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Тур Альп-2022. Мигель Анхель Лопес побеждает на Гроссглокнере

Тур Альп-2022. Мигель Анхель Лопес побеждает на Гроссглокнере

 

 

 

  Лидер команды Astana Qazaqstan Team Мигель Анхель Лопес одержал красивую победу на вершине Калс-ам-Гроссглокнер, которая венчала четвертый этап многодневной гонки «Тур Альп». Лопес атаковал из пелотона примерно за четыре километра до финиша; сначала он догнал единственного оставшегося гонщика из ранее сформировавшегося отрыва Тибо Пино, а позже, предприняв контратаку, уехал за своей первой победой в сезоне.

 

 

Тур Альп-2022. Мигель Анхель Лопес побеждает на Гроссглокнере

 

Photo credit: @Gettysport/ Astana Qazaqstan Team

 

  «Это был отличный день и для меня, и для команды. Мы ждали этот успех, и теперь, вместе с ним мы обрели уверенность и мотивацию для наших следующих целей. Это был единственный этап гонки с финишем в гору, так что, определенно, я был настроен что-то попробовать сегодня. Я спокойно ехал весь этап в основной группе, так как в отрыве были Фабио и Себастьян, но когда стало понятно, что отрыв не доедет до финиша, я решил атаковать. Я предпринял мощный рывок, быстро получив преимущество над пелотоном. Но, до определенного момента я не был уверен, если смогу догнать Тибо Пино. Он все еще был далеко впереди, но примерно за 2,5 км до финиша я увидел его, и тогда я приложил максимум усилий, чтобы догнать его, а затем и атаковать снова», - рассказал Мигель Анхель Лопес.

 

  «Я пережил прекрасные моменты на финише, и мне очень хотелось подарить эту победу команде Astana Qazaqstan Team, моей домашней команде, куда я вернулся в этом году и где я получил очень теплый прием. Также, я хотел бы посвятить этот успех моему второму ребенку, которого мы с супругой ожидаем в ближайшее время. Кроме того, этой победой я хотел бы почтить память нашего великого чемпиона Микеле Скарпони, который ушел от нас пять лет назад», - продолжил Мигель Анхель.

 

  «Что ж, мы приехали на эту гонку с целью провести финальный этап подготовки к «Джиро д’Италия», почувствовать гоночный ритм, попробовать разные тактические варианты и побороться за победу на этапе. Думаю, что мы проводим хорошую неделю здесь, на «Туре Альп», чувствую, что моя форма улучшается, и я на правильном пути к «Джиро», - заключил Лопес.

 

  Команда Astana Qazaqstan Team была активна с самого старта: сначала атаковал Давид Де Ла Крус, который в какой-то момент оказался в группе из одиннадцати человек. Когда этот отрыв догнали, атаковали Фабио Феллине и Себастьян Энао, которым удалось отобраться в новый отрыв.

 

После падения Фабио Феллине вернулся в пелотон, где оказал поддержку Мигелю Анхелю Лопесу, в то время как Себастьян Энао продолжал бороться за победу на этапе где-то до финальных шести километров, когда пелотон нейтрализовал его отрыв.

 

  Впереди все еще оставался один гонщик – Тибо Пино, но и он не сумел отразить атаку Мигеля Анхеля Лопес, который и стал победителем четвертого этапа.

 

  «У нас было два варианта развития событий на этом этапе, и на собрании перед стартом мы решили, что будет лучше, если Мигель Анхель останется в пелотоне на финал, а другие гонщики попробуют побороться в отрыве. Думаю, что наша команда провела отличный этап – сначала Давид Де Ла Крус, а затем и Фабио Феллине и Себастьян Энао прекрасно себя проявили в борьбе за победу. Что ж, в итоге, это не сработало, но у нас все еще оставался Мигель Анхель Лопес, который был готов атаковать на финальном подъеме. Это была идеальная атака, его было не остановить. Мы все очень счастливы этой долгожданной победе, и она дарит нам хорошую мотивацию и вдохновение перед «Джиро д’Италия», - сказал Александр Шефер, спортивный директор Astana Qazaqstan Team.

 

 

Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Miguel Angel Lopez Мигель Анхель Лопес Astana Qazaqstan Team Тур Альп Tour of the Alps многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:07 | Регистрация: 30.06.2017

    Попугай Фрэнки, который сопровождал на тренировках победителя "Джиро д'Италия" Микеле Скарпони, появился на тренировке итальянского велогонщика Антонио Нибали. Фрэнки выезжал на шоссе вместе со Скарпони, а когда тот погиб в результате ДТП в 2017 году, стал прилетать к месту тренировок бывшего гонщика "Астаны". Недавно попугая, который очень популярен в итальянском городе Филоттрано, заметили на тренировке Антонио Нибали, брата победителя "Тур де Франс" Винченцо Нибали. Сегодня Лопес отдал дань великому спортсмену, погибшему 22 апреля 2017 года своей победой. Спасибо Мигелито. Вечная память Микеле.Завтра надо еще постараться взять еще один этап к этой дате.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Тур Альп-2022. Мигель Анхель Л ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Попугай Фрэнки, который сопровождал на тренировках победителя "Джиро д'Италия" Микеле Скарпони, появился на тренировке итальянского велогонщика Антонио Нибали. Фрэнки выезжал на шоссе вместе со Скарпони, а когда тот погиб в результате ДТП в 2017 году, стал прилетать к месту тренировок бывшего гонщика "Астаны". Недавно попугая, который очень популярен в итальянском городе Филоттрано, заметили на тренировке Антонио Нибали, брата победителя "Тур де Франс" Винченцо Нибали. Сегодня Лопес отдал дань великому спортсмену, погибшему 22 апреля 2017 года своей победой. Спасибо Мигелито. Вечная память Микеле.Завтра надо еще постараться взять еще один этап к этой дате.
  • SportSpirit
    Жулиан Алафилипп - 4-й на Флеш ... (1)
    SportSpirit-Фото

    "Сегодня меня мучила пыльца..." (с) Хорошо, что есть Ремко, а то все такие серьезные. 

