Тур Швейцарии-2022. Этап 4 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 18:14 Grenchen – Brunnen, 191 км 1 Daryl Impey (Rsa) Israel - Premier Tech 4:14:09 2 Michael Matthews (Aus) Team Bikeexchange - Jayco +00 3 Søren Kragh Andersen (Den) Team Dsm 4 Alberto Bettiol (Ita) Ef Education - Easypost 5 Thomas Pidcock (Gbr) Ineos Grenadiers 6 Alex Aranburu Deba (Esp) Movistar Team 7 Felix Grossschartner (Aut) Bora - Hansgrohe 8 Gianluca Brambilla (Ita) Trek - Segafredo 9 Mathieu Burgaudeau (Fra) Totalenergies 10 Stefan Küng (Sui) Groupama - Fdj 11 Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers 12 Clément Berthet (Fra) Ag2R Citroen Team 13 Andreas Kron (Den) Lotto Soudal 14 Diego Ulissi (Ita) Uae Team Emirates 15 Marc Hirschi (Sui) Uae Team Emirates 16 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 17 Damien Howson (Aus) Team Bikeexchange - Jayco 18 Jakob Fuglsang (Den) Israel - Premier Tech 19 Aleksandr Vlasov (Rus) Bora - Hansgrohe 20 Nikias Arndt (Ger) Team Dsm 21 Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) Ineos Grenadiers 22 Matteo Trentin (Ita) Uae Team Emirates 23 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 24 Lawrence Warbasse (Usa) Ag2R Citroen Team 25 Sepp Kuss (Usa) Jumbo-Visma 26 Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma 27 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 28 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech 29 Stephen Williams (Gbr) Bahrain Victorious 30 Clément Champoussin (Fra) Ag2R Citroen Team 31 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 32 Yannis Voisard (Sui) Switzerland 33 Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo-Visma 34 Rigoberto Uran (Col) Ef Education - Easypost 35 Gino Mäder (Sui) Bahrain Victorious 36 Quentin Pacher (Fra) Groupama - Fdj 37 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 38 Adam Yates (Gbr) Ineos Grenadiers 39 Andreas Leknessund (Nor) Team Dsm 40 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Bora - Hansgrohe 41 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 42 Neilson Powless (Usa) Ef Education - Easypost 43 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Movistar Team 44 Sebastian Berwick (Aus) Israel - Premier Tech 45 Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 46 Domenico Pozzovivo (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 47 Bob Jungels (Lux) Ag2R Citroen Team 48 Jack Bauer (Nzl) Team Bikeexchange - Jayco 49 Maximilian Schachmann (Ger) Bora - Hansgrohe 50 Stefano Oldani (Ita) Alpecin-Fenix 51 Anton Palzer (Ger) Bora - Hansgrohe 52 Sébastien Reichenbach (Sui) Groupama - Fdj 53 Hugh John Carthy (Gbr) Ef Education - Easypost 54 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 55 Gavin Mannion (Usa) Human Powered Health 56 Fausto Masnada (Ita) Quick-Step Alpha Vinyl Team 57 Ilan Van Wilder (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 58 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 59 Dion Smith (Nzl) Team Bikeexchange - Jayco 60 Rui Costa (Por) Uae Team Emirates +27 61 Alessandro Covi (Ita) Uae Team Emirates 62 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - Fdj +39 63 Louis Vervaeke (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team +53 64 Roland Thalmann (Sui) Switzerland +1:06 65 Matteo Badilatti (Sui) Groupama - Fdj 66 Nico Denz (Ger) Team Dsm +1:11 67 Marc Soler (Esp) Uae Team Emirates +1:55 68 Jose Herrada (Esp) Cofidis +2:11 69 Ion Izaguirre Insausti (Esp) Cofidis 70 Simone Petilli (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +2:51 71 Kristian Aasvold (Nor) Human Powered Health 72 Sander Armee (Bel) Cofidis 73 Michael Schär (Sui) Ag2R Citroen Team 74 Lukas Rüegg (Sui) Switzerland 75 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix 76 Paul Ourselin (Fra) Totalenergies 77 Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech 78 Stefan Bissegger (Sui) Ef Education - Easypost +2:54 79 