Петер Саган – победитель 3 этапа Тура Швейцарии-2022

18-я победа на этапе Тура Швейцарии и 120-я в карьере Петера Сагана

Ни разу за 13 сезонов в профессионалах с 2010 года Петер Саган не уезжал с Тура Швейцарии без победы на этапе. Не стал исключением и этот сезон. На 3-м этапе Тура Швейцарии 32-летний словацкий гонщик команды TotalEnergie выиграл 18-й в карьере этап швейцарской велогонки Мирового тура, который стал его первой победой в 2022 году и 120-й в карьере.

Ко второй части сезона после схода с гонки «Circuit Cycliste Sarthe» Петер Саган готовился в тренировочном лагере на высоте, (Парк-Сити, Юта, США). После работы на высоте Саган вместе с товарищем по команде Даниэлем Оссом принял участие в 100-мильном (160,9км) варианте канзасской гравийной гонки Unbound Gravel.

В последний раз Петер Саган побеждал в сентябре прошлого года на Туре Словакии, когда выиграл генеральную классификацию, но на этапах финишировал вторым и третьим. В этом году лучшими результатами Сагана до победы на этапе Тура Швейцарии были 4-е место на этапе Тиррено-Адриатико и 5-е место в классике Милан-Турин.

3-й этап Тура Швейцарии-2022 развивался именно так, как хотели команды спринтеров. Из отрыва дня, в который уехали шесть гонщиков, за 35 км до финиша атаковал Штефан Биссигер (EF Education EasyPost), но ему не удалось обмануть пелотон. Биссегера догнали за 10 км до финиша. За 4 км до финиша в завал попал гонщик команды Bora-hansgrohe Максимилиан Шахман (Maximilian Schachmann), который шёл на втором месте в общем зачёте. Он потерял на финише 53 секунды.

Этап завершился спринтом. Петер Саган мощно ускорился, не дав обойти себя Бриану Кокару (Cofidis) и Александру Кристофу (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux).

Петер Саган: «Знаете, было сложно возвращать гоночный настрой после болезни, я три месяца не выступал. Перед этим выступал, но болел, мне было тяжело, и я удивлялся, почему. Я очень счастлив, великолепно себя чувствую. Хочу сказать спасибо всем товарищам по команде TotalEnergie, они потрясающе отработали».

Photo (c) PhotoNews/Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Team

Александр Кристоф: «Сегодня, наверное, у меня был лучший шанс в этом выпуске Тура Швейцарии. Поэтому команда пожертвовала мне свои силы, они идеально работали от старта до финиша. К сожалению, для меня день сложился не идеально. Помимо жары и многочисленных подъёмов мы с Георгом Циммерманом упали в начале этапа. Но я доволен, что, несмотря на все эти обстоятельства, я всё равно боролся за победу.

Благодарен моим товарищам по команде, они вывезли меня вперёд в технически сложном финале, где, к примеру, было много дорожных сооружений. Андреа Паскуалон идеально развёз меня. Конечно, я разочарован, что не смог вознаградить команду победой. Но должен признать, что Петер Саган сегодня был сильнее. Я привык проигрывать этому парню, так что большим сюрпризом это не стало. В прошлом году он не был на супер уровне, но, кажется, сейчас он хорошо потренировался – сегодня на подъёмах выглядел свежим, почти как прежний Саган.

Я хорошо себя чувствую, уверен, что этот тяжёлый Тур Швейцарии пойдёт на пользу перед следующими неделями».