- Категория:
- VeloNEWS / VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 15:11
Astana Qazaqstan Team объявляет о программах лидеров
На первом предсезонном тренировочном сборе в Алтеа, Испания команда Astana Qazaqstan Team определилась с предварительными гоночными программами своих лидеров.
Все лидеры команды начнут сезон 2022 года в Европе, на гонках в Испании или Португалии.
Мигель Анхель Лопес, Винченцо Нибали и Давид Де Ла Крус проедут «Джиро д’Италия», а Алексей Луценко вместе с Нибали, Лопесом и Джанни Москоном войдут в состав команды на «Тур де Франс». Планируется, что Давид Де Ла Крус возглавит команду на «Вуэльте Испании».
Алексей Луценко начнет свой сезон с однодневки «Хаэн Параисо Интериор» и «Вуэльты Андалусии». Через «Омлууп Хет Ньюзблад» и «Париж – Ниццу» Алексей подготовится к Северным классикам, а «Тур де Франс» станет его главной целью в новом сезоне.
Винченцо Нибали вновь наденет майку команды Astana Qazaqstan Team на многодневной гонке «Вуэльта Валенсии». «Тиррено – Адриатико», «Милан – Сан Ремо» и «Тур Альп» станут его путем к «Джиро д’Италия». После этого он примет участие и в «Тур де Франс».
Начав свой сезон с «Хаэн Параисо Интериор» и «Вуэльты Андалусии», Мигель Анхель Лопес будет нацелен на «Джиро д’Италия» в качестве лидера команды, а затем может выступить на «Тур де Франс».
Джанни Москон возглавит команду на Северных классических гонках. Начав сезон на «Вольте Альгарве» и «Омлууп Хет Ньюзблад», после «Тиррено – Адриатико» Москон сосредоточится на брусчатке и Арденнских классиках. Среди планов гонщика – участие в «Тур де Франс».
Давид Де Ла Крус войдет в новый сезон на «Вуэльте Валенсии», после чего выступит на «Туре ОАЭ» и «Париж – Ницце». На «Джиро д’Италия» он будет помогать лидеру команду, в то время как сам попробует роль лидера на «Вуэльте Испании».
Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team
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