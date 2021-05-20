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50-летний Давиде Ребеллин вернулся в гонки после травмы

Давиде Ребеллин финишировал 19-м на «Джиро делл’Аппеннино»-2022

 

 

  50-летний итальянский велогонщик Давиде Ребеллин через 8 месяцев после травмы, полученной в гонке на «Мемориале Марко Пантани» -  двойного перелома большой и малой берцовой кости – вернулся в соревнования.  В этом сезоне Давиде Ребеллин собирается закончить карьеру. Но пока точка не поставлена, он как гонщик континентальной команды  Work Service Vitalcare Vega финишировал 19-м в однодневной гонке Giro dell'Appennino, через 4:46 после победителя Луиса Мейтньеса (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), выигравшего гонку из одиночного отрыва.

 

 

 

Photo (c) davide.rebellin

 

 

  Давиде Ребеллин с большим нетерпением ждал старт на Giro dell'Appennino-2022, о чём написал в соцсетях:

 

  «Всегда хотел вернуться, приколоть номер на спину и оживить эти особенные эмоции – смесь адреналина, радости, страсти, которые до сих пор влияют на меня в гонках. Не знаю ещё, как долго и сколько гонок проеду, важно снова стартовать и всегда верить в свои мечты».

 

  В профессиональный шоссейный велоспорт Давиде Ребеллин пришёл в 1992 году, за шесть лет до рождения двукратного победителя Тур де Франс Тадея Погачара и за десять лет до того, как Алехандро Вальверде начал карьеру профессионала. Первую победу Давиде Ребеллин одержал в 1996 году на этапе Джиро д’Италия, в 2004 выиграл все три Арденнских классики (Амстел Голд Рэйс, Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж), это достижение в 2011 году повторил лишь Филипп Жильбер. Всего в карьере Давиде Ребеллина 60 побед, последнюю из которых он одержал в 2017 году на этапе Тура Азербайджана.

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Теги к статье: Давиде Ребеллин

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 01:24 | Регистрация: 20.05.2021

    Первая ступень "вечного двигателя".Кто будет следующим и будет ли? Имя ДР останется в истории велоспорта на ряду с именами Анкетиля,Меркса и др. как символ  любви и верности к своей профессии.

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