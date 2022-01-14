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Роан Деннис без победы, но в майке лидера на 1-м этапе Тура Романдии-2022

Чемпион Австралии надел майку лидера Тура Романдии-2022 после 1 этапа

 

 

  Роан Деннис второй день финиширует вторым на Туре Романдии-2022. На 1-м этапе, который завершался в крутой 1,2-км подъём, 31-летний австралийский гонщик команды Jumbo-Visma атаковал в одиночку в начале подъёма и создал просвет. Однако на  последних метрах Дилан Тёнс (Bahrain Victorious) обошёл чемпиона Австралии и взял победу на этапе.

 

Роан Деннис без победы, но в майке лидера на 1-м этапе Тура Романдии-2022

 

  За 19 км до финиша Итан Хейтер (Ineos Grenadiers) попал в большой завал и лишился шансов защитить майку лидера. Роан Деннис, проигравший Хейтеру 4 секунды в прологе Тура Романдии-2022, стал новым лидером генеральной классификации, где его ближайшим соперником является гонщик команды Bora-hansgrohe Феликс Гросшартнер и победитель Тура  Романдии прошлого года Герант Томас (Ineos Grenadiers). Они уступают Роану Деннису 16 секунд.

 

  Роан Деннис: «Я отдал все силы, но на последних сотнях метров остался пустым. Вначале я ответил на ускорение Брэндона Макналти. Хотя мне уже было больно, я чувствовал, что могу прибавить. Надеялся создать просвет и попасть, по крайней мере, на подиум. Будь до финиша на несколько метров меньше, я бы выиграл. Но я доволен результатом. Команда сегодня отлично работала».

 

  Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Во-первых, досадно, что Роана обошли на финишной черте. С другой стороны, это был его план, и его смелая атака оказалась успешной. Он был очень силён, но один гонщик просто был сильнее. К сожалению, Стевен (Крёйсвейк) попал в завал. Ему пришлось приложить массу усилий, чтобы вернуться в первую группу, поэтому на финальном подъёме сил уже не осталось».

 

 Марк Хирши (UAE Team Emirates) замкнул тройку сильнейших на этапе: «Тяжёлый был этап, всё время вверх-вниз. Мы заняли хорошую позицию на последних 30 километрах, к подножию финального подъёма мы подъехали с Брэндоном и Аюсо. Брэндон атаковал от подножия, потом мы отвечали на контратаки. У меня была нога для спринта, но лучше 3-го места занять сегодня не мог».

 

  Александр Власов (Bora-hansgrohe) финишировал 4-м на 1-м этапе: «Сегодня гонку держали под контролем до завала, который случился около 15 км до финиша. Потом впереди остались только мы с Феликсом (Гросшартнером). Мы старались держаться вместе, чтобы найти хорошую позицию перед подъёмом в финале, знали, что он будет ключевым моментом этапа. Думаю, в целом мы проехали хорошо. Я смог финишировать 4-м, Феликс подвинулся на второе место в общем зачёте».

 

  Рольф Альдаг, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня нам немного не повезло. Серхио попал в большой завал. Почти половине пелотона пришлось остановиться, и вернуться назад ему было невозможно. Жаль, потому что мы хотели работать на него в финальном спринте. Нам пришлось изменить стратегию. У нас впереди остались Феликс и Алекс, в итоге Алекс финишировал 4-м, Феликс теперь второй, так как Хейтер попал в этот неудачный завал».

 

 

Результаты 1 этапа Тура Романдии-2022

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Теги к статье: Роан Деннис Rohan Dennis Jumbo-Visma Тур Романдии Tour de Romandie многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • MVDP
    Тур Романдии-2022. Этап 1 (7)
    MVDP-Фото

    Арденнские классики как и не заканчивались.

  • BlAr
    Тур Романдии-2022. Этап 1 (7)
    BlAr-Фото
    А у меня другая ассоциация, с Рогличем на Мюр де Hui, когда того накрыл Алафилипп.
  • Геродот
    В 2023 году появится профессио ... (3)
    Геродот-Фото

    " Я точно не буду ни тренером, ни спортивным директором, буду выступать как владелец. Думаю, мой опыт последних нескольких лет, моя компания и работа в Swiss Racing Academy показали мне, что для этой роли я полностью подхожу"

     

    К какой роли он больше всего подходит? К роли владельца что ли?)) Или это некорректный перевод.

  • Николай Н.
    Тур Романдии-2022. Этап 1 (7)
    Николай Н.-Фото

    Власов сегодня не плохо смотрелся и в генерале поднялся.

  • Woterman 1980
    Тур Романдии-2022. Этап 1 (7)
    Woterman 1980-Фото
    Я так понимаю, что Денис претендент на генирал
  • velodoctor
    Тур Романдии-2022. Этап 1 (7)
    velodoctor-Фото

    Такое ощущение что в Джамбо над такими ускорениями работают как-то, Деннис выдал что-то похожее на Лапорта-Ван Арта. 

  • BlAr
    Тур Романдии-2022. Этап 1 (7)
    BlAr-Фото

    Жестко, конечно, Тюнс накрыл Денниса на последних метрах...

    Совсем чуток Роан не дотерпел!

  • SportSpirit
    Тур Романдии-2022. Этап 1 (7)
    SportSpirit-Фото

    У Роана еще есть время реализовать свой 5-илетний план)

  • reforg34
    В 2023 году появится профессио ... (3)
    reforg34-Фото

    К сожалению, после той истории с моторчиком, доверия нет уже к Канчеларре. Гораздо больше доверия вызывает Ди Лука.

  • RVL
    Предварительные составы команд ... (3)
    RVL-Фото
    доезжать он не будет..кости разомнет немного по венгрии и будет целить тдф. джиро -хороший тест, что бы побить эдди на тдф

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