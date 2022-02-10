Филиппо Ганна – победитель пролога Тура Прованса-2022

Филиппо Ганна: «Приятно выиграть здесь, где одержал первую профессиональную победу»

25-летний итальянский велогонщик команды Ineos Grenadiers Филиппо Ганна одержал победу на 7,1-км прологе, открывшем Тур Прованса-2022 (Tour de la Provence). Эту дистанцию двукратный чемпион мира в разделке проехал за 8 минут 4 секунды со средней скоростью 52,81 км/ч.

Ближайшим соперником Филиппо Ганны стал его товарищ по команде Ineos Grenadiers, 23-летний британец Итан Хейтер, проигравший чемпиону мира 12 секунд.

Тройку лучших замкнул 30-летний шведский велогонщик команды Groupama-FDJ Тобиас Людвигссон, уступивший Итану Хейтеру три десятых секунды.

Филиппо Ганна: «Вернуться в Прованс и снова выиграть очень, очень приятно – здесь одержал первую профессиональную победу (в 2019 году). И радует, что это ещё одна победа через четыре дня после первой в сезоне. Хороший старт. Теперь ждём следующих этапов, где наша цель – хорошо поработать всей командой. Завтра очень тяжёлый этап, будет сильный ветер. Есть вероятность, что пелотон порвётся. Посмотрим, но мы готовы».

Итан Хейтер: «Я сам в какой-то степени удивился, что занял второе место. Был уверен, что Филиппо сегодня сильнее, думаю, он заслужил победу. Он отличный товарищ по команде. Конечно, он – образец. Когда в твоей команде выступает лучший раздельщик мира, понятно, что многому у него учишься. Я доволен. Так как у меня был ковид, тренировался только две недели. Выступление не лучшее, но я рад второму месту и тому, что продолжаю совершенствоваться.

Здесь у нас сильная команда, а для меня это будет хорошая неделя, чтобы вкатиться. Завтра равнинный этап, может, будет ветер. Надеюсь, этап завершится спринтом для Элиа. А послезавтра этап, насчёт которого не уверен. Может быть тяжело, или же будет спринт, как в прошлом году. А насчёт последнего этапа – у нас есть Карапас, который, наверное, фаворит на таких длинных подъёмах. Посмотрим, что сможем сделать».

Тобиас Людвигссон: «Второе место было бы лучше, но я в любом случае не ожидал, что опережу Ганну. Знал, что на этом этапе подиум достижим, цели достиг, чем очень доволен. Большего сделать не мог. Думаю, на техническом уровне проехал дистанцию почти идеально. Нога шла хорошо, приложил все силы. Ещё вчера на тренировке чувствовал себя отлично, сегодня хотел показать наилучший из возможных результат. Очень им доволен после двух трудных лет. Чувствую, что возвращаюсь, это поддерживает морально».