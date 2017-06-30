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Astana Qazaqstan Team объявляет о программах лидеров

Astana Qazaqstan Team объявляет о программах лидеров

 

 

 



На первом предсезонном тренировочном сборе в Алтеа, Испания команда Astana Qazaqstan Team определилась с предварительными гоночными программами своих лидеров.

Все лидеры команды начнут сезон 2022 года в Европе, на гонках в Испании или Португалии.

Мигель Анхель Лопес, Винченцо Нибали и Давид Де Ла Крус проедут «Джиро д’Италия», а Алексей Луценко вместе с Нибали, Лопесом и Джанни Москоном войдут в состав команды на «Тур де Франс». Планируется, что Давид Де Ла Крус возглавит команду на «Вуэльте Испании».

Алексей Луценко начнет свой сезон с однодневки «Хаэн Параисо Интериор» и «Вуэльты Андалусии». Через «Омлууп Хет Ньюзблад» и «Париж – Ниццу» Алексей подготовится к Северным классикам, а «Тур де Франс» станет его главной целью в новом сезоне.

Винченцо Нибали вновь наденет майку команды Astana Qazaqstan Team на многодневной гонке «Вуэльта Валенсии». «Тиррено – Адриатико», «Милан – Сан Ремо» и «Тур Альп» станут его путем к «Джиро д’Италия». После этого он примет участие и в «Тур де Франс».

Начав свой сезон с «Хаэн Параисо Интериор» и «Вуэльты Андалусии», Мигель Анхель Лопес будет нацелен на «Джиро д’Италия» в качестве лидера команды, а затем может выступить на «Тур де Франс».

Джанни Москон возглавит команду на Северных классических гонках. Начав сезон на «Вольте Альгарве» и «Омлууп Хет Ньюзблад», после «Тиррено – Адриатико» Москон сосредоточится на брусчатке и Арденнских классиках. Среди планов гонщика – участие в «Тур де Франс».

Давид Де Ла Крус войдет в новый сезон на «Вуэльте Валенсии», после чего выступит на «Туре ОАЭ» и «Париж – Ницце». На «Джиро д’Италия» он будет помогать лидеру команду, в то время как сам попробует роль лидера на «Вуэльте Испании».

 

Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Astana Qazaqstan Team

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Вчера, 17:11 | Регистрация: 20.05.2021

    По-моему, в Астане никогда не было такого выбора при комплектовании команды для участия в Гранд Турах.Аж глаза разбегаются при чтении списков участников предстоящих в Новом Году гонок.И невольно оцениваешь их возможности посравнению с участниками других команд с надеждой их верховенства в каждой из гонок. Много новых лидеров,для которых  мечты стать капитанами в гонках, в составе Астаны станут явью. Успехов всей всей команде.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 17:50 | Регистрация: 30.06.2017

    Заметил как Астана постоянно игноррят тур ОАЭ. посылая туда отстой.А зря. Вот там нужна проверка по началу сезона , кто на, что способен. Ведь там все команды выставляют почти сильнейшие составы. Да и та нагрузка на Лопеса и Нибали на Джиро и Тур измотает в первую половина сезона двух лидеров. Перераспределение своих и так скудных сил, ни к чему хорошему результату не приведет. Весь упор надо ставить на Джиро послав лучших из лучших. Разделки короткие как раз под силу Лопеса и высокие горы ему под стать, делают его шансы высокими , в отсутствие Погачара и Роглича. Отсутствие Луценко на Джиро большой минус. Но в принципе связка Лопес-Де Ла Круз-Нибали выглядит мощно. Если еще в лейтенанты выставят Зейца, Пронского, Техаду, Домбровски , Конти или Рябушенко , Астана будет очень конкурентоспособная. Пожелаем успехов команде. Астана уже шесть лет как не выигрывала гран турах и пора прервать это победное молчание. Знаю, что в этот раз Супермен будет рвать, показывая свое возвращение в команду в которой начал побеждать

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Мэлс

      nightbuster33

      Вчера, 19:30 | Регистрация: 20.05.2021

      Сэр,вы не подскажете,с какой гонки Погачар начинает выступления в следующем сезоне?Читать внимательно его интервью.А хорошее выступление Луценко на чемпионате Мира большой плюс,от чего будет зависить количество участников от Казахстана в последующих чемпионатах.

