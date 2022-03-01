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Петер Саган – победитель 3 этапа Тура Швейцарии-2022

18-я победа на этапе Тура Швейцарии и 120-я в карьере Петера Сагана

 

 

   Ни разу за 13 сезонов в профессионалах с 2010 года Петер Саган не уезжал с Тура Швейцарии без победы на этапе. Не стал исключением и этот сезон. На 3-м этапе Тура Швейцарии 32-летний словацкий гонщик команды TotalEnergie выиграл 18-й в карьере этап швейцарской велогонки Мирового тура, который стал его первой победой в 2022 году и 120-й в карьере.

 

Петер Саган – победитель 3 этапа Тура Швейцарии-2022

 

 

  Ко второй части сезона после схода с гонки «Circuit Cycliste Sarthe» Петер Саган готовился в тренировочном лагере на высоте,  (Парк-Сити, Юта, США). После работы на высоте Саган вместе с товарищем по команде Даниэлем Оссом принял участие в 100-мильном (160,9км) варианте канзасской гравийной гонки Unbound Gravel.

 

  В последний раз Петер Саган побеждал в сентябре прошлого года на Туре Словакии, когда выиграл генеральную классификацию, но на этапах финишировал вторым и третьим. В этом году лучшими результатами Сагана до победы на этапе Тура  Швейцарии были 4-е место на этапе Тиррено-Адриатико и  5-е место в классике Милан-Турин.

 

  3-й этап Тура Швейцарии-2022 развивался именно так, как хотели команды спринтеров. Из отрыва дня, в который уехали шесть гонщиков, за 35 км до финиша атаковал Штефан Биссигер (EF Education EasyPost), но ему не удалось обмануть пелотон. Биссегера догнали за 10 км до финиша. За 4 км до финиша в завал попал гонщик команды Bora-hansgrohe Максимилиан Шахман (Maximilian Schachmann), который шёл на  втором месте в общем зачёте. Он потерял на финише 53 секунды.

 

  Этап завершился спринтом. Петер Саган мощно ускорился, не дав обойти себя Бриану Кокару (Cofidis) и Александру Кристофу (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux).

Петер Саган – победитель 3 этапа Тура Швейцарии-2022

 

Петер Саган – победитель 3 этапа Тура Швейцарии-2022

 

 

  Петер Саган: «Знаете, было сложно возвращать гоночный настрой после болезни, я три месяца не выступал. Перед этим выступал, но болел, мне было тяжело, и я удивлялся, почему. Я очень счастлив, великолепно себя чувствую. Хочу сказать спасибо всем товарищам по команде TotalEnergie, они потрясающе отработали».

 

Петер Саган – победитель 3 этапа Тура Швейцарии-2022

Photo (c) PhotoNews/Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Team

 

 

  Александр Кристоф: «Сегодня, наверное, у меня был лучший шанс в этом выпуске Тура Швейцарии. Поэтому команда пожертвовала мне свои силы, они идеально работали от старта до финиша. К сожалению,  для меня день сложился не идеально. Помимо жары и многочисленных подъёмов мы с Георгом Циммерманом упали в начале этапа. Но я доволен, что, несмотря на все эти обстоятельства, я всё равно боролся за победу.

 

  Благодарен моим товарищам по команде, они вывезли меня вперёд в технически сложном финале, где, к примеру, было много дорожных сооружений. Андреа Паскуалон идеально развёз меня. Конечно, я разочарован, что не смог вознаградить команду победой. Но должен признать, что Петер Саган сегодня был сильнее. Я привык проигрывать этому парню, так что большим сюрпризом это не стало. В прошлом году он не был на супер уровне, но, кажется, сейчас он хорошо потренировался – сегодня на подъёмах выглядел свежим, почти как прежний Саган.

 

Я хорошо себя чувствую, уверен, что этот тяжёлый Тур Швейцарии пойдёт на пользу перед следующими неделями».

 

 

Результаты 3 этапа Тура Швейцарии-2022

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan TotalEnergies Тур Швейцарии Tour de Suisse велогонка Мирового тура

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La Route d'Occitanie

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Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

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Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

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Кто выиграет Тур Швейцарии-2022?

Комментарии

  • nightbuster33
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (5)
    nightbuster33-Фото

    Андрей Зейтц преподносит урок своим молодым товарищам,как вести гонку и быть на высоком месте. Единственный из команды,кто готов быть на своей позиции на предстоящей гонке Тур де Франс.

  • Gottliche_Recht
    Тур Швейцарии-2022. Этап 3 (13)
    Gottliche_Recht-Фото

    Кокар мощно накатывал. Еще десяток метров и быть бы ему победителем

  • nightbuster33
    Тур Швейцарии-2022. Этап 3 (13)
    nightbuster33-Фото

    Первый случай,когда Груздев финишировал раньше своих сокомандников.Печально только то,что остальные так лопухнулись из-за ошибки, оказавшись в хвосте пелетона на финальных километрах этапа до завала.Самый тяжёлый сезон у Астаны.Если не восстановится Лопез,то трудно представить какие поледствия могут быть.Завтра за 15км.до финиша начнётся основная борьба за победу на этапе.Претендентов много-предсказать трудно.

  • motte
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (5)
    motte-Фото

    Парень все рекорды шкипера, Альберто, погачара побил, так круто ещё никто не вкатывал на мон ванту.

    А австралиец то хорош.

  • Earl57
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    Очень легко EF задоминировала. Что-то Фрума не привезли,  Вудс совсем не едет. У Израиля слабый план какой-то по спасению. Где Херманс? 

    К слову Хермансу 36 лет, он старше Вудса. И он не любит французские гонки, ездит их мало и неохотно. Предпочитает гонки в Испании и Италии. А от Тура уже не первый год отбивается зубами, руками и ногами. При том, что Вуэльту спокойно ездит.

    В планах у Херманса бельгийская многодневка "Sibiu Cycling Tour" в начале июля, Вуэльта и Ломбардия.

  • EL-Fenomeno
    Тур Швейцарии-2022. Этап 2 (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    А я вообще не могу поверить как велогонщик с наушниками в ушах, где спорт.диры кричат постоянно вплоть до последних 150м. гонки/этапа мог забыть (в пылу борьбы ?) или не знать, что впереди уже финишировал первый !? Тем более что победитель гонки приехал всего на 38 сек. раньше той группы из которой Беттиоль стал первым вторым на этапе. Это ведь не 2, не 3 минуты отставания, да и сам Лекнессунд оторвался от них не за 40 или 50 км., чтобы забыть о нём...не понимаю иногда этих профиков unknw 

  • sqrudgmcduck
    Тур Швейцарии-2022. Этап 3 (13)
    sqrudgmcduck-Фото
    Очень хочется верить, что это только начало возрождения. Без Петрухи скучно. Дай бог ему ещё чуть здоровья и сил.
  • RVL
    Тур Швейцарии-2022. Этап 3 (13)
    RVL-Фото
    tiz-cycling.io
  • Даниил
    Тур Швейцарии-2022. Этап 3 (13)
    Даниил-Фото
    Можно смотреть на tiz.cycling, но он часто болит и требует перезагрузки. Но смотреть можно.

    *Боит (Т9)
  • старт-шоссе 82
    Тур Швейцарии-2022. Этап 3 (13)
    старт-шоссе 82-Фото

    Господа товарищи где вы смотрите этот тур?

    Я уже названия всех спорт каналов наизусть знаю, но тур Швейцарии так и не нашол.

    Сагана от души поздравляю, он сегодня не только в седле, но еще и на коне.

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