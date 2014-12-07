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Лео Хейтер - победитель андеровской версии Джиро д'Италия-2022

Лео Хейтер: "После победы на андеровской Джиро д’Италия чувствую, что готов перейти в профессионалы"

 

 

 

  20-летний британский велогонщик команды Hagens Berman Axeon Лео Хейтер (Leo Hayter), младший брат выступающего в команде Ineos Grenadiers Итана Хейтера, одержал победу в андеровской версии (для гонщиков до 23 лет) версии Джиро д’Италия - Giro d'Italia Giovani-2022.

 

  Лео Хейтер надел майку лидера после победы на 2-м этапе, выиграл 3-й королевский горный этап с прохождением подъёмов 1-й, высшей категории и финишем в 12-километровый подъём с 4,6% градиентом, и удержал лидерство в общем зачёте на этапе с финишем в подъём высшей категории Колле-Фауниера (18,6 км с 8,5%), где финишировал четвёртым. В итоговой генеральной классификации Лео Хейтер опередил ближайшего соперника Леннерта Ван Этвельта на 2 минуты 12 секунд.

 

Лео Хейтер стал вторым британским победителем в истории андеровской Джиро д’Италия после Тома Пидкока, выигравшего эту гонку в 2020 году.

 

Лео Хейтер - победитель андеровской версии Джиро д'Италия-2022

Photo (c) Giro d'Italia Giovani Under 23

 

 

В интервью DirectVelo после финального 7-го этапа - Giro d'Italia Giovani-2022 Лео Хейтер рассказал о том, как шёл к этой победе.

 

- Ты только что выиграл “Giro d'Italia Giovani-2022”, как оцениваешь свою победу?

 

- Изначально я не должен был ехать эту гонку. Но я знал, что мне надо быть готовым. И я приехал на старт в хорошей форме, но чтобы выиграть….Это потрясающая победа. Я стал последним гонщиком, присоединившимся к команде зимой. Не мог бы придумать лучшего способа, чтобы поблагодарить команду за доверие.

 

- Ты не считался фаворитом номер один, начало сезона у тебя получилось сложным, особенно из-за коронавируса.

 

- Да, так и есть. Мне понадобилось время, чтобы вернуться в форму, но, глядя на цифры во время тренировок, я всё время был уверен, что способен на подобное выступление. Многие удивились, но с тех пор, как я стал любителем, у меня просто ни разу не было возможности проявить себя на таких горных перевалах, как здесь, на Джиро. Думаю, что если бы в прошлом году проехал подобную гонку, показал бы хороший результат. Можно удивляться результату, но не моим способностям его добиться.

 

- Ты выиграл два  этапа. Самым сложным был третий, с набором высоты более 5 км, где ты привёз почти пять минут Роману Грегуару (Romain Gregoire/Equipe continentale Groupama-FDJ) …

 

- Да, это был безумный этап. Но, думаю, в тот день я выиграл, потому что ехал расчётливо, а не потому, что был сильнейшим. Когда Ленни Мартинес (Lenny Martinez) атаковал на Мортироло, я не смог за ним поехать. Мне повезло, что Леннерт Ван Этвельт (Lennert Van Eetvelt) задавал скорость весь подъём.

 

  Я справился со спуском, хотя я не такой великолепный мастер даунхилла как Роман Грегуар, который там создал просвет. С Леннертом Ван Этвельтом мы смогли приблизиться. Когда Романа уже было видно, я атаковал в первый раз. Увидел, что Леннарт уже не может выдержать темп, и добрал, а затем сбросил Романа Грегуара. Потом я догнал Ленни Мартинеса. Он с трудом ехал из-за того, что колёса приклеивались к асфальту. А затем я в основном использовал свои способности, чтобы увеличить просвет на последнем перевале, который мне подходил.

 

  Я не ожидал, что разрыв будет таким большим. Показатели мощности у меня были хорошими, но не фантастическими. Я «сварился», но другим было ещё хуже.

 

- Таким образом у тебя появился хороший запас на последних этапах, хотя команды Groupama-FDJ и Lotto-Soudal  U23 совместными усилиями на тебя давили.

 

- Конечно, они собирались меня атаковать, они должны были так поступить. Мы ожидали, что наши соперники постараются изменить ход гонки. Но я не паниковал. Для меня самым серьёзным сражением был перевал Коль-де-ла-Фауньера. Но я хорошо сопротивлялся. Форма всё ещё была на уровне. Я контролировал ситуацию. На этом подъёме мне помог товарищ по команде Мэттью Риччителло (Matthew Riccitello). Он идеально меня развёз. Мне пришлось бороться на пяти финальных километрах. Я проигрывал лидерам три минуты, но знал, что смогу удержать скорость до финиша. Понимал, что если не буду паниковать, то не проиграю Джиро.