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 20:25 | Регистрация: 30.06.2017

    Погачар сказал, что намерен выступить на двух гран турах. И все. Он не сказал, что поедет Джиро. По логике он не поедет итальянскую гонку, патамушта он должен быть на пике на Туре, чтобы брать третий Франс. А вот на Вуэльту это вероятнее, там будет Роглич который три года подряд его забирает. Погачар показывает, что он и там его собирается сделать. Думать надо Сэр тщательнее.

    Тадей Погачар: «Старт будет как в этом году – открою сезон на Туре ОАЭ, гонке, очень важной для команды. Почти наверняка буду бороться на четырёх Монументах – всех кроме Париж-Рубэ, и на двух Гранд-турах. Возможно, поеду чемпионат мира, маршрут которого будет не совсем плоским, а гонка будет плохо контролироваться. Сезон получится довольно напряжённым, запланировано участие и в Туре Словении.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • AmaAma
    Тадей Погачар собирается проех ... (19)
    AmaAma-Фото

    Предварительно на Вуэльту от ОАЭ:

    Погачар 

    Алмейда 

    Солер 

    (там где Тадей.. там и Майка) 

  • AmaAma
    Тадей Погачар собирается проех ... (19)
    AmaAma-Фото
    Читайте внимательно - "горная группа"!
    Написал всех кто есть в команде + Поланц
    Сомнительно.. что Улисси кроме Джиро будет катать ГТ, но при сходе там.. может и Вуэльту поехать
  • Earl57
    Тадей Погачар собирается проех ... (19)
    Earl57-Фото

    Цитата: AmaAma
    Горная группа Погачара: Алмейда, Майка, Формоло, Беннет, Солер... Улисси, Кови, Макналти, Кошта, Хирши
    У ОАЭ шикарный набор гонцов

    Угу, особенно для ТТТ... И кто них вообще поедет Вуэльту, кроме Солера? Вы бы хоть поинтересовались, когда Улисси Вуэльту ездил.

  • Meridale
    Марк Падун подписал контракт с ... (12)
    Meridale-Фото

    Остаётся надеяться, что в новой команде Воутерс поможет ему расти. А то с Education складывается впечатление, что это команда постоянных "попыток" и кратковременных победных вспышек.
    Победы есть, но стратегических заявок на серьёзные многдневные гонки как-то нет.

  • AmaAma
    Тадей Погачар собирается проех ... (19)
    AmaAma-Фото
    Горная группа Погачара: Алмейда, Майка, Формоло, Беннет, Солер... Улисси, Кови, Макналти, Кошта, Хирши
    У ОАЭ шикарный набор гонцов
  • Earl57
    Тадей Погачар собирается проех ... (19)
    Earl57-Фото
    Но у Джамбо и Инеоса ситуация с ТТТ получше будет. И горняки у них получше.
  • AmaAma
    Тадей Погачар собирается проех ... (19)
    AmaAma-Фото

    Если Тур будет успешным, тогда будет решать или Вуэльта или ЧМ + Ломбардия 

    Программа с 2 ГТ, 4 монументами, недельными гонками, ЧМ + СБ, ФВ и тд.. ну это слишком даже для Погачара! 

    Если не выиграет Тур (и не будет при этом физических травм), то должен рвать и крушить все на Вуэльте 

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2022. Презента ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Вот эта горная Вуэльта будет на заглядение. Видимо испанцы после слов Погачара, построили маршрут для схватки двух героев современности его и Роглича. Очень много финишей в гору. А это значит что нас ждет интригующая схватка и увлекающая картинка на экране.
  • Sezar
    Тадей Погачар собирается проех ... (19)
    Sezar-Фото

    Так все будут в такой ситуации. После одного тяжелого Грантура. Почти все.

  • Earl57
    Тадей Погачар собирается проех ... (19)
    Earl57-Фото
    Тама маршрут Вуэльты презентовали. Без перенапряга не получится однако. Командная гонка на 23 км на 1-м этапе, мало спринтов и много-много гор. Как-то сомнительно, что ОАЭ не поймают там кучу времени. ИТТ 31 км на 2-й неделе, аккурат посередине Вуэльты. У горняков будет масса возможностей отыграть время...

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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