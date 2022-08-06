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Олав Коой – победитель 1 этапа Тура Польши-2022

Первая победа Олава Кооя на гонке Мирового тура

 

 

  20-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma Олав Коой (Olav Kooij) одержал победу на 1-м этапе Тура Польши-2022 и надел первую майку лидера гонки.

 

Олав Коой – победитель 1 этапа Тура Польши-2022

Олав Коой – победитель 1 этапа Тура Польши-2022

 

Photo © Szymon Gruchalski /©LangTeam/ Tour de Pologne

 

  На этапе с финишем в Люблине спринтерским командам пришлось столкнуться в финале с небольшим тягуном, включая 300 м с 4%, где пелотон перед финишем растянулся. В большой завал на финишной прямой попали несколько десятков гонщиков, в том числе товарищ Кооя по команде Сэм Оомен, повредивший кисть. Но Олава Кооя завал не остановил, молодой нидерландский спринтер спуртовал за 200 м до финиша и одержал победу, опередив Фила Баухауса (Bahrain-Victorious).Развозящий поезд команды Bora-hansgrohe не смог вывезти к спринту Сэма Беннетта, как планировалось, его последний развозящий Йорди Меус финишировал третьим.

 

 

Олав Коой – победитель 1 этапа Тура Польши-2022

 Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Олав Коой: «Очень счастлив, что выиграл. Должен сказать, что Польша приносит мне удачу. В 2020 году я выиграл ORLEN Nations cup, а сегодня – первый в карьере этап на гонке Мирового тура. Победа тем невероятнее, что здесь сильный состав спринтеров. Я на седьмом небе. Должен поблагодарить мою команду за великолепную работу. Мы знали, как важно выйти в голову группы за 800 м до финиша, и план идеально сработал.

 

  В прошлом году на этой гонке я остался в шаге от победы, финишировал вторым. Очень приятно, что теперь выиграл. Это моя первая победа на этапе гонки Мирового тура, а жёлтая майка лидера – приятный бонус. Целью было выиграть, минимум один этап. Великолепно, что мы достигли цели уже на первом этапе».

 

Олав Коой – победитель 1 этапа Тура Польши-2022

 

Photo Ivan Benedetto/SprintCyclingAgency©2022/ @Sprintcycling @TeamBahrainVictorious

 

  Фил Баухаус: «Думаю, мы хорошо прошли этап, всё контролировали. Филип (Filip Maciejuk) преследовал отрыв, Джонатан (Милан) и Хайно (Хаусслер) развезли меня в финале. Они великолепно провели смены впереди, потом Хайно на последних 700 метрах развёз меня, посадил на колесо ребят Jumbo. Я был близко, проиграл считанные метры, для меня финишная черта приблизилась слишком быстро. Нога идёт, надеюсь на более высокий результат в ближайшие дни».

 

  Йорди Меус: «Этап был спокойным, пока не доехали до отметки 25 км до финиша. Мы нацеливались работать на Сэма, но, к сожалению, план не совсем сработал. Он потерял моё колесо в финале, что очень досадно, потому что до того момента мы отлично работали. Потом я сам попытался спринтовать, финишировал третьим. Думаю, мы можем показать более высокий результат».

 

  Энрико Гаспаротто, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Этап был довольно длинным, почти 220 км. Мы ожидали общий спринт, поэтому работали на Сэма. Ребята отлично держались вместе до последних пяти километров. Очень мощно провёл смену Чезаре (Бенедетти).

 

  Потом началась более техническая часть, где у Райана (Маллена) возникли механические проблемы, а Шейн (Арчболд) в финале попал в завал. Йорди и Сэм шли на отличной позиции перед правым поворотом за 800 м до финиша, оба избежали завала. Однако в какой-то момент Сэм чуть не въехал в барьеры,  потерял колесо Йорди, потому что пришлось затормозить. В этих обстоятельствах Йорди занял третье место, это хороший результат, от которого будем отталкиваться в ближайшие дни».

 

 

Результаты 1 этапа Тура Польши-2022

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Теги к статье: Олав Коой Olav Kooij Jumbo-Visma Тур Польши Tour de Pologne велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Ремко Эвенепул – двукратный по ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    смотрел последние 3км, но там уже гонка кончилась, Ремко праздновал

    из сетевых отчётов картина такая - сначала квики дунули и сдуло почти всех, включая "главного фаворита", который в расстройстве даже не финишировал. а потом дунул Ремко и остался в одиночестве, в общем, всё как он любит, чего тут скажешь - молодец!

