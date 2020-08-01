VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Яспер Стёйвен продлил контракт с велокомандой Trek-Segafredo

Яспер Стёйвен останется в команде Trek-Segafredo до конца 2022 года

 

 

  28-летний бельгийский гонщик Яспер Стёйвен (Jasper Stuyven) продлил контракт с велокомандой Trek-Segafredo до конца 2022 года. Специалист классических однодневных гонок, Стёйвен выступает в команде с  2014 года, и в начале карьеры учился у Фабиана Канчеллары, помогал ему одержать победы на Туре Фландрии и Страде Бьянке.

 

  Сам Яспер Стёйвен одержал 8 побед, первой из которых стал выигранный в 2015 году этап Вуэльты Испании. В начале этого сезона бельгийский гонщик стал победителем классики Omloop Het Nieuwsblad. После возобновления сезона Яспер Стёйвен вместе с чемпионом мира Мадсом Педерсеном возглавит команду Trek-Segafredo на классиках, которые в этом году пройдут осенью.

 

Яспер Стёйвен продлил контракт с велокомандой Trek-Segafredo

 

  Яспер Стёйвен: «Очень рад продолжать выступать в команде Trek-Segafredo, потому что здесь чувствую себя как дома. У нас отличная группа гонщиков, мы на 100% выкладываемся друг для друга. Мы не просто коллеги, а ещё и друзья и на гонках, и после соревнований.

 

  Я знал Trek до того, как  команда стала называться Trek Factory Racing, потому что выступал в их любительской команде. Приятно быть старожилом Trek, думаю, это показывает, насколько мне хорошо здесь. Я чувствую, как меня ценят и уважают в этой команде».

 

  Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Редкость, когда гонщик остаётся в команде так долго. Уже 7 лет мы с радостью работаем с Яспером. С самого начала мы видели его потенциал, для нас стало наградой наблюдать за его развитием как гонщика и как человека. После трудной весны прошлого года особенно приятно, что Яспер вернулся и в этом сезоне уже выиграл крупную классику. У Яспера есть все качества, чтобы побеждать на важнейших гонках. Мы уверены, что когда гонки возобновятся, мы с ним отпразднуем ещё больше успехов».

 

  Цели Яспера Стёйвена на 2020 год не изменились – это классики, охота за этапами на Тур де Франс, где он будет помогать Бауке Моллеме и Ричи Порту в борьбе за генеральную классификацию. Первым стартом для Яспера Стёйвена во второй части сезона будет Вуэльта Бургоса (28 июля – 1 августа). Перед Тур де Франс он примет участие в Туре Польши, а после Большой Петли – в чемпионате Бельгии (22 сентября), после чего начнётся блок однодневных велогонок – 3 октября Классика Гамбурга (EuroEyes Cyclassics Hamburg), 11 октября Гент-Вевельгем, 14 октября Scheldeprijs, 18 октября Тур Фландрии, 21 октября - Driedaagse Brugge – De Panne. Завершит сезон Яспер Стёйвен на Париж-Рубэ 25 октября.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Яспер Стёйвен Jasper Stuyven Trek-Segafredo

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

28 июля - 1 августа 2020

Vuelta a Burgos

1 августа 2020

Strade Bianche

1 - 4 августа 2020

La Route d'Occitanie - La Depeche du Midi

3 августа 2020

Gran Trittico Lombardo

5- 9 августа 2020

Tour de Pologne

5- 8 августа 2020

Le Tour de Savoie Mont Blanc

5 августа 2020

Milano-Torino

6 августа 2020

Mont Ventoux Denivele Challenge

6 - 9 августа 2020

Czech Tour

7 - 9 августа 2020

Tour de l'Ain

8 августа 2020

Milano-Sanremo

12 - 16 августа 2020

Criterium du Dauphine

12 августа 2020

Gran Piemonte

14 - 19 августа 2020

Tour de l'Avenir

15 августа 2020

Il Lombardia

15 августа 2020

Dwars door het Hageland

18 - 21 августа 2020

Tour du Limousin

18 августа 2020

Giro dell'Emilia

25 августа 2020

Bretagne Classic - Ouest-France

24 - 28 августа 2020

UEC Road European Championships

28 августа - 20 сентября 2020

Tour de France

7 - 14 сентября 2020

Tirreno-Adriatico

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Shalam s Urala
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    неслабо так итальянцы Петю заиграли, на все руки маэстро )

    надеюсь достаёт ему времени потренить. за чикламеной жеж поди поедет

  • Shalam s Urala
    Патрик Лефевр против включения ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    мде, то самое "если нужно объяснять, то не нужно объяснять"

    ок, не поленюсь

    Цитата: Александра
    Каждый год думаю, что я собиралась смотреть гонки, а не гладиаторские бои. Надеюсь, что к Лефевру прислушаются, но очень в этом сомневаюсь.

