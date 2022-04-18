VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Том Девриндт – 4-й на Париж-Рубэ-2022

Том Девниндт принёс команде Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux лучший результат на классике Монументе

 

 

  Бельгийская команда Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux завершила  Париж-Рубэ-2022  с лучшим в истории команды результатом на классике, входящей в число Монументов велоспорта – двое гонщиков команды вошли в десятку сильнейших на самом быстром в истории выпуске Париж-Рубэ. 30-летний бельгийский гонщик Том Девриндт (Tom Devriendt) занял 4-е место, а  31-летний французский гонщик Адриен Пети (Adrien Petit) финишировал 6-м.

Том Девриндт – 4-й на Париж-Рубэ-2022

 

Том Девриндт – 4-й на Париж-Рубэ-2022

 

Том Девриндт – 4-й на Париж-Рубэ-2022

Photo (c) PhotoNews/Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux Team

 

 

  Перед началом сектором брусчатки после разрыва пелотона команда Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux была представлена в первой группе четырьмя гонщиками – Томом Девриндтом, Андреа Паскуалоном, Баптистом Планкарто и Кевином Ван Мельсеном.

 

  Через три часа гонки, за 100 км до финиша пелотон объединился. Тем временем Том Девриндт остался впереди в отрыве из четырёх гонщиков, первом отрыве 119-го выпуска Париж-Рубэ. 30-летний бельгийский гонщик первым прошёл сектор Аренбергского леса, а минутой позже в прореженной группе этот сектор преодолели ещё шесть гонщиков команды Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux.

 

  Преимущество отрыва с Девриндтом достигло 2 минут, но после контратак за 55 км до финиша на 13-м секторе в Оши (Auchy) сформировалась новая группа из 10 гонщиков, в которую отобрались Адриен Пети и Тако ван дер Хорн, который позже получил прокол.

 

  За 40 км до финиша Том Девриндт находился в первой группе в одиночку, но на секторе Мон-зан-Певель он влился в группу Ваута Ван Арта. В спринте на велодроме в борьбе за второе и третье места Том Девриндт  уступил Вауту ван Арту и Штефану Кингу и занял 4-е место в итоговом протоколе.

 

Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux стала единственной командой, два гонщика которой финишировали в топ-10 на Париж-Рубэ-2022.

 

  Том Девриндт: «Вот это ДЕНЬ, выдающийся день в моей жизни! Четвёртое место на Монументе, с ума сойти! Так как я ехал впереди, в начале гонки создал просвет, а потом избежал неприятностей, когда многие упали на первом секторе брусчатки. Когда увидел, что Матей Мохорич ускорился за 100 км до финиша, без колебаний поехал за ним.

 

  Мы были сильнейшими в отрыве, жаль, что после того, как он прокололся, я не смог больше удерживаться впереди без его работы. Когда остался один, поехал своей скоростью, понимая, что мне нужно сохранить силы, когда меня догонят фавориты.

 

  Я впервые боролся за победу на такой важной классике, мне пришлось потратить очень много сил. Особенно тяжело было, когда ускорился Ван Барле. Мне надо было выжить ещё на двух секторах брусчатки. В финале жил только моментом, лишь на последнем километре начал осознавать, что попадаю в топ-5 на Париж-Рубэ. В спринте отдал все силы, поэтому так счастлив».

 

Том Девриндт – 4-й на Париж-Рубэ-2022

 

 

  Адриен Пети: «Я приложил все силы, счастлив, что занял 6-е место. Моё выступление – часть значительного успеха команды, особенно при том, что Том Девриндт очень сильно проехал гонку. Я отдал всё, чтобы удержаться с группой позади моего товарища по команде. Был уверен, потому что раньше всегда выигрывал спринт из групп преследования. После 9-го и 10-го мест в прошлых выпусках Париж-Рубэ фантастическое ощущение, что ещё ближе к подиуму на такой гонке, для меня это очень много значит!»

 

  Айке Висбек, спортивный директор команды: «Очень горжусь достижениями наших гонщиков. Том Девриндт последние пару недель великолепно себя проявил. И хотя он впервые удержался впереди в финале Монумента, проехал без ошибок. Убеждён, что вместе с Адриеном Пети Тако ван дер Хорн тоже мог попасть в топ-5, но, как и Александру Кристоффу, ему не повезло.

 

  Превосходный результат получен благодаря нашим отличным материалам, уверенности наших гонщиков в плане. Мы приложили массу сил в подготовке, например, много времени уделили разведке маршрута, тестам давления  в шинах. Механики и тренеры разработали детальную стратегию, которая привела к экстраординарному коллективному выступлению».