 

- Это ещё один твой успех после победы на андеровской Льеж-Бастонь-Льеж в прошлом году…

 

- После того, как несколько дней носил розовую майку, многому научился в плане того, как быть лидером. Я взял на себя ответственность, руководил товарищами по команде. Неплохо, что эту победу одержал как любитель. Я стал лучше понимать своё тело, понял, как надо питаться на таких этапах, как этап с Мортироло, как готовиться к таким этапам. Чувствую, что теперь готов перейти в профессионалы.

 

 

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Теги к статье: Лео Хейтер Leo Hayter Hagens Berman Axeon Giro d'Italia Giovani-2022

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 00:02 | Регистрация: 7.12.2014

    Красивая была атака на 3-м этапе. Лео ехал в гору в контадоровском стиле, постоянно вставая на педали. После ухода Контадора и Ару в пелотоне так больше никто не ездит. Поднимаются на педали на крутых участках и тут же снова садятся в седло. А чтобы так много и так легко - этого нет.

    Интересно, поедет ли он Авенир. Грегуар и Ван Этвельт уже заявлены. Как и Эйтдебрукс и Тибо Нис. Интересно будет сравнить. 

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Комментарии

  • Earl57
    Тур Словении-2022. Этап 4 (8)
    Earl57-Фото

    Тур Словении кроме словенцев никому из топов особо не интересен. И большие команды если и посылают туда кого-то кроме словенцев, то только для тренировки и набора опыта.
    Погачар не виноват, что Роглич не хочет ехать Тур Словении. Роглич не виноват, что Погачар не едет Дофине. У каждого свои приоритеты.

    И уж точно никто не виноват что гонщики вынуждены отказываться от гонок из-за болезней и травм.

  • EL-Fenomeno
    Тур Словении-2022. Этап 4 (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: MVDP
    В этом году количество финишей в обнимку зашкаливает.

    Цитата: Николай Н.
    Это называется игра в одни ворота.

    И это плохо negative

    Большая и престижная гонка (Критериум Дофине) или такая себе посредственная (Тур Словении) - неважно. Конкуренции в борьбе за 1-е место нету вообще, да и за подиум выходит что только идёт батл за "бронзу". Разве таких гонок/этапов/туров хочет видеть искушенный болельщик - конечно нет. А кто не согласен - объясните тогда почему вас такое устраивает или вам такое может нравэттца.

  • Earl57
    Лео Хейтер - победитель андеро ... (1)
    Earl57-Фото

    Красивая была атака на 3-м этапе. Лео ехал в гору в контадоровском стиле, постоянно вставая на педали. После ухода Контадора и Ару в пелотоне так больше никто не ездит. Поднимаются на педали на крутых участках и тут же снова садятся в седло. А чтобы так много и так легко - этого нет.

    Интересно, поедет ли он Авенир. Грегуар и Ван Этвельт уже заявлены. Как и Эйтдебрукс и Тибо Нис. Интересно будет сравнить. 

  • marketbk
    La Route d'Occitanie - La Dep ... (2)
    marketbk-Фото

    Какая глупая ошибка, оказался переход Зейца. Потерял 2 года!!!

  • marketbk
    Тур Словении-2022. Этап 4 (8)
    marketbk-Фото
    Согласен. Только как в одной столь малой страны (Словения) , и если не ошибаюсь одной континентальной команды, выросли два супер гонщика на ГТ?
  • nightbuster33
    La Route d'Occitanie - La Dep ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Только один из Астаны готов к ТдФ.Которую гонку подряд Зейтц показывает стабильные результаты.Ещё бы парочку таких гвардейцев для лидера Астаны и можно было бы считать,что команда готова к Туру.Но пока и сам лидер,после травмы, тяжело набирает форму. Слишком мало времени осталось до начала.Надежда на ЧУДО,если оно существует и на окончательный состав команды,выбор которого определится тренерским решением, исходя из подготовленности и функциональных возможностей каждого участника.

  • velodoctor
    Тур Словении-2022. Этап 4 (8)
    velodoctor-Фото

    Я смотрел тур Словении до того как Погачар стал победителем тдф, были болельщики единичные, камера на финише стояла, но сегодня просто толпы, куча флагов. Именно Погачар принес эту популярность, здорово. Посмотрите на британцев, сколько талантливых гонщиков появилось, сколько гонок, а началось все с Вигго. Я думаю, если вид спорта становится таким популярным, приходят и спонсоры, появляются континетальные команды, приходят заниматься дети. 

  • Николай Н.
    Тур Словении-2022. Этап 4 (8)
    Николай Н.-Фото

    Это называется игра в одни ворота.

  • MVDP
    Тур Словении-2022. Этап 4 (8)
    MVDP-Фото

    В этом году количество финишей в обнимку зашкаливает.

  • nightbuster33
    Тур Швейцарии-2022. Этап 7 (2)
    nightbuster33-Фото
    Помню с Алафа Фульсанг на однодневке поступил умнее.А сейчас,в азарте,потерял чутьё.Если бы поступил наоборот,было бы самое комфортное состояние перед разделкой.А в разделке они оба сильнее,чем Хугита.А между собой они примерно равны,но после того сколько он отработал,везя Томаса,разделку он проиграет ему,но выиграет у Хугиты.

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