Astana Qazaqstan Team объявляет о программах лидеров

Если Тур будет успешным, тогда будет решать или Вуэльта или ЧМ + Ломбардия

Программа с 2 ГТ, 4 монументами, недельными гонками, ЧМ + СБ, ФВ и тд.. ну это слишком даже для Погачара!

Если не выиграет Тур (и не будет при этом физических травм), то должен рвать и крушить все на Вуэльте