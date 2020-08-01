Яспер Стёйвен продлил контракт с велокомандой Trek-Segafredo

Shalam s Urala

Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (3) неслабо так итальянцы Петю заиграли, на все руки маэстро ) надеюсь достаёт ему времени потренить. за чикламеной жеж поди поедет

Shalam s Urala

Патрик Лефевр против включения ... (3) мде, то самое "если нужно объяснять, то не нужно объяснять" ок, не поленюсь Цитата: Александра Каждый год думаю, что я собиралась смотреть гонки, а не гладиаторские бои. Надеюсь, что к Лефевру прислушаются, но очень в этом сомневаюсь. Не буду комментировать вашу манеру высказываться

взаимно, не буду комментировать ваш материнский комплекс по отношению ко всему сразу пелотону. и изъезженный штамп про "гладиаторсике бои" взаимно, не буду комментировать ваш материнский комплекс по отношению ко всему сразу пелотону. и изъезженный штамп про "гладиаторсике бои" в условно-вашей прекрасно-жизнелюбивой части реальности благоухает "о спорт, ты - мир". однако в другой части ровно этой же самой реальности спорт - это война. вы самостоятельно найдёте кучу подобных высказываний от самих спортсменов. у Джорджа Оруэлла - "спорт это война минус убийство". да, люди не убивают других людей (оставим за рамками бокс и пр), но в своей одержимости готовы убиться сами. не суть - головой об асфальт или как, скажем, Симпсон на монвенту.

и даже если, следуя вашей жизнелюбивой логике, создать сверх-тепличные условия - все равно отыщется способ, который неизменно приведёт к печальному результату. и ничего с этим не поделать - диалектика ваша, простите, страусинно-материнская логика - хочу смотреть спорт, но чтоб поменьше спорта. абсурдизация этой логики - никакого вообще спорта. только физ-ра, ЗОЖ и всеобщая любовь. все просто едут, любуются пейзажами, сами собой хорошими любуются, иногда останавливаются, чтоб обняться, и дальше, в прекрасное далёко Цитата: Александра Странно не видеть взаимосвязь и сравнивать риски столетней давности и сегодняшнего дня.

странно нести подобную ахинею не зная предмета. первая смерть случилась практически сразу же, как только из вело сделали спорт. это конец 19 века странно нести подобную ахинею не зная предмета. первая смерть случилась практически сразу же, как только из вело сделали спорт. это конец 19 века а, кстати, велотрек - это то ведь, вроде, точно не козьи тропы? - идеальное спорт-сооружение, гладкое полотно, на виражах контруклоны - знай только соревнуйся, откуда там то всякие напасти, да? сами найдёте печальную статистику по велотреку? раздавать советы - не комильфо. но - примите уже мир таким каков он есть. он прекрасен и ужасен одновременно.

Khan

Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (3) Nessun dorma (кода All’alba vincerò! Vincerò! Vincerò!) была бы куда уместнее в контексте амбиций Сагана, да она и узнаваемее, не знаю зачем такой странный выбор

s75

Спортивный директор команды In ... (11) "Не так" начало идти во многом после истории с Эллинвортом. А уход Нико - это вообще катастрофа. Возможное выдвижение Кнавена на его место (в СМИ только его и цитируют) - это уже как контрольный выстрел.

Александра

Патрик Лефевр против включения ... (3) 21 день - изматывающее время для физических и душевных сил гонщиков и без брусчаток. Мы все неоднократно видели, что бывает, когда организаторы гонятся за зрелищностью. Сколько травм, падений, сходов... Каждый год думаю, что я собиралась смотреть гонки, а не гладиаторские бои. Надеюсь, что к Лефевру прислушаются, но очень в этом сомневаюсь. дяде Патрикею показать картинки с Туров столетней давности. - какие козьи тропы тогда ехали, на чём ехали, в чём ехали, как оказывалась техпомощь (и оказывалась ли), и много-много всего такого интересного.. может быть, тогда седой уже дядя не будет попусту вскукарекивать. именно это выглядит нелепо Не буду комментировать вашу манеру высказываться, скажу только, что козьи тропы и техника тех времен категорически исключали современные скорости. Странно не видеть взаимосвязь и сравнивать риски столетней давности и сегодняшнего дня.

Astanaforever

Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (3) Талант бывает во всем

Astanaforever

Герант Томас о своих стартах д ... (5) Томас чемпион ввиду обстоятельств Фрума. И все. Больше он ничего не выдаст суперпупер яркого. Да будут победы, но грантур ему никогда не взять. Нет харизмы чемпиона у него и самое главное авантюризма. И слишком конкуренция бешенная в пелетоне. Будем наблюдать.

Earl57

Будущее команды Mitchelton-SCO ... (3) Цитата: SportSpirit За MS в итоге радостно.



Отмечаю для себя вот что. Сначала MS ничего не знают о спонсоре, с которым собираются подписываться. А сейчас Мэтт Уайт не знает точно, сколько лет работал новый ген.менеджер с Лампре, 10 или 12.



Вспоминается стонания Москона о перетенированности и веет ветер сомнений в профессионализме части пелотона.





Уйат ведь говорит, что его знакомство с Коуплендом было шапочное. 10-12 лет назад Мэтт только начинал свою карьеру менеджера в американском Гармине и вряд ли его интересовали так уж интересовали менеджеры итальянских команд. Видел на гонках, знает что этот парень из Ляпре, остальное ему просто не нужно, значения не имеет. Своих забот хватает.

Joe

Майкл Сторер отправлен домой и ... (10) За что такое наказание?

Серафим

Герант Томас о своих стартах д ... (5) Тоже так считаю. Может, потому, что обычно у Томаса в межсезонье наблюдается какой-то депрессивный отрезок, когда он здорово теряет форму. Сейчас получился незапланированное межсезонье в неурочное время, но Томас провел его совсем не так, как обычно. И из этого может что-то получиться, я надеюсь.

Конечно, это мой непрофессиональный взгляд со стороны.