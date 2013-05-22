 Серхио Игита – победитель 3 этапа Тура Польши-2022

Серхио Игита выиграл этап и надел майку лидера Тура Польши-2022 в день 25-летия

В день 25-летия Серхио Игита сделал себе подарок – выиграл 3-й этап Тура Польши-2022 и надел майку лидера гонки. Самый протяжённый, 237-км этап гонки финишировал в подъём в Пшемысле (Przemyśl), градиент за 500 м до финиша достигал 15,4%.

Несколько атак проредили пелотон за 1,5 км до финиша. Колумбийский гонщик команды Bora-hansgrohe ответил на атаку Кентана Паше (Quentin Pacher/Groupama – FDJ), сел ему на колесо, а затем атаковал за 200 м до финиша.

Никто из соперников не смог обойти чемпиона Колумбии, Пельо Бильбао (Pello Bilbao/Bahrain Victorious) финишировал вторым, а Кентан Херманс (Quinten Hermans/ Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) замкнул тройку призёров 3-го этапа.

Photo credit: © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Серхио Игита: «Какой великолепный подарок ко дню рождения – красивая победа на этапе! Последний подъём был очень тяжёлым, запредельно крутым. Этап был очень долгим, мы всё время ехали внимательно. Команда сработала идеально.

На таком подъёме нужно понимать, как использовать силу, особенно на финальной части, где перед финальным спринтом негде перевести дыхание. В Колумбии я тренировался на подобных горках, такие подъёмы мне идеально подходят.

Когда начал восхождение, помнил, что важно сохранить силы на финальные 200 метров, чтобы выдать рывок, как и я сделал. Я ждал и ждал, потом спринтовал. После финишной черты сил совсем не осталось. Спасибо товарищам по команде за потрясающую поддержку, они защищали меня весь день».

Энрико Гаспаротто, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Этап большей частью равнинный завершился серией подъёмов. Перед подъёмом мы хотели вывезти на хорошие позиции наших горняков Серхио и Джованни. Мы знали, что у Серхио на крутых градиентах в финале хорошие шансы, потому что в этом году он отлично выступал на подъёмах такого типа. Поэтому мы взялись контролировать гонку во время этапа. Команда показала, что готова вкладывать все силы в помощь Серхио, наш план принёс плоды. Особенно хочу отметить Шейна Арчболда, который сегодня очень долго проводил смену. В финале Серхио всё держал под контролем, показал себя сильнейшим».

Кентан Херманс: «Подъём был жестоким, чем-то напомнил Мюр де Уи. В прошлом году я атаковал в начале, и это не сработало. Поэтому сейчас изменил тактику. Я знал, что очень важно выдать максимум на финальном отрезке перед поворотом, только в этом случае можно бороться за победу. Я был близко, если представится шанс потом, буду пробовать ещё. Этот год для меня и команды складывается хорошо. Вчера мы уже выиграли здесь этап. Будем пробовать и на следующих».