они КРУТЫЕ.

  • velodoctor
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (14)
    velodoctor-Фото

    Там стояли люди с флагами показывали на опасность, тут виноват тот кто первый упал я думаю.

  • MVDP
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (14)
    MVDP-Фото

    На ЧР в Курске все лежачие (около 5 шт) убрали, в том числе и на равнинных участках.

  • Starch27
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (14)
    Starch27-Фото
    А поставить финиш гонки на пару км раньше или позже не дано?
  • Earl57
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (14)
    Earl57-Фото
    И куда орги должны девать лежачих полицейских? Сносить перед гонкой, а после гонки восстанавливать? Дороги общего пользования, однако.
    И Харпер, который метнулся в сторону, чтобы не наехать на упавшего Деккера, и тем самым подрезал несколько гонщиков, конечно же тут ни причем. И не его вина, что они были вынуждены дать по тормозам...

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