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal +4:29 80 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 81 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 82 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 83 Mike Teunissen (Ned) Jumbo-Visma 84 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +5:27 85 Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma 86 Patrick Bevin (Nzl) Israel - Premier Tech 87 Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2R Citroen Team +7:24 88 Jonas Rutsch (Ger) Ef Education - Easypost 89 Sjoerd Bax (Ned) Alpecin-Fenix 90 Silvan Dillier (Sui) Alpecin-Fenix 91 Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Movistar Team 92 Manuele Boaro (Ita) Astana Qazaqstan Team 93 Markus Hoelgaard (Nor) Trek - Segafredo 94 Matthias Reutimann (Sui) Switzerland 95 Michael Gogl (Aut) Alpecin-Fenix 96 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Qazaqstan Team 97 Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal 98 Gianni Moscon (Ita) Astana Qazaqstan Team 99 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Fenix 100 Antonio Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 101 Filip Maciejuk (Pol) Bahrain Victorious +8:24 102 Antoine Duchesne (Can) Groupama - Fdj 103 Reto Hollenstein (Sui) Israel - Premier Tech 104 Chad Haga (Usa) Human Powered Health 105 Joseph Rosskopf (Usa) Human Powered Health 106 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 107 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 108 Benoit Cosnefroy (Fra) Ag2R Citroen Team 109 Keegan Swirbul (Usa) Human Powered Health 110 Baptiste Planckaert (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 111 Dylan Van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers 112 Simon Vitzthum (Sui) Switzerland 113 Robin Froidevaux (Sui) Switzerland 114 Anthony Turgis (Fra) Totalenergies 115 Alexander Kristoff (Nor) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +10:09 116 Simon Pellaud (Sui) Trek - Segafredo 117 Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma 118 Maciej Bodnar (Pol) Totalenergies 119 Albert Torres Barcelo (Esp) Movistar Team 120 Luke Rowe (Gbr) Ineos Grenadiers 121 Claudio Imhof (Sui) Switzerland 122 Omar Fraile Matarranz (Esp) Ineos Grenadiers 123 James Knox (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 124 Casper Pedersen (Den) Team Dsm 125 Alexander Kamp (Den) Trek - Segafredo 126 Quinn Simmons (Usa) Trek - Segafredo 127 Joel Suter (Sui) Uae Team Emirates 128 Cameron Meyer (Aus) Team Bikeexchange - Jayco 129 Rohan Dennis (Aus) Jumbo-Visma 130 Otto Vergaerde (Bel) Trek - Segafredo 131 Johan Jacobs (Sui) Movistar Team 132 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 133 Adrien Petit (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 134 Peter Sagan (Svk) Totalenergies 135 Daniel Oss (Ita) Totalenergies 136 Lorrenzo Manzin (Fra) Totalenergies 137 Marco Haller (Aut) Bora - Hansgrohe 138 Tom Bohli (Sui) Cofidis +13:20 139 Tom Scully (Nzl) Ef Education - Easypost 140 Lewis Askey (Gbr) Groupama - Fdj 141 Kyle Murphy (Usa) Human Powered Health 142 Cees Bol (Ned) Team Dsm 143 Johan Price Pejtersen (Den) Bahrain Victorious DNF Thymen Arensman (Ned) Team Dsm DNS Jay Vine (Aus) Alpecin-Fenix DNS Jan Maas (Ned) Team Bikeexchange - Jayco DNS Frederik Wandahl (Den) Bora - Hansgrohe DNS Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Alpha Vinyl Team Генеральная классификация после 4 этапа 1 Stephen Williams (Gbr) Bahrain Victorious 17:46:28 2 Andreas Kron (Den) Lotto Soudal +6 3 Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers +7 4 Andreas Leknessund (Nor) Team Dsm 5 Stefan Küng (Sui) Groupama - Fdj +10 6 Marc Hirschi (Sui) Uae Team Emirates 7 Sepp Kuss (Usa) Jumbo-Visma 8 Jakob Fuglsang (Den) Israel - Premier Tech 9 Aleksandr Vlasov (Rus) Bora - Hansgrohe 10 Adam Yates (Gbr) Ineos Grenadiers 11 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Bora - Hansgrohe 12 Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 13 Clément Berthet (Fra) Ag2R Citroen Team +34 14 Felix Grossschartner (Aut) Bora - Hansgrohe 15 Neilson Powless (Usa) Ef Education - Easypost 16 Sébastien Reichenbach (Sui) Groupama - Fdj 17 Maximilian Schachmann (Ger) Bora - Hansgrohe +55 18 Mathieu Burgaudeau (Fra) Totalenergies +58 19 Alex Aranburu Deba (Esp) Movistar Team +1:01 20 Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma 21 Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo-Visma 22 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 23 Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) Ineos Grenadiers 24 Gino Mäder (Sui) Bahrain Victorious 25 Bob Jungels (Lux) Ag2R Citroen Team 26 Rigoberto Uran (Col) Ef Education - Easypost 27 Domenico Pozzovivo (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +1:03 28 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech +1:29 29 Thomas Pidcock (Gbr) Ineos Grenadiers 30 Lawrence Warbasse (Usa) Ag2R Citroen Team 31 Damien Howson (Aus) Team Bikeexchange - Jayco 32 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 33 Stefano Oldani (Ita) Alpecin-Fenix +1:32 34 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious +1:40 35 Nikias Arndt (Ger) Team Dsm +2:02 36 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Movistar Team 37 Hugh John Carthy (Gbr) Ef Education - Easypost 38 Alberto Bettiol (Ita) Ef Education - Easypost +2:14 39 Gianluca Brambilla (Ita) Trek - Segafredo +2:20 40 Fausto Masnada (Ita) Quick-Step Alpha Vinyl Team +2:22 41 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team +3:14 42 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +3:54 43 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious +4:14 44 Ilan Van Wilder (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team +4:27 45 Diego Ulissi (Ita) Uae Team Emirates +4:37 46 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - Fdj 47 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team +4:43 48 Jose Herrada (Esp) Cofidis +4:44 49 Bryan Coquard (Fra) Cofidis +6:19 50 Quentin Pacher (Fra) Groupama - Fdj +6:25 51 Roland Thalmann (Sui) Switzerland +6:34 52 Alessandro Covi (Ita) Uae Team Emirates +6:39 53 Søren Kragh Andersen (Den) Team Dsm +6:43 54 Anton Palzer (Ger) Bora - Hansgrohe +6:50 55 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +7:29 56 Lukas Rüegg (Sui) Switzerland +7:40 57 Michael Matthews (Aus) Team Bikeexchange - Jayco +7:42 58 Yannis Voisard (Sui) Switzerland +7:47 59 Simone Petilli (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +7:56 60 Dion Smith (Nzl) Team Bikeexchange - Jayco +8:08 61 Clément Champoussin (Fra) Ag2R Citroen Team +8:10 62 Daryl Impey (Rsa) Israel - Premier Tech +8:32 63 Michael Schär (Sui) Ag2R Citroen Team +8:44 64 Michael Gogl (Aut) Alpecin-Fenix +8:53 65 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal +8:56 66 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix +10:33 67 Gavin Mannion (Usa) Human Powered Health +11:04 68 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal +12:02 69 Paul Ourselin (Fra) Totalenergies +12:52 70 Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2R Citroen Team +12:53 71 Gianni Moscon (Ita) Astana Qazaqstan Team +13:00 72 Silvan Dillier (Sui) Alpecin-Fenix +13:17 73 Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma +13:36 74 Matteo Badilatti (Sui) Groupama - Fdj +13:46 75 Louis Vervaeke (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team +14:37 76 Matteo Trentin (Ita) Uae Team Emirates +14:39 77 Jonas Rutsch (Ger) Ef Education - Easypost +15:11 78 Anthony Turgis (Fra) Totalenergies +15:22 79 Mike Teunissen (Ned) Jumbo-Visma +15:48 80 Stefan Bissegger (Sui) Ef Education - Easypost +16:08 81 Rui Costa (Por) Uae Team Emirates +16:35 82 Jack Bauer (Nzl) Team Bikeexchange - Jayco +16:46 83 Krists Neilands (Lat) Israel - Premier Tech +16:50 84 Sjoerd Bax (Ned) Alpecin-Fenix +17:24 85 Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal +17:28 86 Nico Denz (Ger) Team Dsm +17:36 87 Antoine Duchesne (Can) Groupama - Fdj +17:42 88 Sebastian Berwick (Aus) Israel - Premier Tech +18:25 89 Simon Pellaud (Sui) Trek - Segafredo +19:20 90 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal +20:04 91 Joseph Rosskopf (Usa) Human Powered Health +20:23 92 Daniel Oss (Ita) Totalenergies +20:45 93 Marc Soler (Esp) Uae Team Emirates +21:46 94 Kristian Aasvold (Nor) Human Powered Health +22:33 95 Patrick Bevin (Nzl) Israel - Premier Tech +22:53 96 Quinn Simmons (Usa) Trek - Segafredo +23:13 97 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Qazaqstan Team +23:18 98 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious +24:19 99 Alexander Kristoff (Nor) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +25:51 100 Markus Hoelgaard (Nor) Trek - Segafredo +26:13 101 Simon Vitzthum (Sui) Switzerland +26:29 102 Maciej Bodnar (Pol) Totalenergies +26:53 103 Casper Pedersen (Den) Team Dsm +27:07 104 Robin Froidevaux (Sui) Switzerland +27:23 105 Filip Maciejuk (Pol) Bahrain Victorious +27:34 106 Chad Haga (Usa) Human Powered Health +27:44 107 Sander Armee (Bel) Cofidis +27:59 108 Benoit Cosnefroy (Fra) Ag2R Citroen Team +28:45 109 Johan Jacobs (Sui) Movistar Team +29:33 110 Baptiste Planckaert (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +30:00 111 Ion Izaguirre Insausti (Esp) Cofidis +30:03 112 Peter Sagan (Svk) Totalenergies +30:15 113 Marco Haller (Aut) Bora - Hansgrohe +30:42 114 Cameron Meyer (Aus) Team Bikeexchange - Jayco +30:46 115 Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Movistar Team +31:06 116 Rohan Dennis (Aus) Jumbo-Visma +31:15 117 Keegan Swirbul (Usa) Human Powered Health +31:20 118 Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma 119 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Fenix +31:30 120 Otto Vergaerde (Bel) Trek - Segafredo +31:43 121 Adrien Petit (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +31:56 122 Antonio Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team +32:16 123 Manuele Boaro (Ita) Astana Qazaqstan Team +32:24 124 Alexander Kamp (Den) Trek - Segafredo +32:43 125 Omar Fraile Matarranz (Esp) Ineos Grenadiers +32:58 126 Tom Bohli (Sui) Cofidis +33:27 127 Dylan Van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers +33:28 128 Lewis Askey (Gbr) Groupama - Fdj +33:34 129 Luke Rowe (Gbr) Ineos Grenadiers +33:47 130 Reto Hollenstein (Sui) Israel - Premier Tech +34:03 131 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team +34:40 132 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal +36:02 133 Matthias Reutimann (Sui) Switzerland +37:42 134 Albert Torres Barcelo (Esp) Movistar Team +37:52 135 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team +38:46 136 Joel Suter (Sui) Uae Team Emirates +42:46 137 Tom Scully (Nzl) Ef Education - Easypost +45:07 138 James Knox (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team +46:13 139 Cees Bol (Ned) Team Dsm +46:21 140 Lorrenzo Manzin (Fra) Totalenergies +47:56 141 Johan Price Pejtersen (Den) Bahrain Victorious +49:04 142 Kyle Murphy (Usa) Human Powered Health +1:02:02 143 Claudio Imhof (Sui) Switzerland +1:15:58 Тур Швейцарии-2022. Маршрут Результаты 1 этапа Тура Швейцарии-2022 Результаты 2 этапа Тура Швейцарии-2022 Результаты 3 этапа Тура Швейцарии-2022 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Швейцарии Tour de Suisse велогонка Мирового тура Дэрил Импи Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(5)

Просмотров

(900)

В тему: Тур Швейцарии-2022. Этап 3

Тур Швейцарии-2022. Этап 2

Тур Швейцарии-2022. Этап 1

Флеш Валлонь-2022. Результаты

De Brabantse Pijl - La Fleche Brabanconne-2022. Результаты

Амстел Голд Рэйс-2022. Результаты

Gran Premio Miguel Indurain-2022

Вуэльта Каталонии-2022. Этап 1

Париж - Ницца-2022. Этап 1

Тур ОАЭ-2022. Этап 1. Результаты

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.