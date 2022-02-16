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Ваут Пулс – победитель 4 этапа Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022

Ваут Пулс опережает Алексея Луценко в спринте на 4-м этапе Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022

 

 

  Ваут Пулс (Wout Poels) одержал победу на 4-м этапе Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022 и надел майку лидера перед финальным этапом гонки. Это первая победа 34-летнего нидерландского велогонщика команды Bahrain-Victorious с июня 2019 года (победа на этапе Критериума Дофине).

Группа из 15 гонщиков атаковала на 4-м этапе и нарастила преимущество. Команда UAE Team Emirates не смогла закрыть просвет,  и Алессандро Кови потерял майку лидера.

 

  За 19 км до финиша из группы начались атаки, 29-летний казахстанский велогонщик команды Astana Qazaqstan Алексей Луценко контратаковал за 15 км до финиша, просвет за ним смог закрыть только Ваут Пулс. Через три километра Луценко и Пулс набрали полминуты преимущества и разыграли спринт на финише 4-го этапа. Ваут Пулс опередил Алексея Луценко и помимо победы на этапе надел майку лидера гонки, где опережает колумбийского гонщика команды Astana Qazaqstan Мигеля Анхеля Лопеса на 10 секунд.

 

Ваут Пулс – победитель 4 этапа Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022

 

Ваут Пулс – победитель 4 этапа Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022

 

Photo Luis Angel Gomez/SprintCyclingAgency©2022/Bahrain Victorious Team

 

   Ваут Пулс: «Прекрасный, но трудный день! У нас весь день впереди было четыре гонщика команды, все идеально работали вместе. В финальной фазе гонки у меня всё ещё хорошо шла нога, и когда Луценко атаковал, я поехал за ним. В спринте смог отфинишировать. Очень счастлив, что выиграл. Завтра ещё один тяжёлый этап. Посмотрим, сколько сил осталось.

  Если бы я знал, что завтра будет равнинный этап и я точно выиграю генеральную классификацию, тогда, может быть, не стал бы бороться за этап. Но дело в том, что за последние несколько лет у меня было не так много побед, поэтому я должен использовать каждый шанс в гонке.

 

  Условия для спринта были неидеальными, со встречным  ветром, и я никогда прежде не боролся в спринте с Луценко. Но я знаю, что он довольно быстрый, и он уже выиграл в этом году гонку. Поэтому я понимал, что мне надо очень постараться, чтобы его опередить. Я очень рад, потому что так давно выигрывал в последний раз, и ещё надел майку лидера».

 

  Алексей Луценко: «В конце мне не хватило сил в ногах. Этап получился очень насыщенным, и мы весь день очень много работали для того, чтобы сохранить наше преимущество над пелотоном. Кроме того, после моей победы на «Классике Хаэна» все эти дни я чувствовал себя не слишком хорошо, и, определенно, на финише не хватило свежести. Тем не менее, это была хорошая попытка принести команде еще одну победу.

 

  Было очень много атак на первой горе, и в какой-то момент я решил последовать за группой гонщиков. Харольд Техада также был впереди, а затем к нам присоединился Мигель Анхель Лопес. Я вышел вперед, чтобы потянуть группу и открыть просвет над пелотоном, и это получилось. Позже, все вместе мы очень хорошо работали, чтобы наша группа сохраняла преимущество.

  Это была очень трудная гонка, но вместе с Харольдом Техадой и Мигелем Анхелем Лопесом мы все время держались вместе в группе и постепенно наше преимущество росло. Где-то за 15 км до финиша я увидел, как из нашей группы атаковали несколько гонщиков. Когда мы их догнали, я решил, что это хороший момент для того, чтобы контратаковать. Только Пулс сумел последовать за мной. Мы открыли небольшой просвет, и я подумал, что это может быть шансом побороться за победу на этапе. Но, в конце концов, я финишировал только вторым.

