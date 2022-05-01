Тур Романдии-2022. Маршрут и участники

Тур Романдии-2022. Превью

Велогонка Мирового тура Тур Романдии (Tour de Romandie)-2022 пройдёт с 26 апреля по 1 мая. Швейцарская гонка с общим набором высоты 14 000 м даст возможность проявить, прежде всего, горнякам, но будет шанс и у раздельщиков, и у спринтеров, и у панчеров. Стартуя с пролога по улицам Лозанны, Тур Романдии завершится 15,8-км горной разделкой с финишем в 9,9-километровый подъём со средним градиентом 8%.

Маршрут Тура Романдии-2022

Пролог - равнинный, 5.1 км по улицам Лозанны, определит первого обладателя майки лидера.

1-й этап – с прохождением четырёх подъёмов 3-й категории (из них двойное прохождение 2-км подъёма с 6,1%. Передышки не будет, так как весь этап – чередование подъёмов и спусков. Он завершится крутым подъёмом к финишу, который придётся пройти трижды на круге в 80 км. Общий набор высоты составит 3 000 м.

2-й этап – с набором высоты 2600 м и прохождением единственного категорийного подъёма – 6,7 км с 4,64%, однако хотя другие подъёмы не удостоились категории, ровных участков снова ждать не приходится, но их градиент не превышает 5%. Лишь перед финишем относительно ровный отрезок, что даёт надежду спринтерам.

3-й этап – общий набор высоты 2700 м, шесть категорийных подъёмов 3-й категории, первая вершина – через 11,2 км после старта – 4,4-км подъём с 4,9%. Финальный подъём дня – 4,3 км с 4,7%, после которых 7,7 км до финиша – это спуск и равнинный отрезок.

4-й этап – королевский горный, набор высоты составит 4160 м, а финальный подъём - в общей сложности 30 км в гору из нескольких подъёмов. Категории присвоены подъёму Ле-Ле-Понти (Les Pontis)– 7,3 км с 7,5%. Ле-Понти будет проходиться дважды, сначала в первой части этапа, затем в финале, когда за Ле-Понти сразу пойдёт восхождение в Грименц - 6,2 км с 7,1%, после которого небольшой спуск и снова в гору до финиша в Зинале (Zinal)/долине Валь д’Аннивье.

5-й этап – 15,8 км индивидуальная гонка на время, а финальный 9,9 км подъём составлял весь маршрут разделки 3-го этапа 2018 года, когда победу одержал Эган Берналь, опередивший на 4 секунды Приможа Роглича и на 18 секунд Ричи Порта.

Участники и претенденты Тура Романдии-2022

Победитель Тура Романдии прошлого года Герант Томас (Ineos Grenadiers) будет защищать титул, ему поможет, а, возможно, и сам поборется за подиум Итан Хейтер.

Конкуренцию Геранту Томасу составят Брэндон Макналти, Хуан Аюсо и Марк Хирши (UAE Team Emirates), Сеп Кусс, Стевен Крёйсвейк и Роберт Гесинк (Jumbo-Visma), Александр Власов и Серхио Игита (Bora-hansgrohe), Бен О’Коннор (AG2R Citroen), Тибо Пино, Майкл Сторер и Руди Молар (Groupama - FDJ), Дилан Тёнс и Дамиано Карузо и Джино Медер (Bahrain Victorious), Маттиа Каттанео (Quick Step Alpha Vinyl), Майкл Вудс (Israel – Premier Tech), Йон Исагирре (Cofidis), Рейн Таарамяэ и Луис Мейнтьес(Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), Ригоберто Уран (EF Education EasyPost) и другие.

Этапы Тура Романдии-2022

Пролог. Lausanne – Lausanne, 5,12 км, ITT

Тур Романдии-2022. Маршрут и участники

1 этап. La Grande Beroche – Romont, 178 км

Тур Романдии-2022. Маршрут и участники

2 этап. Échallens – Échallens, 168,2 км

Тур Романдии-2022. Маршрут и участники

3 этап. Valbroye – Valbroye, 165,1 км

Тур Романдии-2022. Маршрут и участники

4 этап. Aigle - Zinal (Val d'Anniviers), 180,1 км

Тур Романдии-2022. Маршрут и участники

5 этап. Aigle – Villars, 15,84 км, ITT

Тур Романдии-2022. Маршрут и участники