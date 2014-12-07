Лео Хейтер - победитель андеровской версии Джиро д'Италия-2022

Лео Хейтер: "После победы на андеровской Джиро д’Италия чувствую, что готов перейти в профессионалы"

20-летний британский велогонщик команды Hagens Berman Axeon Лео Хейтер (Leo Hayter), младший брат выступающего в команде Ineos Grenadiers Итана Хейтера, одержал победу в андеровской версии (для гонщиков до 23 лет) версии Джиро д’Италия - Giro d'Italia Giovani-2022.

Лео Хейтер надел майку лидера после победы на 2-м этапе, выиграл 3-й королевский горный этап с прохождением подъёмов 1-й, высшей категории и финишем в 12-километровый подъём с 4,6% градиентом, и удержал лидерство в общем зачёте на этапе с финишем в подъём высшей категории Колле-Фауниера (18,6 км с 8,5%), где финишировал четвёртым. В итоговой генеральной классификации Лео Хейтер опередил ближайшего соперника Леннерта Ван Этвельта на 2 минуты 12 секунд.

Лео Хейтер стал вторым британским победителем в истории андеровской Джиро д’Италия после Тома Пидкока, выигравшего эту гонку в 2020 году.

Photo (c) Giro d'Italia Giovani Under 23

В интервью DirectVelo после финального 7-го этапа - Giro d'Italia Giovani-2022 Лео Хейтер рассказал о том, как шёл к этой победе.

- Ты только что выиграл “Giro d'Italia Giovani-2022”, как оцениваешь свою победу?

- Изначально я не должен был ехать эту гонку. Но я знал, что мне надо быть готовым. И я приехал на старт в хорошей форме, но чтобы выиграть….Это потрясающая победа. Я стал последним гонщиком, присоединившимся к команде зимой. Не мог бы придумать лучшего способа, чтобы поблагодарить команду за доверие.

- Ты не считался фаворитом номер один, начало сезона у тебя получилось сложным, особенно из-за коронавируса.

- Да, так и есть. Мне понадобилось время, чтобы вернуться в форму, но, глядя на цифры во время тренировок, я всё время был уверен, что способен на подобное выступление. Многие удивились, но с тех пор, как я стал любителем, у меня просто ни разу не было возможности проявить себя на таких горных перевалах, как здесь, на Джиро. Думаю, что если бы в прошлом году проехал подобную гонку, показал бы хороший результат. Можно удивляться результату, но не моим способностям его добиться.

- Ты выиграл два этапа. Самым сложным был третий, с набором высоты более 5 км, где ты привёз почти пять минут Роману Грегуару (Romain Gregoire/Equipe continentale Groupama-FDJ) …

- Да, это был безумный этап. Но, думаю, в тот день я выиграл, потому что ехал расчётливо, а не потому, что был сильнейшим. Когда Ленни Мартинес (Lenny Martinez) атаковал на Мортироло, я не смог за ним поехать. Мне повезло, что Леннерт Ван Этвельт (Lennert Van Eetvelt) задавал скорость весь подъём.

Я справился со спуском, хотя я не такой великолепный мастер даунхилла как Роман Грегуар, который там создал просвет. С Леннертом Ван Этвельтом мы смогли приблизиться. Когда Романа уже было видно, я атаковал в первый раз. Увидел, что Леннарт уже не может выдержать темп, и добрал, а затем сбросил Романа Грегуара. Потом я догнал Ленни Мартинеса. Он с трудом ехал из-за того, что колёса приклеивались к асфальту. А затем я в основном использовал свои способности, чтобы увеличить просвет на последнем перевале, который мне подходил.

Я не ожидал, что разрыв будет таким большим. Показатели мощности у меня были хорошими, но не фантастическими. Я «сварился», но другим было ещё хуже.

- Таким образом у тебя появился хороший запас на последних этапах, хотя команды Groupama-FDJ и Lotto-Soudal U23 совместными усилиями на тебя давили.

- Конечно, они собирались меня атаковать, они должны были так поступить. Мы ожидали, что наши соперники постараются изменить ход гонки. Но я не паниковал. Для меня самым серьёзным сражением был перевал Коль-де-ла-Фауньера. Но я хорошо сопротивлялся. Форма всё ещё была на уровне. Я контролировал ситуацию. На этом подъёме мне помог товарищ по команде Мэттью Риччителло (Matthew Riccitello). Он идеально меня развёз. Мне пришлось бороться на пяти финальных километрах. Я проигрывал лидерам три минуты, но знал, что смогу удержать скорость до финиша. Понимал, что если не буду паниковать, то не проиграю Джиро.

- Это ещё один твой успех после победы на андеровской Льеж-Бастонь-Льеж в прошлом году…

- После того, как несколько дней носил розовую майку, многому научился в плане того, как быть лидером. Я взял на себя ответственность, руководил товарищами по команде. Неплохо, что эту победу одержал как любитель. Я стал лучше понимать своё тело, понял, как надо питаться на таких этапах, как этап с Мортироло, как готовиться к таким этапам. Чувствую, что теперь готов перейти в профессионалы.