 

  Завтра нас ждет финальный этап с финишем в гору. Поэтому завтра и я, и вся команда на 100% будем поддерживать Мигеля Анхеля Лопеса, чтобы помочь ему выиграть общий зачет. Это будет очень непросто, потому что в пелотоне есть много сильных горняков, но мы мотивированы сделать все, что будет в наших силах для лидера команды».

 

Результаты 4 этапа Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2022

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Теги к статье: Ваут Пулс Wout Poels Bahrain Victorious Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol велогонка категории 2.Pro многодневная велогонка гонка Европейского тура Europe Tour

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Комментарии

  • Ернат
    Тур Объединённых Арабских Эмир ... (1)
    Ернат-Фото

    Удачи Астане

  • nightbuster33
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (11)
    nightbuster33-Фото

    Такое очущение,что результат сегоднешней работы Лутсенко может сказатся на завтрашний ход гонки. Поэлс был сзади Лутсенко ,зная,кто именно начнет рывок для отрыва.Они почти  одновременню встали на педали и начали отрыв. Во второй раз Поэлс опять был сзади Леши,только немного проспал начало рывка Леши и поработал догоняя лидера и вместе с ним.(Работа А.Шефера) Повлияет ли это на его работоспособность завтра,покажут окончательные результаты гонки.

  • tds
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (2)
    tds-Фото
    Цитата: reforg34
    Если будет полноценный горный этап, Кинтана без проблем сбросит бельгийца и одержит очередную победу в генеральной классификации. Будем надеяться что второе место займет Моллема, т.к. является перспективным генеральщиком на ТОП-7-8 в гранд турах.
    Моллема уже не гонется за генералом!
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Сколько уже наСобирали этих вторых мест команды АСТАНА за последнюю неделю? 

     - Рута дель Соль: этап №2

     - Альгарве: этап №2

     - Рута дель Соль: этап №4

    Всегда близко, но всё время без золота победы 

    Цитата: levonardo
    Цитата: reforg34
    Пулс все ближе и ближе к победе. Не зря был помощником Кристофера Фрума. Многому от него научился. На ближайшем горном этапе без проблем должен забирать этап и генеральную классификацию.

    Мистика...

    Ну тут надо ПЛЮСануть товарищу...заслужил угадал)

    Кстати, почему в титрах у В.Пулса флаг Англии, когда он голландец ?

  • Earl57
    Волта Алгарве-2022. Этап 4 (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: marketbk
    Вот  и кинута минута второму месту. Что скажет Пидкок)))
    А? Earl57)))

    А Пидкок здесь причем? Он на этой гонке вообще ни за что не борется и еще до начала гонки сказал, что приехал просто покататься. В отличие от многих он может себе это позволить. И ему позволяют.

  • дрокер
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (11)
    дрокер-Фото
    Интересный этап, как получилось, что отъехало столько генералов. Пульс вообще редиска, берёшь генерал, отдай этап. Алексей работал честно. Неписанное правило. Вот завтра Пулса и разберут в горе
  • marketbk
    Волта Алгарве-2022. Этап 4 (6)
    marketbk-Фото

    Вот  и кинута минута второму месту. Что скажет Пидкок)))

    А? Earl57)))

  • MVDP
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (5)
    MVDP-Фото
    Меньшова?
  • reforg34
    Волта Алгарве-2022. Этап 4 (6)
    reforg34-Фото

    Герант Томас видимо еще не набрал свою форму, иначе без проблем победил бы бельгийца, швейцарца и привез бы порядка 1-2 минуты, т.к. не один год провел на треке и выступал бок о бок с Брэдли Виггинсом.

  • reforg34
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (2)
    reforg34-Фото

    Если будет полноценный горный этап, Кинтана без проблем сбросит бельгийца и одержит очередную победу в генеральной классификации. Будем надеяться что второе место займет Моллема, т.к. является перспективным генеральщиком на ТОП-7-8 в гранд турах.

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