    Не буду комментировать вашу манеру высказываться


    взаимно, не буду комментировать ваш материнский комплекс по отношению ко всему сразу пелотону. и изъезженный штамп про "гладиаторсике бои"

    в условно-вашей прекрасно-жизнелюбивой части реальности благоухает "о спорт, ты - мир". однако в другой части ровно этой же самой реальности спорт - это война. вы самостоятельно найдёте кучу подобных высказываний от самих спортсменов. у Джорджа Оруэлла - "спорт это война минус убийство". да, люди не убивают других людей (оставим за рамками бокс и пр), но в своей одержимости готовы убиться сами. не суть - головой об асфальт или как, скажем, Симпсон на монвенту.
    и даже если, следуя вашей жизнелюбивой логике, создать сверх-тепличные условия - все равно отыщется способ, который неизменно приведёт к печальному результату. и ничего с этим не поделать - диалектика

    ваша, простите, страусинно-материнская логика - хочу смотреть спорт, но чтоб поменьше спорта. абсурдизация этой логики - никакого вообще спорта. только физ-ра, ЗОЖ и всеобщая любовь. все просто едут, любуются пейзажами, сами собой хорошими любуются, иногда останавливаются, чтоб обняться, и дальше, в прекрасное далёко

    Цитата: Александра
    Странно не видеть взаимосвязь и сравнивать риски столетней давности и сегодняшнего дня.

    странно нести подобную ахинею не зная предмета. первая смерть случилась практически сразу же, как только из вело сделали спорт. это конец 19 века

    а, кстати, велотрек - это то ведь, вроде, точно не козьи тропы? - идеальное спорт-сооружение, гладкое полотно, на виражах контруклоны - знай только соревнуйся, откуда там то всякие напасти, да?

    сами найдёте печальную статистику по велотреку?

    раздавать советы - не комильфо. но - примите уже мир таким каков он есть. он прекрасен и ужасен одновременно.

  • Khan
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (3)
    Khan-Фото

    Nessun dorma (кода All’alba vincerò! Vincerò! Vincerò!) была бы куда уместнее в контексте амбиций Сагана, да она и узнаваемее, не знаю зачем такой странный выбор

  • s75
    Спортивный директор команды In ... (11)
    s75-Фото
    "Не так" начало идти во многом после истории с Эллинвортом. А уход Нико - это вообще катастрофа. Возможное выдвижение Кнавена на его место (в СМИ только его и цитируют) - это уже как контрольный выстрел.
  • Александра
    Патрик Лефевр против включения ... (3)
    Александра-Фото

    21 день - изматывающее время для физических и душевных сил гонщиков и без брусчаток. Мы все неоднократно видели, что бывает, когда организаторы гонятся за зрелищностью. Сколько травм, падений, сходов... Каждый год думаю, что я собиралась смотреть гонки, а не гладиаторские бои. Надеюсь, что к Лефевру прислушаются, но очень в этом сомневаюсь.

     

    дяде Патрикею показать картинки с Туров столетней давности. - какие козьи тропы тогда ехали, на чём ехали, в чём ехали, как оказывалась техпомощь (и оказывалась ли), и много-много всего такого интересного..

    может быть, тогда седой уже дядя не будет попусту вскукарекивать. именно это выглядит нелепо

    Не буду комментировать вашу манеру высказываться, скажу только, что козьи тропы и техника тех времен категорически исключали современные скорости. Странно не видеть взаимосвязь и сравнивать риски столетней давности и сегодняшнего дня.

     

  • Astanaforever
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Талант бывает во всем
  • Astanaforever
    Герант Томас о своих стартах д ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Томас чемпион ввиду обстоятельств Фрума. И все. Больше он ничего не выдаст суперпупер яркого. Да будут победы, но грантур ему никогда не взять. Нет харизмы чемпиона у него и самое главное авантюризма. И слишком конкуренция бешенная в пелетоне. Будем наблюдать.
  • Earl57
    Будущее команды Mitchelton-SCO ... (3)
    Earl57-Фото

    Цитата: SportSpirit
    За MS в итоге радостно. 
     
    Отмечаю для себя вот что. Сначала MS ничего не знают о спонсоре, с которым собираются подписываться. А сейчас Мэтт Уайт не знает точно, сколько лет работал новый ген.менеджер с Лампре, 10 или 12.
     
    Вспоминается стонания Москона о перетенированности и веет ветер сомнений в профессионализме части пелотона. 
     
      

    Уйат ведь говорит, что его знакомство с Коуплендом было шапочное. 10-12 лет назад Мэтт только начинал свою карьеру менеджера в американском Гармине и вряд ли его интересовали так уж интересовали менеджеры итальянских команд. Видел на гонках, знает что этот парень из Ляпре, остальное ему просто не нужно, значения не имеет. Своих забот хватает. 

     

  • Joe
    Майкл Сторер отправлен домой и ... (10)
    Joe-Фото
    За что такое наказание?
  • Серафим
    Герант Томас о своих стартах д ... (5)
    Серафим-Фото
    Тоже так считаю. Может, потому, что обычно у Томаса в межсезонье наблюдается какой-то депрессивный отрезок, когда он здорово теряет форму. Сейчас получился незапланированное межсезонье в неурочное время, но Томас провел его совсем не так, как обычно. И из этого может что-то получиться, я надеюсь.
    Конечно, это мой непрофессиональный взгляд со стороны.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

16 июля

Andre Greipel (Israel Start-Up Nation)

Luca Chirico (Androni Giocattoli)

Torstein Traeen (Uno-X Team)

17 июля

Omar Fraile (Astana Pro Team)

Remy Mertz (Lotto Soudal)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2020 (50)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)
Март 2020 (118)
Февраль 2020 (154)