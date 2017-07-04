Грег Ван Авермат и Яспер Стёйвен о Туре Фландрии-2021

Грег Ван Авермат: «3-е место для меня было максимально возможным результатом на Туре Фландрии-2021»

Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet), 35-летний бельгийский велогонщик команды AG2R Cirtoen, в 14-й раз в карьере принял участие в Туре Фландрии, и в четвёртый раз стал призёром этой классики – Монумента. В 2014 и 2017 годах Ван Авермат финишировал на Туре Фландрии вторым, в этом году, как и в 2015, занял 3-е место. Но, в отличие от прошлых лет, на этот раз Грег Ван Авермат не был расстроен, что не поднялся на высшую ступень подиума, так как сделал максимум возможного.

Он держался в группе преследователей, а затем атаковал за 3 км до финиша в борьбе за последнее призовое место. На рывок Грега Ван Авермата ответил Яспер Стёйвен (Trek-Segafredo), но Авермат опередил соперника у финишной черты.

Грег Ван Авермат (AGR Citroen): «Подиум был целью дня, так что у меня нет сожалений. Рад, так как это мой первый подиум с командой AG2R Citroen. Очень счастлив, что снова, после нескольких лет, поднимаюсь на подиум гонки, которую обожаю. Буду стараться ещё, но с каждым годом легче не становится.

Несколько раз финишировал на подиуме с грустным лицом, так как думал, что возможно большее. В этом году под маской я всё время улыбался, потому что взял максимум. Результат выше третьего места был невозможен. Я доволен.

Было странно проходить подъёмы без зрителей. С Моленберга скорость стала высокой. Было тяжело, но это помогло мне войти в ритм. Ехали быстро, потому что группа отрыва в какой-то момент набрала 12 минут. Мне пришлось ехать без рывков.

Силы были, но не хватило ноги уехать за Матье, Ваутом или Алафилиппом, поэтому пришлось удерживать свою скорость. В группе точно было больше трёх гонщиков сильнее меня. Но опыт и знания помогли мне остаться в группе. Я должен был верить в себя, что смогу быть сильным при последнем прохождении Ауде Кваремонта и Патерберга, что удержу скорость до финиша в Ауденарде, что если кто-то бы выпал, то мои шансы бы увеличились и оставались бы шансы на подиум.

Сложно выиграть спринт за третье место из такой группы. Вообще-то, мы ехали бороться за четвёртое место, потому что Ваут оставался с нами. Когда Ваута догнали, я постарался удерживать скорость группы, надеясь, что мы доберём и Матье с Асгреном. Когда понял, что догнать их не получится, постарался выбрать верный момент для атаки. Я находился в хвосте группы, когда скорость упала. Понял, что если атакую в этот момент, это станет неожиданностью для остальных, а мне даст шанс бороться за третье место. Мы сработались с Яспером, работали слаженно до самого финиша.

Спринт после такой долгой и тяжёлой гонки всегда непредсказуемый. Весь вопрос в том, чтобы что-то осталось в ногах. У меня силы ещё были».

Яспер Стёйвен (Trek-Segafredo): «Сегодня я должен был расчётливо вести гонку. В финале впереди были сильнейшие. Считаю, что выделялась группа из пяти гонщиков, которые поочерёдно были лучше на каждом из подъёмов. Мы тоже составляли сильную группу, продолжали держать скорость. На некоторых подъёмах я чувствовал себя хорошо, но на других с трудом держался. Как будто включался и выключался. Но я доволен, что продолжал бороться.

Я не сразу ответил на атаку (Ван АВермата), потом подумал, ладно, поедем. Имею в виду, что понимал, как будет трудно. А когда он обошёл меня, чувствовал разницу в мощности. В спринте я старался, но было ясно, что не хватит ноги побороться за третье место.

Думаю, в итоге 4-е место - это хорошо, мой лучший результат на Туре Фландрии. Неплохо финишировать 1-м и 4-м на двух Монументах сезона. Конечно, я должен быть доволен, конечно, хотелось бы быть на подиуме, но что есть, то есть».