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Рейн Таарамяэ продлил контракт с велокомандой Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux

Рейн Таарамяэ продолжит выступать в команде Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux до конца 2023 года

 

 

  34-летний эстонский велогонщик Рейн Таарамяэ (Rein Taaramäe) продлил контракт с   велокомандой Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux до конца 2023 года. Победитель двух этапов Вуэльты Испании, Рейн Таарамяэ стал первым гонщиком бельгийской велокоманды, носившим майку лидера Гранд-тура (красную майку лидера Вуэльты Испании-2021).

  Сейчас эстонский горняк начинает 15-й сезон в карьере и второй сезон с командой Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux, его первой гонкой станет Тур Омана-2022.

 

Рейн Таарамяэ продлил контракт с велокомандой Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux

Photo (c) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Team

 

 

  Рейн Таарамяэ: «Благодаря команде Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux и её влюблённому в работу персоналу я снова стал собой. После моей прошлой победы на этапе Гранд-тура прошло пять лет, и я смог повторить такое выступление в 2021 году.

 В спорте каждый аспект должен быть идеальным, чтобы год за годом продолжать выступать. Что касается меня, поддержка руководства команды стала ключевым фактором в преодолении спада моей карьеры. Я снова обрёл уверенность и впервые в моей карьере, в 34 года, стал лидером команды на Гранд-туры благодаря долгосрочным планам Айке Висбеека и под руководством Валерио Пива.

 

  Хочу продолжать добиваться успехов в 2022 году, побеждать в гонках. Не важно, в какой гонке, потому что каждая победа на этом уровне – крупная. Хочу также помогать Луису Мейнтьесу, а также внести вклад в развитие молодых талантов, таких, как Кобе Гооссенс.

 

  Думаю, что готов к старту сезона, потому что чувствую себя лучше, чем год назад. Только что я завершил работу в тренировочном лагере на высоте в Руанде, где выполнил все тренировочные планы. Борьба за генеральную классификацию на Туре Омана-2022 – отличный первый вызов».

 

  Айке Висбеек (Aike Visbeek), спортивный директор команды: «Рейн Таарамяэ обрёл уверенность в нашей команде, снова почувствовал удовольствие от работы, что отразилось на его выступлении в прошлом сезоне. Его талант широко известен, с помощью наших тренеров и специалистов по спортивному питанию он использовал свой потенциал и увеличил список достижений.

  Как и Луис Мейнтьес, Рейн доказал, что команда Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux обеспечивает гонщикам атмосферу, в которой они отлично себя чувствуют и выступают на максимуме своих возможностей. Убеждён, что с Рейном Таарамяэ у нас впереди ещё много прекрасных моментов».

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Теги к статье: Рейн Таарамяэ Rein Taaramae Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux

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ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • Astanaforever
    Ричард Карапас продолжит сезон ... (1)
    Astanaforever-Фото
    У Инеоса в генерале на гран турах теперь вся надежда на Карапаса , после травмы Берналя. Томас и Харт не потянут, так же как и Ганна, не говоря уж о Сивакове и Родригезе.
  • drevgen
    Эган Берналь покинул госпиталь ... (2)
    drevgen-Фото

    Браво докторам и медсестрам ! Они реально сотворили чудо. Человек жив, сам ходит, не инвалид, какой, блин, сезон...

     

  • Ернат
    Эган Берналь покинул госпиталь ... (2)
    Ернат-Фото

    да не приятно конечно, сезон на смарку, но главное жив, быстрейщего выздоравления 

  • flugegeheimen
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 5. ... (9)
    flugegeheimen-Фото
    Цитата: motte
     
    Цитата: flugegeheimen
    Александра с победой! Бора ему подходит, и он по сути главный генеральщик у них

    Не по сути, он и есть Генерал Боры.
    ЗЫ что скажут собственники
    Собственники наверное хотели бы видеть немцев на первых ролях, но у Саши потенциал больше.
  • Camel
    Матье ван дер Пул вернулся к т ... (4)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    Матье говорит что боль стала меньше, но все равно остается. Похоже он упорно хочет спасти хоть что-то от сезона классик.

    После операции на колене ехать классики весьма стрёмно, разве что Ломбардию.

    Что-то мне подсказывает, что его и Берналя нам на пике не увидеть в этом году. У Берналя с 20 переломами вообще ситуация, похожая на Фрумовскую.

  • Earl57
    Матье ван дер Пул вернулся к т ... (4)
    Earl57-Фото

    Матье говорит что боль стала меньше, но все равно остается. Похоже он упорно хочет спасти хоть что-то от сезона классик.

  • SportSpirit
    Матье ван дер Пул вернулся к т ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Цифры от Ремко и Берналя выглядят занятней) 

  • BlAr
    Звезда Бессежа-2022. Этап 5. Р ... (6)
    BlAr-Фото

    Цитата: reforg34
    Томас неплохую форму набрал. Если "пойдет на все деньги" Джиро без проблем должен забирать, ибо Фрум вроде как настраивается сразу на Тур. Есть конечно Кинтана и Ланда, но они не будут фаворитами против Томаса.

    Всё вполне предсказуемо, кроме одного - это не английский Томас, а французский!biggrin

  • Earl57
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 5. ... (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Больше всего удивил Карлос Родригез.
    Это самая большая испанская заявка на титул преемника Контадора.

    Если бы вы смотрели Авенир, то не удивились бы. Вот там он выдал так выдал!!! И на каких горах! Подъемы Валенсии по сравнению с ними просто детские.

  • Sezar
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 5. ... (9)
    Sezar-Фото

    Больше всего удивил Карлос Родригез.

    Это самая большая испанская заявка на титул преемника Контадора.

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