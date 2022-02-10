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Филиппо Ганна – победитель пролога Тура Прованса-2022

Филиппо Ганна: «Приятно выиграть здесь, где одержал первую профессиональную победу»

 

 

  25-летний итальянский велогонщик команды Ineos Grenadiers Филиппо Ганна одержал победу на 7,1-км прологе, открывшем Тур Прованса-2022 (Tour de la Provence). Эту дистанцию двукратный чемпион мира в разделке проехал за 8 минут 4 секунды со средней скоростью 52,81 км/ч.

  Ближайшим соперником Филиппо Ганны стал его товарищ по команде Ineos Grenadiers, 23-летний британец Итан Хейтер, проигравший чемпиону мира 12 секунд.

  Тройку лучших замкнул 30-летний шведский велогонщик команды Groupama-FDJ Тобиас Людвигссон, уступивший Итану Хейтеру три десятых секунды.

 

Филиппо Ганна – победитель пролога Тура Прованса-2022

 

  Филиппо Ганна: «Вернуться в Прованс и снова выиграть очень, очень приятно – здесь одержал первую профессиональную победу (в 2019 году). И радует, что это ещё одна победа через четыре дня после первой в сезоне. Хороший старт. Теперь ждём следующих этапов, где наша цель – хорошо поработать всей командой. Завтра очень тяжёлый этап, будет сильный ветер. Есть вероятность, что пелотон порвётся. Посмотрим, но мы готовы».

 

  Итан Хейтер: «Я сам в какой-то степени удивился, что занял второе место. Был уверен, что Филиппо сегодня сильнее, думаю, он заслужил победу. Он отличный товарищ по команде. Конечно, он – образец. Когда в твоей команде выступает лучший раздельщик мира, понятно, что многому у него учишься. Я доволен. Так как у меня был ковид, тренировался только две недели. Выступление не лучшее, но я рад второму месту и тому, что продолжаю совершенствоваться.

  Здесь у нас сильная команда, а для меня это будет хорошая неделя, чтобы вкатиться. Завтра равнинный этап, может, будет ветер. Надеюсь, этап завершится спринтом для Элиа. А послезавтра этап,  насчёт которого не уверен. Может быть тяжело, или же будет спринт, как в прошлом году. А насчёт последнего этапа – у нас есть Карапас, который, наверное, фаворит на таких длинных подъёмах. Посмотрим, что сможем сделать».

 

  Тобиас Людвигссон: «Второе место было бы лучше, но я в любом случае не ожидал, что опережу Ганну. Знал, что на этом этапе подиум достижим, цели достиг, чем очень доволен. Большего сделать не мог. Думаю, на техническом уровне проехал дистанцию почти идеально. Нога шла хорошо, приложил все силы. Ещё вчера на тренировке чувствовал себя отлично, сегодня хотел показать наилучший из возможных результат. Очень им доволен после двух трудных лет. Чувствую, что возвращаюсь, это поддерживает морально».

 

 

Результаты пролога Тура Прованса-2022

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Теги к статье: Филиппо Ганна Filippo Ganna Ineos Grenadiers Тур Прованса Tour de la Provence велогонка категории 2.Pro многодневная велогонка

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Комментарии

  • Earl57
    Эган Берналь покинул госпиталь ... (3)
    Earl57-Фото

    Берналь ходит в корсете, но без костылей

    https://www.instagram.com/p/CZzq9i4J0yw/

  • velodoctor
    Тур Прованса-2022. Пролог (6)
    velodoctor-Фото

    Я думаю для британца последняя гора (3этап) трудновата будет, если говорить о борьбе за победу в итоге.

  • kwwk
    Тур Прованса-2022. Пролог (6)
    kwwk-Фото
    Как по мне, то в Инеос изначально ставка была на Хейтера, а не на Карапаса.
  • nightbuster33
    Тур Прованса-2022. Пролог (6)
    nightbuster33-Фото

    За то время,что Захаров находится в рядах Астаны(имею ввиду затраченные на его поготовку деньги)можно было подготовить не менее 3-х достойных претендентов по трековой программе и,которые действительно могли претендовать на высокие места,как мечтали 5-6 лет назад тренеры в своих интервью для печати,связывая мечту с Захаровым.А так получилось, больше Трюкач,чем "Трекач"и даже не шоссейник.Но он может похвастаться,что выиграл !-у секунду у самого Элиа Вивиани.

  • AzaKonta
    Тур Прованса-2022. Пролог (6)
    AzaKonta-Фото
    Кто скажет что Захаров специалист омниума. Даже в прологах никакого результата. Бестолковые
  • Shalam s Urala
    Ричард Карапас продолжит сезон ... (10)
    Shalam s Urala-Фото

    главное - придумать чтото ещё помимо курлык-мурлык-фейса! ))

  • Woterman 1980
    Тур Прованса-2022. Пролог (6)
    Woterman 1980-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Полный провал лидеров Инеос и Мувистар, Карапаса и Сосу. Отставания в минуту. Порадовал Батистелла. Четвертый результат. Растет. Ну а Ганне нет соперников как всегда. Вторая победа в разделке в этом сезоне уже.
    Соперники Ганне есть, они просто ещё не начинали сезон
  • Astanaforever
    Тур Омана-2022. Этап 1 (4)
    Astanaforever-Фото
    Молодежь Астаны проехали очень достойно в компании грандов. Поздравляем отпрысков Винокурова с первой профессиональной гонкой среди мужиков. Николя далеко пойдет, дай Бог как папа.
  • Astanaforever
    Тур Прованса-2022. Пролог (6)
    Astanaforever-Фото
    Полный провал лидеров Инеос и Мувистар, Карапаса и Сосу. Отставания в минуту. Порадовал Батистелла. Четвертый результат. Растет. Ну а Ганне нет соперников как всегда. Вторая победа в разделке в этом сезоне уже.
  • nightbuster33
    Тур Омана-2022. Этап 1 (4)
    nightbuster33-Фото

    Молодая Астана-все финишировали впереди.Что-то следует ждать от эквадорца Гарольда Лопеза,особенно на этапах с холмами.

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