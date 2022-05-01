VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тур Романдии-2022. Маршрут и участники

Тур Романдии-2022. Превью

 

 

 

  Велогонка Мирового тура Тур Романдии (Tour de Romandie)-2022 пройдёт  с 26 апреля по 1 мая. Швейцарская гонка с общим набором высоты 14 000 м даст возможность проявить, прежде всего, горнякам, но будет шанс и у раздельщиков, и у спринтеров, и у панчеров. Стартуя с пролога по улицам Лозанны, Тур Романдии завершится 15,8-км горной разделкой с финишем в 9,9-километровый подъём со средним градиентом 8%.  

 

Тур Романдии-2022. Маршрут и участники

 

 

Маршрут Тура Романдии-2022

 

Пролог -  равнинный, 5.1 км по улицам Лозанны, определит первого обладателя майки лидера.

 

1-й этап – с прохождением четырёх подъёмов 3-й категории (из них двойное прохождение 2-км подъёма с 6,1%. Передышки не будет, так как весь этап – чередование подъёмов и спусков. Он завершится крутым подъёмом к финишу, который придётся пройти трижды на круге в 80 км. Общий набор высоты составит 3 000 м.

 

2-й этап – с набором высоты 2600 м и прохождением единственного категорийного подъёма – 6,7 км с 4,64%, однако хотя другие подъёмы не удостоились категории, ровных участков снова ждать не приходится, но их градиент не превышает 5%.  Лишь перед финишем относительно ровный отрезок, что даёт надежду спринтерам.

 

3-й этап – общий набор высоты 2700 м, шесть категорийных подъёмов 3-й категории, первая вершина – через 11,2 км после старта – 4,4-км подъём с 4,9%. Финальный подъём дня – 4,3 км с 4,7%, после которых 7,7 км до финиша – это спуск и равнинный отрезок.

 

4-й этап – королевский горный, набор высоты составит 4160 м, а финальный подъём - в общей сложности 30 км в гору из нескольких подъёмов. Категории присвоены подъёму Ле-Ле-Понти (Les Pontis)– 7,3 км с 7,5%. Ле-Понти будет проходиться дважды, сначала в первой части этапа, затем в финале, когда за Ле-Понти сразу пойдёт восхождение в Грименц - 6,2 км с 7,1%, после которого небольшой спуск и снова в гору до финиша в Зинале (Zinal)/долине Валь д’Аннивье.

 

5-й этап – 15,8 км индивидуальная гонка на время, а финальный 9,9 км подъём составлял весь маршрут разделки 3-го этапа 2018 года, когда победу одержал Эган Берналь, опередивший на 4 секунды Приможа Роглича  и на 18 секунд Ричи Порта.

 

 

 

Участники и претенденты Тура Романдии-2022

 

 

  Победитель Тура Романдии прошлого года Герант Томас (Ineos Grenadiers) будет защищать титул, ему поможет, а, возможно, и сам поборется за подиум Итан Хейтер.

 

  Конкуренцию Геранту Томасу составят Брэндон Макналти, Хуан Аюсо и Марк Хирши (UAE Team Emirates), Сеп Кусс, Стевен Крёйсвейк и Роберт Гесинк (Jumbo-Visma), Александр Власов и Серхио Игита (Bora-hansgrohe), Бен О’Коннор (AG2R Citroen), Тибо Пино, Майкл Сторер и Руди Молар (Groupama - FDJ), Дилан Тёнс и Дамиано Карузо и Джино Медер (Bahrain Victorious), Маттиа Каттанео (Quick Step Alpha Vinyl),  Майкл Вудс (Israel – Premier Tech), Йон Исагирре (Cofidis), Рейн Таарамяэ и Луис Мейнтьес(Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), Ригоберто Уран (EF Education EasyPost) и другие.

 

 

Этапы Тура Романдии-2022

 

Пролог. Lausanne – Lausanne, 5,12 км, ITT

Тур Романдии-2022. Маршрут и участникиТур Романдии-2022. Маршрут и участники

 

1 этап. La Grande Beroche – Romont, 178 км

Тур Романдии-2022. Маршрут и участникиТур Романдии-2022. Маршрут и участники

 

2 этап. Échallens – Échallens, 168,2 км

Тур Романдии-2022. Маршрут и участникиТур Романдии-2022. Маршрут и участники

 

3 этап. Valbroye – Valbroye, 165,1 км

 

Тур Романдии-2022. Маршрут и участникиТур Романдии-2022. Маршрут и участники

 

4 этап. Aigle - Zinal (Val d'Anniviers), 180,1 км

Тур Романдии-2022. Маршрут и участникиТур Романдии-2022. Маршрут и участники

 

5 этап. Aigle – Villars, 15,84 км, ITT

 

Тур Романдии-2022. Маршрут и участникиТур Романдии-2022. Маршрут и участники

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур Романдии Tour de Romandie многодневная велогонка велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Кто станет победителем Тура Романдии-2022?


