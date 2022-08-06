Олав Коой – победитель 1 этапа Тура Польши-2022

Первая победа Олава Кооя на гонке Мирового тура

20-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma Олав Коой (Olav Kooij) одержал победу на 1-м этапе Тура Польши-2022 и надел первую майку лидера гонки.

Photo © Szymon Gruchalski /©LangTeam/ Tour de Pologne

На этапе с финишем в Люблине спринтерским командам пришлось столкнуться в финале с небольшим тягуном, включая 300 м с 4%, где пелотон перед финишем растянулся. В большой завал на финишной прямой попали несколько десятков гонщиков, в том числе товарищ Кооя по команде Сэм Оомен, повредивший кисть. Но Олава Кооя завал не остановил, молодой нидерландский спринтер спуртовал за 200 м до финиша и одержал победу, опередив Фила Баухауса (Bahrain-Victorious).Развозящий поезд команды Bora-hansgrohe не смог вывезти к спринту Сэма Беннетта, как планировалось, его последний развозящий Йорди Меус финишировал третьим.

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Олав Коой: «Очень счастлив, что выиграл. Должен сказать, что Польша приносит мне удачу. В 2020 году я выиграл ORLEN Nations cup, а сегодня – первый в карьере этап на гонке Мирового тура. Победа тем невероятнее, что здесь сильный состав спринтеров. Я на седьмом небе. Должен поблагодарить мою команду за великолепную работу. Мы знали, как важно выйти в голову группы за 800 м до финиша, и план идеально сработал.

В прошлом году на этой гонке я остался в шаге от победы, финишировал вторым. Очень приятно, что теперь выиграл. Это моя первая победа на этапе гонки Мирового тура, а жёлтая майка лидера – приятный бонус. Целью было выиграть, минимум один этап. Великолепно, что мы достигли цели уже на первом этапе».

Photo Ivan Benedetto/SprintCyclingAgency©2022/ @Sprintcycling @TeamBahrainVictorious

Фил Баухаус: «Думаю, мы хорошо прошли этап, всё контролировали. Филип (Filip Maciejuk) преследовал отрыв, Джонатан (Милан) и Хайно (Хаусслер) развезли меня в финале. Они великолепно провели смены впереди, потом Хайно на последних 700 метрах развёз меня, посадил на колесо ребят Jumbo. Я был близко, проиграл считанные метры, для меня финишная черта приблизилась слишком быстро. Нога идёт, надеюсь на более высокий результат в ближайшие дни».

Йорди Меус: «Этап был спокойным, пока не доехали до отметки 25 км до финиша. Мы нацеливались работать на Сэма, но, к сожалению, план не совсем сработал. Он потерял моё колесо в финале, что очень досадно, потому что до того момента мы отлично работали. Потом я сам попытался спринтовать, финишировал третьим. Думаю, мы можем показать более высокий результат».

Энрико Гаспаротто, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Этап был довольно длинным, почти 220 км. Мы ожидали общий спринт, поэтому работали на Сэма. Ребята отлично держались вместе до последних пяти километров. Очень мощно провёл смену Чезаре (Бенедетти).

Потом началась более техническая часть, где у Райана (Маллена) возникли механические проблемы, а Шейн (Арчболд) в финале попал в завал. Йорди и Сэм шли на отличной позиции перед правым поворотом за 800 м до финиша, оба избежали завала. Однако в какой-то момент Сэм чуть не въехал в барьеры, потерял колесо Йорди, потому что пришлось затормозить. В этих обстоятельствах Йорди занял третье место, это хороший результат, от которого будем отталкиваться в ближайшие дни».