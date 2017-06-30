Тур Альп-2022. Мигель Анхель Лопес побеждает на Гроссглокнере

Лидер команды Astana Qazaqstan Team Мигель Анхель Лопес одержал красивую победу на вершине Калс-ам-Гроссглокнер, которая венчала четвертый этап многодневной гонки «Тур Альп». Лопес атаковал из пелотона примерно за четыре километра до финиша; сначала он догнал единственного оставшегося гонщика из ранее сформировавшегося отрыва Тибо Пино, а позже, предприняв контратаку, уехал за своей первой победой в сезоне.

Photo credit: @Gettysport/ Astana Qazaqstan Team

«Это был отличный день и для меня, и для команды. Мы ждали этот успех, и теперь, вместе с ним мы обрели уверенность и мотивацию для наших следующих целей. Это был единственный этап гонки с финишем в гору, так что, определенно, я был настроен что-то попробовать сегодня. Я спокойно ехал весь этап в основной группе, так как в отрыве были Фабио и Себастьян, но когда стало понятно, что отрыв не доедет до финиша, я решил атаковать. Я предпринял мощный рывок, быстро получив преимущество над пелотоном. Но, до определенного момента я не был уверен, если смогу догнать Тибо Пино. Он все еще был далеко впереди, но примерно за 2,5 км до финиша я увидел его, и тогда я приложил максимум усилий, чтобы догнать его, а затем и атаковать снова», - рассказал Мигель Анхель Лопес.

«Я пережил прекрасные моменты на финише, и мне очень хотелось подарить эту победу команде Astana Qazaqstan Team, моей домашней команде, куда я вернулся в этом году и где я получил очень теплый прием. Также, я хотел бы посвятить этот успех моему второму ребенку, которого мы с супругой ожидаем в ближайшее время. Кроме того, этой победой я хотел бы почтить память нашего великого чемпиона Микеле Скарпони, который ушел от нас пять лет назад», - продолжил Мигель Анхель.

«Что ж, мы приехали на эту гонку с целью провести финальный этап подготовки к «Джиро д’Италия», почувствовать гоночный ритм, попробовать разные тактические варианты и побороться за победу на этапе. Думаю, что мы проводим хорошую неделю здесь, на «Туре Альп», чувствую, что моя форма улучшается, и я на правильном пути к «Джиро», - заключил Лопес.

Команда Astana Qazaqstan Team была активна с самого старта: сначала атаковал Давид Де Ла Крус, который в какой-то момент оказался в группе из одиннадцати человек. Когда этот отрыв догнали, атаковали Фабио Феллине и Себастьян Энао, которым удалось отобраться в новый отрыв.

После падения Фабио Феллине вернулся в пелотон, где оказал поддержку Мигелю Анхелю Лопесу, в то время как Себастьян Энао продолжал бороться за победу на этапе где-то до финальных шести километров, когда пелотон нейтрализовал его отрыв.

Впереди все еще оставался один гонщик – Тибо Пино, но и он не сумел отразить атаку Мигеля Анхеля Лопес, который и стал победителем четвертого этапа.

«У нас было два варианта развития событий на этом этапе, и на собрании перед стартом мы решили, что будет лучше, если Мигель Анхель останется в пелотоне на финал, а другие гонщики попробуют побороться в отрыве. Думаю, что наша команда провела отличный этап – сначала Давид Де Ла Крус, а затем и Фабио Феллине и Себастьян Энао прекрасно себя проявили в борьбе за победу. Что ж, в итоге, это не сработало, но у нас все еще оставался Мигель Анхель Лопес, который был готов атаковать на финальном подъеме. Это была идеальная атака, его было не остановить. Мы все очень счастливы этой долгожданной победе, и она дарит нам хорошую мотивацию и вдохновение перед «Джиро д’Италия», - сказал Александр Шефер, спортивный директор Astana Qazaqstan Team.

Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team