     

    Интересно, нет ли у него аллергии на Jumbo-Visma?)

  • SportSpirit
    Тур Альп-2022. Этап 4 (15)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Earl57
    Барде в хорошей форме. Взял 4 сек бонификации и теперь отстает от Бильбао всего на 2 сек.
    Очень надеюсь, что он поборется за генерал Джиро. Там претенденты примерно одного уровня, явного фаворита нет и это обещает интересную борьбу за розовую майку.
    Там еще Ван дер Пул сказал что поедет Джиро полностью, до самого конца. Что тоже интересно. Матье хочет примерить розовое на первых этапах и потом за ГК конечно бороться не будет. А вот победы на спринтерских этапах - это совсем другое дело.

     

    Тоже радуюсь за Барде. Хорошая форма с начала сезона, которая медленно, но уверенно улушается. С Аренсманом у них хорошая связка, помогают друг другу по ситуации. 

     

    В начале сезона было интеревью, в котором Барде сказал, что будет гоняться еще 2, максимум 3 сезона. Цена побед слишком высока, он мотивирован взять от этих лет максимум возможного и двигаться в жизнь после спорта. 

  • Astanaforever
    Тур Альп-2022. Этап 4 (15)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Адриен
    Интересно, а к людям вы тоже относитесь так же потребительски? Ну, типа, друзей подбираете только по успеху, по размеру кошелька или высокой должности ? А как они обанкротятся или лишаются места, вы тут же проявляете "принципиальность" и рвете с ними отношения ? К чему этот "совковый" морализм, верно ? Главное - ты мне, я - тебе... Команда побеждает, куча наград, пьедесталов и кубков - победители, как не восхищаться. не восхвалять, не фанатеть ? Кризис в команде - да нафиг она нужна, не оправдала, не угодила, не смогла, получай кучу тепленького на вентилятор ! Удобненько...
    Нет давайте петь дифирамбы, восхвалять, льстить. Так же? Причем здесь друзья и проект? Две разные вещи. Вы своим потворством, просто разрушаете этот проект своими руками. Критика это полезная вещь, которая не дает раслабляться и получает стимул побеждать. Астана такой же спортивный проект как и Инеос, Квикстеп и все остальные команды. И я бы посмотрел на тех же ОАЭ при их провале в сезоне, в которые вложились спонсоры огромные средства, не остались бы без кадровых перестановок и увольнений, расторжения контрактов менеджеров и спортсменов. А этот товарищ написавший про встречу Вино с президентом и последующая в след сегодня победа Мигелито, просто обезумевший писака. Как ответьте это взаимосвязано? Может Токаев позвонил Лопесу и проинструктировал или пригрозил? А может простимулировал деньгами? Ахааааа. То то. Короче, Астана вне критики.. Табу. Понял. Будем петь ей оды. Ладно.
  • Николай Н.
    Тур Альп-2022. Этап 4 (15)
    Николай Н.-Фото

    Вот наконец Лопес показал на что он способен, молодец.

  • Earl57
    Дилан Тёнс – победитель Флеш В ... (3)
    Earl57-Фото

    По слухам в Бахрейне не хотят продлять контракт с Тёнсом. Типа он странный и не вписывается в философию команды. И якобы им интересуются Лотто и Интермаше.

  • Адриен
    Тур Альп-2022. Этап 4 (15)
    Адриен-Фото
    Интересно, а к людям вы тоже относитесь так же потребительски? Ну, типа, друзей подбираете только по успеху, по размеру кошелька или высокой должности ? А как они обанкротятся или лишаются места, вы тут же проявляете "принципиальность" и рвете с ними отношения ? К чему этот "совковый" морализм, верно ? Главное - ты мне, я - тебе... Команда побеждает, куча наград, пьедесталов и кубков - победители, как не восхищаться. не восхвалять, не фанатеть ? Кризис в команде - да нафиг она нужна, не оправдала, не угодила, не смогла, получай кучу тепленького на вентилятор ! Удобненько...
  • Earl57
    Тур Альп-2022. Этап 4 (15)
    Earl57-Фото

    Цитата: motte
    Оль, а как его спордиректор? Орал вновь, как тогда?

    Нет, Мадье там не было.

    https://www.youtube.com/watch?v=f3MoIpaTia8

     

    К слову о спортдиректорах. Инеос сегодня опубликовали видео из технички

    https://www.youtube.com/watch?v=CRvd1C5eeMA

  • motte
    Тур Альп-2022. Этап 4 (15)
    motte-Фото
    Оль, а как его спордиректор? Орал вновь, как тогда?
  • Kay82
    Тур Альп-2022. Этап 4 (15)
    Kay82-Фото

    Слава Колумбии!!!

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