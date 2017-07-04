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Грег Ван Авермат и Яспер Стёйвен о Туре Фландрии-2021

Грег Ван Авермат: «3-е место для меня было максимально возможным результатом на Туре Фландрии-2021»

 

 

  Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet), 35-летний бельгийский велогонщик команды AG2R Cirtoen, в 14-й раз в карьере принял участие в Туре Фландрии, и в четвёртый раз стал призёром этой классики – Монумента. В 2014 и 2017 годах Ван Авермат финишировал на Туре Фландрии вторым, в этом году, как и в 2015, занял 3-е место. Но, в отличие от прошлых лет, на этот раз Грег Ван Авермат не был расстроен, что не поднялся на высшую ступень подиума, так как сделал максимум возможного.

 

  Он держался в группе преследователей, а затем атаковал за 3 км до финиша в борьбе за последнее призовое место. На рывок Грега Ван Авермата ответил Яспер Стёйвен (Trek-Segafredo), но Авермат опередил соперника у финишной черты.

 

Грег Ван Авермат и Яспер Стёйвен о Туре Фландрии-2021

 

Грег Ван Авермат и Яспер Стёйвен о Туре Фландрии-2021

 

 

  Грег Ван Авермат (AGR Citroen): «Подиум был целью дня, так что у меня нет сожалений. Рад, так как это мой первый подиум с командой AG2R Citroen.  Очень счастлив, что снова, после нескольких лет, поднимаюсь на подиум гонки, которую обожаю. Буду стараться ещё, но с каждым годом легче не становится.

 

  Несколько раз финишировал на подиуме с грустным лицом, так как думал, что возможно большее. В этом году под маской я всё время улыбался, потому что взял максимум. Результат выше третьего места был невозможен. Я доволен.

 

  Было странно проходить подъёмы без зрителей. С Моленберга скорость стала высокой. Было тяжело, но это помогло мне войти в ритм. Ехали быстро, потому что группа отрыва в какой-то момент набрала 12 минут. Мне пришлось ехать без рывков.

 

  Силы были, но не хватило ноги уехать за Матье, Ваутом или Алафилиппом, поэтому пришлось удерживать свою скорость. В группе точно было больше трёх гонщиков сильнее меня. Но опыт и знания помогли мне остаться в группе. Я должен был верить в себя, что смогу быть сильным при последнем прохождении Ауде Кваремонта и Патерберга, что удержу скорость до финиша в Ауденарде, что если кто-то бы выпал, то мои шансы бы увеличились и оставались бы шансы на подиум.

 

  Сложно выиграть спринт за третье место из такой группы. Вообще-то, мы ехали бороться за четвёртое место, потому что Ваут оставался с нами. Когда Ваута догнали, я постарался удерживать скорость группы, надеясь, что мы доберём и Матье с Асгреном. Когда понял, что догнать их не получится, постарался выбрать верный момент для атаки. Я находился в хвосте группы, когда скорость упала. Понял, что если атакую в этот момент, это станет неожиданностью для остальных, а мне даст шанс бороться за третье место. Мы сработались с Яспером, работали слаженно до самого финиша.

 

  Спринт после такой долгой и тяжёлой гонки всегда непредсказуемый. Весь вопрос в том, чтобы что-то осталось в ногах. У меня силы ещё были».

 

  Яспер Стёйвен (Trek-Segafredo): «Сегодня я должен был расчётливо вести гонку. В финале впереди были сильнейшие. Считаю, что выделялась группа из пяти гонщиков, которые поочерёдно были лучше на каждом из подъёмов. Мы тоже составляли сильную группу, продолжали держать скорость. На некоторых подъёмах я чувствовал себя хорошо, но на других с трудом держался. Как будто включался и выключался. Но я доволен, что продолжал бороться.

 

  Я не сразу ответил на атаку (Ван АВермата), потом подумал, ладно, поедем. Имею в виду, что понимал, как будет трудно. А когда он обошёл меня, чувствовал разницу в мощности. В спринте я старался, но было ясно, что не хватит ноги побороться за третье место.

 

  Думаю, в итоге 4-е место - это хорошо, мой лучший результат на Туре Фландрии. Неплохо финишировать 1-м и 4-м на двух Монументах сезона. Конечно, я должен быть доволен, конечно, хотелось бы быть на подиуме, но что есть, то есть».

 

Результаты Тура Фландрии-2021

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Теги к статье: Яспер Стёйвен Jasper Stuyven Trek-Segafredo Грег Ван Авермат Greg Van Avermaet AG2R Citroen Тур Фландрии Ronde Van Vlaanderen Tour des Flandres классика Монумент велоспорта велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Евгений

    sqrudgmcduck

    Сегодня, 10:19 | Регистрация: 4.07.2017

    С каждым годом Грэг будет расстраиваться всё меньше. Гонку провёл хорошо, но попадание на подиум для него теперь потолок. Увы и ах.

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Liege-Bastogne-Liege

ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2021?

Комментарии

  • sqrudgmcduck
    Грег Ван Авермат и Яспер Стёйв ... (1)
    sqrudgmcduck-Фото

    С каждым годом Грэг будет расстраиваться всё меньше. Гонку провёл хорошо, но попадание на подиум для него теперь потолок. Увы и ах.

  • motte
    Каспер Асгрен – победитель Тур ... (2)
    motte-Фото

    Просто невероятно! 

    БелЬгийская, команда,  сменив лого и сразу наповал на монументе , который  естЬ символ нации, невероятно,  лефевр делает историю. 

  • salomon
    Каспер Асгрен – победитель Тур ... (2)
    salomon-Фото
    Асгрен этой весной - самый крутой классик !!!
  • rude_rider
    Тур Фландрии-2021. Результаты (21)
    rude_rider-Фото

    такое осущение что Матье отрубило на финише или вело подвел.

    спурт начал хорошо .

     

    или все таки переоценил свои возможности.напролом решил.типа я же самый крутой.

     

  • VeloVelo
    Тур Фландрии-2021. Превью (9)
    VeloVelo-Фото
    Да, наверное, ГВА уже сливается потихоньку.
    Но, кто знает, как оно в итоге получится.
    Жильбера вон сливали еще лет 5 назад.
    А он потом выдал!
  • Astanaforever
    Тур Страны Басков-2021. Превью (5)
    Astanaforever-Фото
    Надеюсь Фульс и Луц возьмут этап.
  • VeloVelo
    Ваут ван Арт: «Мне просто не х ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Каспер просто был сильнее обоих ванов. 

  • flugegeheimen
    Тур Фландрии-2021. Результаты (21)
    flugegeheimen-Фото

    Захватывающая гонка. Асгрен в идеальной форме подошел к весенним классикам,  МВДП не хватило сил, что, похоже для него самого стало неожиданностью, ГВА - рада видеть его в строю.

  • EL-Fenomeno
    Тур Страны Басков-2021. Превью (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Типичные баскские этапы: стиральные доски + короткие стенки с пиковыми градиентами в 15-20. 

    В опросе проголосовал за Ланду, но также буду и за Вальверде (хотелось бы и Микэля, и Алехандро увидеть на итоговом подиуме через 6 дней), но когда в заявке на гонку есть Тадей + Примо...неужели всем остальным только и остается борьба за 3-е место...не верю и не хочу так!

  • BaTman
    Тур Фландрии-2021. Результаты (21)
    BaTman-Фото

     Потрясающе, Аргстрен - стальные нервы, (иияца). Прям круто всё сделал, и это в 26 лет. 

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