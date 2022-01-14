Роан Деннис без победы, но в майке лидера на 1-м этапе Тура Романдии-2022

Чемпион Австралии надел майку лидера Тура Романдии-2022 после 1 этапа

Роан Деннис второй день финиширует вторым на Туре Романдии-2022. На 1-м этапе, который завершался в крутой 1,2-км подъём, 31-летний австралийский гонщик команды Jumbo-Visma атаковал в одиночку в начале подъёма и создал просвет. Однако на последних метрах Дилан Тёнс (Bahrain Victorious) обошёл чемпиона Австралии и взял победу на этапе.

За 19 км до финиша Итан Хейтер (Ineos Grenadiers) попал в большой завал и лишился шансов защитить майку лидера. Роан Деннис, проигравший Хейтеру 4 секунды в прологе Тура Романдии-2022, стал новым лидером генеральной классификации, где его ближайшим соперником является гонщик команды Bora-hansgrohe Феликс Гросшартнер и победитель Тура Романдии прошлого года Герант Томас (Ineos Grenadiers). Они уступают Роану Деннису 16 секунд.

Роан Деннис: «Я отдал все силы, но на последних сотнях метров остался пустым. Вначале я ответил на ускорение Брэндона Макналти. Хотя мне уже было больно, я чувствовал, что могу прибавить. Надеялся создать просвет и попасть, по крайней мере, на подиум. Будь до финиша на несколько метров меньше, я бы выиграл. Но я доволен результатом. Команда сегодня отлично работала».

Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Во-первых, досадно, что Роана обошли на финишной черте. С другой стороны, это был его план, и его смелая атака оказалась успешной. Он был очень силён, но один гонщик просто был сильнее. К сожалению, Стевен (Крёйсвейк) попал в завал. Ему пришлось приложить массу усилий, чтобы вернуться в первую группу, поэтому на финальном подъёме сил уже не осталось».

Марк Хирши (UAE Team Emirates) замкнул тройку сильнейших на этапе: «Тяжёлый был этап, всё время вверх-вниз. Мы заняли хорошую позицию на последних 30 километрах, к подножию финального подъёма мы подъехали с Брэндоном и Аюсо. Брэндон атаковал от подножия, потом мы отвечали на контратаки. У меня была нога для спринта, но лучше 3-го места занять сегодня не мог».

Александр Власов (Bora-hansgrohe) финишировал 4-м на 1-м этапе: «Сегодня гонку держали под контролем до завала, который случился около 15 км до финиша. Потом впереди остались только мы с Феликсом (Гросшартнером). Мы старались держаться вместе, чтобы найти хорошую позицию перед подъёмом в финале, знали, что он будет ключевым моментом этапа. Думаю, в целом мы проехали хорошо. Я смог финишировать 4-м, Феликс подвинулся на второе место в общем зачёте».

Рольф Альдаг, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня нам немного не повезло. Серхио попал в большой завал. Почти половине пелотона пришлось остановиться, и вернуться назад ему было невозможно. Жаль, потому что мы хотели работать на него в финальном спринте. Нам пришлось изменить стратегию. У нас впереди остались Феликс и Алекс, в итоге Алекс финишировал 4-м, Феликс теперь второй, так как Хейтер попал в этот неудачный завал».