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Луис Мейнтьес – победитель Giro dell'Appennino-2022

Луис Мейнтьес одержал первую за семь лет победу

 

 

  Луис Мейнтьес (Louis Meintjes) в последний раз выигрывал в 2015 году, и через семь лет вновь одержал победу.  30-летний южноафриканский велогонщик команды Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux, стал победителем однодневной велогонки категории 1.1 Джиро делл’Аппеннино (Giro dell'Appennino).

 

В 83-м выпуске классики – 192 км маршрута с пятью категорийными подъёмами, проложенного по Лигурийским Апеннинам, Луис Мейнтьес собирался помогать товарищам по команде, но в итоге сам выиграл гонку из сольного отрыва.

 

Луис Мейнтьес – победитель Giro dell'Appennino-2022

 

Луис Мейнтьес – победитель Giro dell'Appennino-2022

Photo (c) PhotoNews/Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux Team

 

  Пелотон порвался на предпоследнем подъёме, только 12 гонщиков остались впереди. Гонщики Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux превосходили численностью соперников – в группе остались Кентан Херманс, Луис Мейнтьес, Лоренцо Рота и Георг Циммерманн.

 

  На финальном подъёме Мадонна делла Гуардия (6,9 км с 7,9%) начались атаки. На финальных 15 км на пути к Генуе остались восемь гонщиков. Георг Циммерман и Луис Мейнтьес атаковали и создали просвет, который стал решающим. Благодаря поддержке Георга Циммерманна у Луиса Мейнтьеса было в запасе больше минуты, когда он уехал в одиночку за 8 км до финиша, где опередил группу преследователей, разыгравших спринт, на 1:37.  Вторым финишировал эритрейский гонщик Натнаэль Тесфатсьон  из команды Drone Hopper - Androni Giocattoli, а Георг Циммерман замкнул тройку призёров.

 

  Луис Мейнтьес: «Когда ты – часть такой сильной команды, чувствуешь себя невероятно! С самого старта Кобе Гооссенс и Симоне Петилли контролировали гонку до тех пор, пока я не включился в работу на предпоследнем подъёме. Я хотел осложнить соперникам финал.

 

  Маршрут очень хорошо подходил Кентану Хермансу и Лоренцо Роте. Изначально мы планировали сделать так, чтобы к последней финальной равнинной части до центра Генуи они остались в небольшой группе. Но в итоге всё получилось по-другому. Я оказался впереди с тремя другими гонщиками.

 

  Я немного замедлился, чтобы нас смог догнать Георг Циммерман. У к тому моменту всё ещё хорошо шла нога, а его присутствие в группе позволяло легче ускользнуть. Когда он переложился к нам, мы с ним заметили, что соперники были в нерешительности. Георг мотивировал меня выдать 100%. Так я и поехал в одиночку к первой за семь лет победе. Эта победа оказалась немного неожиданной, поэтому её вкус такой сладкий!

 

  Последние недели, в том числе во время тренировочного лагеря в Андорре,  я много работал, чтобы войти в форму. Мне приятно, что все в нашей команде мотивированы упорно работать. Результат в гонке стал наградой, надеюсь, моя нынешняя форма принесёт мне ещё больше приятных моментов. Я поеду Критериум Дофине с большей уверенностью!»

 

  Валерио Пива, спортивный директор: «Наши гонщики сегодня проехали очень сильно. На вершине Пьетравалеццара из нашей команды впереди было не меньше четырёх. Гонка у нас шла идеально, пока Рота не упал второй раз на спуске и упал в овраг вместе с пятью другими гонщиками, так как на дороге оказалось разлито масло. К счастью, он отделался царапинами. Уже из командной технички Рота смог увидеть фантастическую победу Мейнтьеса, который идеально провёл гонку по нашей стратегии, просеяв группу на финальном подъёме. Ему помогал сильный Циммерман. Было невероятно наблюдать, как горняк из Южной Африки выдержал на равнинном финале».

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Теги к статье: Луис Мейнтьес Louis Meintjes Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux

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  1. SportSpirit

    Сегодня, 12:33 | Регистрация: 4.05.2019

    Первая тройка: вдохновленные Гирмаем)

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