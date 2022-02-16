Ваут Пулс – победитель 4 этапа Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022

Ваут Пулс опережает Алексея Луценко в спринте на 4-м этапе Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022

Ваут Пулс (Wout Poels) одержал победу на 4-м этапе Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022 и надел майку лидера перед финальным этапом гонки. Это первая победа 34-летнего нидерландского велогонщика команды Bahrain-Victorious с июня 2019 года (победа на этапе Критериума Дофине).

Группа из 15 гонщиков атаковала на 4-м этапе и нарастила преимущество. Команда UAE Team Emirates не смогла закрыть просвет, и Алессандро Кови потерял майку лидера.

За 19 км до финиша из группы начались атаки, 29-летний казахстанский велогонщик команды Astana Qazaqstan Алексей Луценко контратаковал за 15 км до финиша, просвет за ним смог закрыть только Ваут Пулс. Через три километра Луценко и Пулс набрали полминуты преимущества и разыграли спринт на финише 4-го этапа. Ваут Пулс опередил Алексея Луценко и помимо победы на этапе надел майку лидера гонки, где опережает колумбийского гонщика команды Astana Qazaqstan Мигеля Анхеля Лопеса на 10 секунд.

Photo Luis Angel Gomez/SprintCyclingAgency©2022/Bahrain Victorious Team

Ваут Пулс: «Прекрасный, но трудный день! У нас весь день впереди было четыре гонщика команды, все идеально работали вместе. В финальной фазе гонки у меня всё ещё хорошо шла нога, и когда Луценко атаковал, я поехал за ним. В спринте смог отфинишировать. Очень счастлив, что выиграл. Завтра ещё один тяжёлый этап. Посмотрим, сколько сил осталось.

Если бы я знал, что завтра будет равнинный этап и я точно выиграю генеральную классификацию, тогда, может быть, не стал бы бороться за этап. Но дело в том, что за последние несколько лет у меня было не так много побед, поэтому я должен использовать каждый шанс в гонке.

Условия для спринта были неидеальными, со встречным ветром, и я никогда прежде не боролся в спринте с Луценко. Но я знаю, что он довольно быстрый, и он уже выиграл в этом году гонку. Поэтому я понимал, что мне надо очень постараться, чтобы его опередить. Я очень рад, потому что так давно выигрывал в последний раз, и ещё надел майку лидера».

Алексей Луценко: «В конце мне не хватило сил в ногах. Этап получился очень насыщенным, и мы весь день очень много работали для того, чтобы сохранить наше преимущество над пелотоном. Кроме того, после моей победы на «Классике Хаэна» все эти дни я чувствовал себя не слишком хорошо, и, определенно, на финише не хватило свежести. Тем не менее, это была хорошая попытка принести команде еще одну победу.

Было очень много атак на первой горе, и в какой-то момент я решил последовать за группой гонщиков. Харольд Техада также был впереди, а затем к нам присоединился Мигель Анхель Лопес. Я вышел вперед, чтобы потянуть группу и открыть просвет над пелотоном, и это получилось. Позже, все вместе мы очень хорошо работали, чтобы наша группа сохраняла преимущество.

Это была очень трудная гонка, но вместе с Харольдом Техадой и Мигелем Анхелем Лопесом мы все время держались вместе в группе и постепенно наше преимущество росло. Где-то за 15 км до финиша я увидел, как из нашей группы атаковали несколько гонщиков. Когда мы их догнали, я решил, что это хороший момент для того, чтобы контратаковать. Только Пулс сумел последовать за мной. Мы открыли небольшой просвет, и я подумал, что это может быть шансом побороться за победу на этапе. Но, в конце концов, я финишировал только вторым.

Завтра нас ждет финальный этап с финишем в гору. Поэтому завтра и я, и вся команда на 100% будем поддерживать Мигеля Анхеля Лопеса, чтобы помочь ему выиграть общий зачет. Это будет очень непросто, потому что в пелотоне есть много сильных горняков, но мы мотивированы сделать все, что будет в наших силах для лидера команды».