Рейн Таарамяэ продлил контракт с велокомандой Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux

Рейн Таарамяэ продолжит выступать в команде Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux до конца 2023 года

34-летний эстонский велогонщик Рейн Таарамяэ (Rein Taaramäe) продлил контракт с велокомандой Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux до конца 2023 года. Победитель двух этапов Вуэльты Испании, Рейн Таарамяэ стал первым гонщиком бельгийской велокоманды, носившим майку лидера Гранд-тура (красную майку лидера Вуэльты Испании-2021).

Сейчас эстонский горняк начинает 15-й сезон в карьере и второй сезон с командой Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux, его первой гонкой станет Тур Омана-2022.

Photo (c) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Team

Рейн Таарамяэ: «Благодаря команде Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux и её влюблённому в работу персоналу я снова стал собой. После моей прошлой победы на этапе Гранд-тура прошло пять лет, и я смог повторить такое выступление в 2021 году.

В спорте каждый аспект должен быть идеальным, чтобы год за годом продолжать выступать. Что касается меня, поддержка руководства команды стала ключевым фактором в преодолении спада моей карьеры. Я снова обрёл уверенность и впервые в моей карьере, в 34 года, стал лидером команды на Гранд-туры благодаря долгосрочным планам Айке Висбеека и под руководством Валерио Пива.

Хочу продолжать добиваться успехов в 2022 году, побеждать в гонках. Не важно, в какой гонке, потому что каждая победа на этом уровне – крупная. Хочу также помогать Луису Мейнтьесу, а также внести вклад в развитие молодых талантов, таких, как Кобе Гооссенс.

Думаю, что готов к старту сезона, потому что чувствую себя лучше, чем год назад. Только что я завершил работу в тренировочном лагере на высоте в Руанде, где выполнил все тренировочные планы. Борьба за генеральную классификацию на Туре Омана-2022 – отличный первый вызов».

Айке Висбеек (Aike Visbeek), спортивный директор команды: «Рейн Таарамяэ обрёл уверенность в нашей команде, снова почувствовал удовольствие от работы, что отразилось на его выступлении в прошлом сезоне. Его талант широко известен, с помощью наших тренеров и специалистов по спортивному питанию он использовал свой потенциал и увеличил список достижений.

Как и Луис Мейнтьес, Рейн доказал, что команда Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux обеспечивает гонщикам атмосферу, в которой они отлично себя чувствуют и выступают на максимуме своих возможностей. Убеждён, что с Рейном Таарамяэ у нас впереди ещё много прекрасных моментов».