Том Девриндт – 4-й на Париж-Рубэ-2022

Том Девниндт принёс команде Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux лучший результат на классике Монументе

Бельгийская команда Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux завершила Париж-Рубэ-2022 с лучшим в истории команды результатом на классике, входящей в число Монументов велоспорта – двое гонщиков команды вошли в десятку сильнейших на самом быстром в истории выпуске Париж-Рубэ. 30-летний бельгийский гонщик Том Девриндт (Tom Devriendt) занял 4-е место, а 31-летний французский гонщик Адриен Пети (Adrien Petit) финишировал 6-м.

Photo (c) PhotoNews/Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux Team

Перед началом сектором брусчатки после разрыва пелотона команда Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux была представлена в первой группе четырьмя гонщиками – Томом Девриндтом, Андреа Паскуалоном, Баптистом Планкарто и Кевином Ван Мельсеном.

Через три часа гонки, за 100 км до финиша пелотон объединился. Тем временем Том Девриндт остался впереди в отрыве из четырёх гонщиков, первом отрыве 119-го выпуска Париж-Рубэ. 30-летний бельгийский гонщик первым прошёл сектор Аренбергского леса, а минутой позже в прореженной группе этот сектор преодолели ещё шесть гонщиков команды Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux.

Преимущество отрыва с Девриндтом достигло 2 минут, но после контратак за 55 км до финиша на 13-м секторе в Оши (Auchy) сформировалась новая группа из 10 гонщиков, в которую отобрались Адриен Пети и Тако ван дер Хорн, который позже получил прокол.

За 40 км до финиша Том Девриндт находился в первой группе в одиночку, но на секторе Мон-зан-Певель он влился в группу Ваута Ван Арта. В спринте на велодроме в борьбе за второе и третье места Том Девриндт уступил Вауту ван Арту и Штефану Кингу и занял 4-е место в итоговом протоколе.

Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux стала единственной командой, два гонщика которой финишировали в топ-10 на Париж-Рубэ-2022.

Том Девриндт: «Вот это ДЕНЬ, выдающийся день в моей жизни! Четвёртое место на Монументе, с ума сойти! Так как я ехал впереди, в начале гонки создал просвет, а потом избежал неприятностей, когда многие упали на первом секторе брусчатки. Когда увидел, что Матей Мохорич ускорился за 100 км до финиша, без колебаний поехал за ним.

Мы были сильнейшими в отрыве, жаль, что после того, как он прокололся, я не смог больше удерживаться впереди без его работы. Когда остался один, поехал своей скоростью, понимая, что мне нужно сохранить силы, когда меня догонят фавориты.

Я впервые боролся за победу на такой важной классике, мне пришлось потратить очень много сил. Особенно тяжело было, когда ускорился Ван Барле. Мне надо было выжить ещё на двух секторах брусчатки. В финале жил только моментом, лишь на последнем километре начал осознавать, что попадаю в топ-5 на Париж-Рубэ. В спринте отдал все силы, поэтому так счастлив».

Адриен Пети: «Я приложил все силы, счастлив, что занял 6-е место. Моё выступление – часть значительного успеха команды, особенно при том, что Том Девриндт очень сильно проехал гонку. Я отдал всё, чтобы удержаться с группой позади моего товарища по команде. Был уверен, потому что раньше всегда выигрывал спринт из групп преследования. После 9-го и 10-го мест в прошлых выпусках Париж-Рубэ фантастическое ощущение, что ещё ближе к подиуму на такой гонке, для меня это очень много значит!»

Айке Висбек, спортивный директор команды: «Очень горжусь достижениями наших гонщиков. Том Девриндт последние пару недель великолепно себя проявил. И хотя он впервые удержался впереди в финале Монумента, проехал без ошибок. Убеждён, что вместе с Адриеном Пети Тако ван дер Хорн тоже мог попасть в топ-5, но, как и Александру Кристоффу, ему не повезло.

Превосходный результат получен благодаря нашим отличным материалам, уверенности наших гонщиков в плане. Мы приложили массу сил в подготовке, например, много времени уделили разведке маршрута, тестам давления в шинах. Механики и тренеры разработали детальную стратегию, которая привела к экстраординарному коллективному выступлению».