 

Результаты Париж-Рубэ-2022

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Том Девниндт Tom Devriendt Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux Париж-Рубэ Paris-Roubaix Париж-Рубэ-2022 Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

18 - 22 апреля 2022

Tour of the Alps

20 апреля 2022

La Fleche Wallonne

24 апреля 2022

Liege-Bastogne-Liege

26 апреля - 1 мая 2022

Tour de Romandie

1 мая 2022

Eschborn-Frankfurt

3 - 8 мая 2022

4 Jours de Dunkerque

6 - 29 мая 2022

Giro d'Italia

11 - 15 мая 2022

Tour de Hongrie

24 - 29 мая 2022

Tour of Norway

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Понравилась ли Вам Париж-Рубэ-2022?

Комментарии

  • velodoctor
    Фабиан Канчеллара о Париж-Рубэ ... (1)
    velodoctor-Фото

    Как он жестко оценил стиль прохождения брусчатки МДВП. В том году всё же она была еще и сырой местами, была грязь по краям, было скользк,о что напоминало циклокросс, в этом сухая и, мне кажется, техника из-за этого другая. Но разве дело в технике, МДВП был выжат, как он внимательно ловил атаки на МСР, Фландрии, здесь я видел момент как Матьё встал из седла, но сил ответить не было, просто он тоже человек. Работу Инеос Спартак отметил, мне тоже очень понравилась она, если команда отойдёт от своей стратегии иметь 70% горняков в составе, она будет интереснее на много, за такой Инеос хочется болеть, они делают гонку.  Ощущение после окончания северных классик, что у британской команды неожиданно взошло там, где не сажали, только вот надо теперь развивать успех.



    И кстати если в страве посмотреть пульс МДВП, насколько рано он стал ехать в 4 зоне и можно сказать до самого финиша, судя по пульсу Рубэ сильно тяжелее ему далась чем Фландрия или Амстел недавний. К сожалению, того года нет для сравнения. 

  • RVL
    Тур Альп-2022. Этап 1 (12)
    RVL-Фото
    Здарова!
  • Astanaforever
    Тур Альп-2022. Этап 1 (12)
    Astanaforever-Фото
    Не чат , а балаган клоунов. )))
  • kwwk
    Тур Альп-2022. Этап 1 (12)
    kwwk-Фото
    Але, гараж, а в очередь?)))
  • motte
    Тур Альп-2022. Этап 1 (12)
    motte-Фото
    Так горный король двух гт!
  • EL-Fenomeno
    Дилан Ван Барле - победитель П ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: uran
    Прям дримтим под однодневки. Зачем им теперь гт... пусть квики воюют.

    ИНЭОС вообще то впечатялет вот уже которую неделю подряд, начиная от ТСБ, где генерал (с этапом) взял Мартинес. А потом понеслись: №1 на Амстеле, №1 на Брабанте, №1 на Рубэ, ну и №2 того же ван Барле на Фландрии перед этим. Прям в натуре "дрим тим")) но я бы сказал по другому - это точечные/снайперские попадания на 1-е места. Остается всего ничего взять Мур на ФВ и жирная точка 24 апреля - ЛБЛ. Да и так, для команды это уже получилась лучшая вело-весна в карьере истории!

    hi

    Кстати, Лонго Боргини победную атаку предприняла примерно за 30км. до финиша, причём на асфальте, а Дилан ван Барле когда и где (каюсь, не запомнил/проморгал) ? 

    P.S.

    Однако, самая быстрая в истории Париж-Рубэ: 45,79 км/час.

  • Gorn9k
    Тур Альп-2022. Этап 1 (12)
    Gorn9k-Фото

    Шкипер +7.21 на таком этапе
    Но в любом случае он гений, развести евреев на такие деньги...

  • RVL
    Тур Альп-2022. Этап 1 (12)
    RVL-Фото

    а вас там сколько? видим? пока видите?

  • reforg34
    Тур Альп-2022. Этап 1 (12)
    reforg34-Фото

    Пока видим что Кристофер Фрум экономится и шифруется, хотя запас прочности огроменный. Видимо решил по рецепту Лэнса Армстронга сразу выйти на оптимальную форму на ТДФ, а на остальные гонки не обращать внимание.

  • close2you
    Тур Альп-2022. Этап 1 (12)
    close2you-Фото
    Цитата: BlAr
     А почему не все французы в результатах жирным выделены?biggrin
    Ахахахахха)))

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

19 апреля

Tom Van Asbroeck (Israel - Premier Tech)

Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers)

20 апреля

Gianni Moscon (Astana Qazaqstan Team)

Matthew Walls (Bora-hansgrohe)

Jon Barrenetxea (Caja Rural - Seguros RGA)

21 апреля

Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2022 (90)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)
Ноябрь 2021 (95)