    но. какой-то ещё сценарий возможен?

  • Shalam s Urala
    Спортивный директор команды Ju ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: sqrudgmcduck
    Хорош сопли пускать

    коллега, что за дело вам до моих соплей? )) сами утверждаете, молчать - лучше. но не молчите..

    может вам вредно суслинг принимать? а если вам всюду "вот это вот всё" мерещится, то это вредит вашему здоровью. без обид

    Армстронг, кстати, остаётся собой. на днях в инсте так убедительно пересчитал все свои 7 маек, красаучег ))

  • EL-Fenomeno
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да уж, 1 этап хватило для того чтобы всё в генерале Тура поставить/переставить с ног на голову (или наоборот). Какой же удивительный порой этот женский велоспорт)) ван Флюйтен решила показать на что способна и порвала всех "с особой яростью" - такое соло выдала, что Крис Фрум бы 100% одобрил)

    Жаль что наша Бирюкова не попала в лимит, неплохо шла как для себя на этом женсокм ТдФ.

    Цитата: uran
    Сегодня девчонки зажгут. Катажина подозрительно едет консервативно. Неужто на генерал.

    Вот я и думал что она всерьёз возьмётся вчера за дело, но Аннемик просто космос...против такой езды ничего нельзя сделать. Возможно ван Флюйтен захочет ещё и победу на Планш де Бэй Фий взять...как там бедные девушки будут справляться с 20% градиентом я даже не представляю

  • EL-Fenomeno
    Классика Сан-Себастьяна-2022. ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото
    В ОПРОСникЕ я тоже проГолосовал за Рэмко. Это ведь читалось ("на свежачка"). Гонку не смотрел (глазел на Е1 горные женские баталии Тур де Франс), но перевес с которым Эвенпул выиграл классику СС впечатляет.
    Сивакова с подиумом и как всегда очень мало доехавших к финишу на этой однодневке...жаль что на Е2 не было трансляции. Постараюсь в воскресенья позырить в повторе (как РЭ атаковал, как набирал преимущество и как колесили остальные)
  • velodoctor
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (8)
    velodoctor-Фото

    Разрывы космические какие-то 

  • sqrudgmcduck
    Спортивный директор команды Ju ... (5)
    sqrudgmcduck-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    много сильных команд можно вспомнить. и, вроде как, эта сила в гонке (и около неё) выглядит плюс/минус одинаково. но, всё-таки, на эмоциональном уровне восприятия они, конечно, все разные. это как если-бы у эмпатии существовала некая шкала цветовой температуры, от холода к теплу и даже к жару
    цифры - не моё. все гонки остаются в памяти как ряд картинок + какой-то эмоциональный след, иногда - патологически сильный. например, 20-й этап и весь Тур 2020, по моим ощущениям, проиграл я, а не Роглич. такой силы разочарование. что, кстати, никак не мешало радоваться за молодецкий !ВЖУХ! Погачара. но - съехавший набекрень шлем потерянного Роглича и лица Тома и Ваута на его финише - печать того Тура
    в этом году - им всем воздалось. бог весть, какие картинки останутся со всего этого, но Ваут (казалось бы, сам себе какая хошь команда) встречающий Йонаса на финише и его глаза на мокром месте - уже точно навсегда!
    Хорош сопли пускать. Мальчик просто объяснил спонсорам - без химии- деньги на ветер. Методы тренировок новых он придумал типо! Ну ну. Все редискаи, один он великий стратег! Армстронг так же всем пытался втереть. Про Арта уж лучше молчать.
  • дрокер
    Классика Сан-Себастьяна-2022. ... (9)
    дрокер-Фото

    Рад за Пашу, молодцом!

  • uran
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (8)
    uran-Фото
    Цитата: BlAr
    Забелинская всех порвет, 100%!
    Бирюкова 1000%!
  • Mike88
    Классика Сан-Себастьяна-2022. ... (9)
    Mike88-Фото

    А что с Погачаром? Он участвовал?

  • BlAr
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (8)
    BlAr-Фото
    Забелинская всех порвет, 100%!

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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