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Дэрил Импи – победитель 6-го этапа Вуэльты Каталонии-2017

 Дэрил Импи опережает в спринте Алехандро Вальверде на финише 6-го этапа Вуэльты Каталонии-2017

 

 

 Дэрил Импи (Daryl Impey) стал победителем 6-го этапа испанской многодневной гонки Вуэльта Каталонии-2017. 32-летний южноафриканский гонщик команды Orica-Scott опередил в спринте лидера общего зачёта Алехандро Вальверде (Movistar).

 

Дэрил Импи – победитель 6-го этапа Вуэльты Каталонии-2017

 

Через 40 км после старта 6-го этапа Вуэльты Каталонии-2017 пелотон раскололся на две группы, во второй остался Крис Фрум (Sky), выпавший из претендентов на подиум гонки. Многочисленная группа, в которой находился Крис Фрум, начала быстро терять время. Когда первая группа, в составе которой находились все остальные претенденты на борьбу в общем зачёте, в том числе лидер общего зачёта Алехандро Вальверде и Альберто Контадор (Trek-Segafredo), начала прохождение финального подъёма, группа Фрума проигрывала уже 10 минут. На финише группа Фрума проиграла более 26 минут.

 

 

  За 41 км до финиша Альберто Контадор атаковал, однако, команда Movistar быстро закрыла просвет, и начала задавать скорость в группе. За 15 км до финиша атаковали Дарио Катальдо (Astana) и Алессандро Де Марки (BMC). Они удерживали минимальное преимущество до финиша, однако, группа добрала их на последних сотнях метров дистанции, разыграв общий спринт.

 

Дэрил Импи – победитель 6-го этапа Вуэльты Каталонии-2017

 

Дэрил Импи – победитель 6-го этапа Вуэльты Каталонии-2017

 

 

Алехандро Вальверде, финишировавший 2-м, сохранил майку лидера и укрепил свою позицию в общем зачёте. Альберто Контадор поднялся на вторую позицию в генеральной классификации, где уступает Вальверде 53 секунды.  

 

Результаты 6-го этапа Вуэльты Каталонии-2017

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Теги к статье: Дэрил Импи Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya многодневная гонка гонка Мирового тура Мировой Тур UCI

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