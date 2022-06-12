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Дэрил Импи – победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2022

Дэрил Импи и Майкл Мэттьюс о 4-м этапе Тура Швейцарии-2022

 

 

  37-летний Дэрил Импи (Daryl Impey) принёс команде Israel-Premier Tech победу на 4-м этапе Тура Швейцарии-2022. Отрыв дня, на формирование которого понадобилось 20 км, не смог побороться за этап. В начале финального подъёма дня на 3 км с 8,5% градиентом из отрыва атаковали Марк Хирши (UAE Team Emirates) и Себастьян Рейхенбах (Groupama-FDJ), но пелотон их догнал.

 

Дэрил Импи – победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2022

  Дэрил Импи – победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2022

Дэрил Импи – победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2022

 

 

 

  Этап завершился общим спринтом, в котором Дэрил Импи использовал весь свой опыт, чтобы идеально провести спринт, спуртовав на финальных 150 метрах. Импи обошёл Майкла Мэттьюса (BikeExchange-Jayco) и Сёрена Крага Андерсена (DSM). 

 

  Эта победа ещё ценнее тем, что Дэрилу Импи пришлось преодолевать на пути к ней массу препятствий - в 2021 году после падения на Вуэльте Андалусии Импи получил перелом ключицы и таза, заново учился ходить, из-за чего пропустил Олимпийские игры в  Токио.

 

  Лидер гонки, Стивен Уильямс (Bahrain Victorious) терял контакт с пелотоном на подъёме, но в итоге финишировал в общей группе и сохранил майку лидера.

 

  Дэрил Импи: «Я в восторге. Трудный был день. Так приятно соревноваться с молодыми ребятами, а после всего, что со мной случилось в прошлом году, я не знал, смогу ли вернуться на высшую ступень. Одержать победу после всей тяжёлой работы – это нечто особенное. Меня во всём поддерживала команда, а дома – семья. Они помогли мне пройти через тяжёлые времена. Я очень счастлив, что выиграл.

 

   На последнем подъёме чувствовал себя довольно хорошо, потом нашёл хорошую позицию за командой EF, на последних полутора километрах тоже ехал на выгодной позиции. Сел на колесе Беттиоля, потом, когда пара ребят выпрыгнули впереди после последнего поворота,  подумал, что проиграл, что потерял позицию.  Но подумал, что на длинной прямой у меня есть шанс. Увидел, как за 300 метров слева открылся просвет, и я сразу туда нырнул, а дальше полагался на ноги.

 

 Уже собрался поднять руки, но заметил, как мелькнула голубая форма слева, поэтому дожимал до самой финишной черты и бросил велосипед. Не был уверен, что выиграл. Выиграть у такого гонщика как Майкл Мэттьюс, на самой черте, да ещё когда я нахожусь в конце карьеры, это фантастика».

 

  Майкл Мэттьюс: «Очень разочарован собой. Совершил огромную ошибку на финальном повороте, когда меня прошли многие, в том числе и не спринтеры.  Потом на финальной прямой к финишу пришлось снова всех их обгонять. Мне надо было раньше начать спринт. Я вернулся вперёд метров за 400 – 500, набрал хорошую скорость. И нога шла отлично. Только вот эта глупая ошибка на финальном повороте.

 

  Я изо всех сил боролся, чтобы пройти последний подъём. Товарищи по команде вывезли меня к вершине, а потом к спринту, но я просто влетел в финальный поворот, и, к сожалению, потом не смог начать спринт, как хотел».

 

  Мэт Хейман, спортивный директор команды BikeExchange-Jayco: «Мы расстроены, что упустили спринт, когда победа была совсем рядом. Было трудно выбрать для борьбы этап, сегодня было непонятно, смогут ли спринтеры пройти через финальный подъём. В итоге не все их них его преодолели. Приятно, что у Майкла есть форма, но когда победа была так близко, приходит разочарование».

 

 

Результаты 4 этапа Тура Швейцарии-2022

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Теги к статье: Дэрил Импи Daryl Impey Israel-Premier Tech Тур Швейцарии Tour de Suisse велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • Earl57
    Тур Швейцарии-2022. Этап 4 (6)
    Earl57-Фото
    Что он не француз и ему не место на национальном чемпионате Франции.
  • VeloVelo
    Тур Швейцарии-2022. Этап 4 (6)
    VeloVelo-Фото
    Ольга, добрый вечер! А что конкретно фырчат? )
  • VeloVelo
    Тур Швейцарии-2022. Этап 4 (6)
    VeloVelo-Фото

    Рад за Дэрила!good clapping

  • Earl57
    Тур Словении-2022. Этап 1 (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: AmaAma
    Провёл дальнюю атаку за 58 км, большую часть времени был на первой позиции. Как по мне, такое смотреть интересней.. чем разборки на последней горе или вообще на финиша.

    17 человек приехали через 58 сек, 20 человек - от 6-30 до 7-30. Половина пелотона через 13-19 минут, некоторым и вовсе понадобилось 27 минут, чтобы добраться до финиша. Ноу комментс.

  • AmaAma
    Тур Словении-2022. Этап 1 (6)
    AmaAma-Фото
    Провёл дальнюю атаку за 58 км, большую часть времени был на первой позиции. Как по мне, такое смотреть интересней.. чем разборки на последней горе или вообще на финиша.
  • Earl57
    Тур Словении-2022. Этап 1 (6)
    Earl57-Фото
    Ну, там уже назвали это "биг Погачар шоу"...
  • AmaAma
    Тур Словении-2022. Этап 1 (6)
    AmaAma-Фото
    Думаете Погачар бегает от конкурентов или они от него?
  • Earl57
    Тур Швейцарии-2022. Этап 4 (6)
    Earl57-Фото

    Из новостей - Павел Сиваков заявился на чемпионат Франции, и на разделку, и на групповую. Некоторые французы недовольно фырчат по этому поводу.

  • EL-Fenomeno
    Рубен Геррейро – победитель «M ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото
    У женщин (честь и хвала девушкам что уже покорили этот гигант Прованса) последние финишировали спустя час от победительницы, в то время как у парней 35+ минут после триумфатора на финише и ты уже OTL. Я конечно не сравниваю, только констатирую факт(ы), но ощутите разницу.
  • Earl57
    Тур Словении-2022. Этап 1 (6)
    Earl57-Фото
    И кто-бы сомневался)) Конкурентов нет совсем, самый значимый соперник Матей Мохорич. Который поднимается в гору значительно хуже чем с нее спускается.
    В гонке всего 4 ворлдтуровских команды. Бахрейн привез Мохорича, Байк Экчейндж Груневегена, предсказуемо выпавшего на первом же подъеме. Астана вообще третий состав выставила.

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