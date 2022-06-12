  Дэрил Импи – победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2022

Дэрил Импи и Майкл Мэттьюс о 4-м этапе Тура Швейцарии-2022

37-летний Дэрил Импи (Daryl Impey) принёс команде Israel-Premier Tech победу на 4-м этапе Тура Швейцарии-2022. Отрыв дня, на формирование которого понадобилось 20 км, не смог побороться за этап. В начале финального подъёма дня на 3 км с 8,5% градиентом из отрыва атаковали Марк Хирши (UAE Team Emirates) и Себастьян Рейхенбах (Groupama-FDJ), но пелотон их догнал.

Этап завершился общим спринтом, в котором Дэрил Импи использовал весь свой опыт, чтобы идеально провести спринт, спуртовав на финальных 150 метрах. Импи обошёл Майкла Мэттьюса (BikeExchange-Jayco) и Сёрена Крага Андерсена (DSM).

Эта победа ещё ценнее тем, что Дэрилу Импи пришлось преодолевать на пути к ней массу препятствий - в 2021 году после падения на Вуэльте Андалусии Импи получил перелом ключицы и таза, заново учился ходить, из-за чего пропустил Олимпийские игры в Токио.

Лидер гонки, Стивен Уильямс (Bahrain Victorious) терял контакт с пелотоном на подъёме, но в итоге финишировал в общей группе и сохранил майку лидера.

Дэрил Импи: «Я в восторге. Трудный был день. Так приятно соревноваться с молодыми ребятами, а после всего, что со мной случилось в прошлом году, я не знал, смогу ли вернуться на высшую ступень. Одержать победу после всей тяжёлой работы – это нечто особенное. Меня во всём поддерживала команда, а дома – семья. Они помогли мне пройти через тяжёлые времена. Я очень счастлив, что выиграл.

На последнем подъёме чувствовал себя довольно хорошо, потом нашёл хорошую позицию за командой EF, на последних полутора километрах тоже ехал на выгодной позиции. Сел на колесе Беттиоля, потом, когда пара ребят выпрыгнули впереди после последнего поворота, подумал, что проиграл, что потерял позицию. Но подумал, что на длинной прямой у меня есть шанс. Увидел, как за 300 метров слева открылся просвет, и я сразу туда нырнул, а дальше полагался на ноги.

Уже собрался поднять руки, но заметил, как мелькнула голубая форма слева, поэтому дожимал до самой финишной черты и бросил велосипед. Не был уверен, что выиграл. Выиграть у такого гонщика как Майкл Мэттьюс, на самой черте, да ещё когда я нахожусь в конце карьеры, это фантастика».

Майкл Мэттьюс: «Очень разочарован собой. Совершил огромную ошибку на финальном повороте, когда меня прошли многие, в том числе и не спринтеры. Потом на финальной прямой к финишу пришлось снова всех их обгонять. Мне надо было раньше начать спринт. Я вернулся вперёд метров за 400 – 500, набрал хорошую скорость. И нога шла отлично. Только вот эта глупая ошибка на финальном повороте.

Я изо всех сил боролся, чтобы пройти последний подъём. Товарищи по команде вывезли меня к вершине, а потом к спринту, но я просто влетел в финальный поворот, и, к сожалению, потом не смог начать спринт, как хотел».

Мэт Хейман, спортивный директор команды BikeExchange-Jayco: «Мы расстроены, что упустили спринт, когда победа была совсем рядом. Было трудно выбрать для борьбы этап, сегодня было непонятно, смогут ли спринтеры пройти через финальный подъём. В итоге не все их них его преодолели. Приятно, что у Майкла есть форма, но когда победа была так близко, приходит разочарование».