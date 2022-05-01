Петер Саган возвращается к тренировкам

Петер Саган: «Очень рад, что могу возобновить тренировки»

Петер Саган, который с 6 апреля не участвовал в гонках, отказавшись от соревнований из-за плохого самочувствия, возвращается к тренировкам. 32-летний словацкий велогонщик команды TotalEnergies в этом году не смог хорошо подготовиться к сезону в новой команде из-за того, что второй раз переболел ковидом.

Photo (c) TotalEnergie Team

Он начал выступать в конце февраля, набрав в общей сложности 14 гоночных дней. Из 9 гонок, в которых принял участие, с трёх сошёл (Тиррено-Адриатико, Гент-Вевельгем, Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire). Его лучшим результатом в сезоне стали 4-е место на этапе Тиррено-Адриатико-2022 и 5-е место на классике Милан-Турин.

Как сообщила команда TotalEnergie в интервью Tuttibiciweb, «Петер плохо чувствовал. Ноги у него болели больше обычного. Он обнаружил, что ему тяжело прикладывать большие усилия. Иногда он ощущал лёгкое головокружение и часто сильно уставал».

В последние недели врачи проверили его состояние и позволили Петеру Сагану постепенно начинать тренироваться.

В планах Петера Сагана поездка в тренировочный лагерь в Юту с 12 мая по 5 июня, где он надеется подготовиться к старту на Туре Швейцарии и Тур де Франс-2022.

Петер Саган: «Я очень рад, что могу возобновить тренировки. Хочу поблагодарить всю команду TotalEneergie за то, что постоянно поддерживали меня в этот сложный период. Особенно благодарен Жану-Рене Бернадо, Луи Нуазетт (врачу команды) и моему тренеру Йенсу ван Бейлену».