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

26 апреля - 1 мая 2022

Tour de Romandie

1 мая 2022

Eschborn-Frankfurt

3 - 8 мая 2022

4 Jours de Dunkerque

6 - 29 мая 2022

Giro d'Italia

11 - 15 мая 2022

Tour de Hongrie

24 - 29 мая 2022

Tour of Norway

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Понравилась ли вам классика Льеж-Бастонь-Льеж-2022?

Комментарии

  • MVDP
    Ремко Эвенепул – победитель Ль ... (8)
    MVDP-Фото

    Ну что, ВВА вернет должок и поработает на Ремко на ЧМ?

  • EL-Fenomeno
    Жулиан Алафилипп пострадал в з ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Первая гонка, которая приходит на ум где был такой грандиозный завал велогонщиков на скорости - это этап ТдФ, когда Ф.Канчеллара в жёлтой майке лидера Тура пострадал. Только там дорога была шире и поля справа и слева, а тут узко и лес. Ж.Алафилипп если присмотрется на видео (хоть и показывали с вертолётной камеры) находился в очень тяжелом положении, это было понятно даже по тому как Барде нервно бегал и звал подмогу.

    Жулиану таки конкретно не везёт с этипи падениями, кульбит с мотоциклом прошлым годом, на Гент-Вевелгем кувыркнулся, вот и на ЛБЛ досталось телу (да и психике наверное тоже) очень больно: help

    Massive Crash At Liеge-Bastogne-Liеge

  • SVS
    Ремко Эвенепул – победитель Ль ... (8)
    SVS-Фото
    А кому сейчас легко :). Верю, он справится :)!
  • motte
    Ремко Эвенепул – победитель Ль ... (8)
    motte-Фото

    Цитата: Lucky
    Цитата: motte
    Пересмотрел финиш и пришел к выводу, что подружка ремко круче всех остальных,  респект , ремко-:)
    Зайдите на его страницу в Инстаграме, там его подруга во всей красе

    Спасибо вам, дети они для меня, у меня четверо детей и пять внуков, старшему внуку уже 17

    С уважением,

  • Lucky
    Ремко Эвенепул – победитель Ль ... (8)
    Lucky-Фото
    Цитата: motte
    Пересмотрел финиш и пришел к выводу, что подружка ремко круче всех остальных,  респект , ремко-:)
    Зайдите на его страницу в Инстаграме, там его подруга во всей красе
  • motte
    Ремко Эвенепул – победитель Ль ... (8)
    motte-Фото

    Пересмотрел финиш и пришел к выводу, что подружка ремко круче всех остальных,  респект , ремко-:)

  • Starch27
    Кентан Херманс и Ваут ван Арт ... (1)
    Starch27-Фото

    Бельгийцы счастливы. Полностью бельгийский подиум на ЛБЛ спустя 52 года

  • Yuriy 17
    Ремко Эвенепул – победитель Ль ... (8)
    Yuriy 17-Фото

    Соперники не сторожили Р. Эвенепула.

    Считали его уже не опасным.

     

    Если будут к нему относиться как к другим фаворитам, то Р. Эвенепулу будет очень тяжело побеждать.

     

  • Ice
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Резуль ... (32)
    Ice-Фото

    Цитата: Camel
    Победа Эвенпула - это пощечина Вальверде, Ван Арту, Нибали, тому же Власову и другим явным претендентам с командами, выстроенными под них. Эвенпул - он как щенок бульдога - вцепился и точка. У него даже имя звучит, как собачья кличка - Рэмко! Рэмко, ко мне! Рэмко, фас! У него вместо головы чайник. У него талант и сила, а думать он неспособен. Это не Контадор, не Канчеллара, не Погачар! Это всего навсего Рэмко. Предсказуемый, однообразный и хамоватый.
    Взять и упустить из рук победу на такой гонке! Это как упустить на Милан-Санремо любимца Курдюкова Мохорича.

    Вы себя вообще верблюдом назвали и живете ж как-то. Такое писать, это уж точно вместо головы свистящую флягу нужно иметь. Называть Ремко хамоватым и при этом лить тякую грязь. А вы в белом пальтЕ? Поражаюсь таким чудо-икспердам.

  • SportSpirit
    Жулиан Алафилипп пострадал в з ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Никогда не видела настолько эмоционального Барде, как когда он давал интервью об этой ситуации. Видимо, действительно пережил шок в первые минуты, когда спустился к Жулиану и оказывал ему первую помощь. 

     

    В такие моменты every second count: каждый вздох, каждая сохраненная капля крови (вспоминая Якобсена и перчатки Сенешаля, который держал его голову,

    пока подоспели медики). 

     

    Всем здоровья! 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

26 апреля

Albert Torres (Movistar Team)

Alessio Martinelli (Bardiani - CSF - Faizane)

Kevin Vauquelin (Team Arkea - Samsic)

27 апреля

Jonathan Castroviejo (INEOS Grenadiers)

Florian Stork (Team DSM)

Jakob Egholm (Trek-Segafredo)

Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2022 (122)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)
Ноябрь 2021 (95)