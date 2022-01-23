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Состав велокоманды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux на 2022 год

Велокоманда Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux начинает второй сезон в Мировом туре  

 

 

  Бельгийская велокоманда Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux завершила первый сезон на уровне Мирового тура на 14-м месте в Мировом рейтинге команд UCI с 9 победами, две из которых – победы на этапе Джиро д’Италия и Вуэльты Испании-2021. Генеральный менеджер команды Жан-Франсуа Бурла (Jean-François Bourlart) назвал прошлый сезон переходным для команды.

 

  В сезоне 2022 года в команде Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux будут выступать 29 гонщиков из 12 стран, в том числе 10 новобранцев.

 

  В команду пришли 34-летний норвежские гонщики Александр Кристофф (Alexander Kristoff) 29-летний Свен Эрик Бистрём (Sven Erik Bystrøm) из команды UAE Team Emirates, 31-летний французский гонщик Адриен Пети (Adrien Petit) из TotalEnergies, 34-летний бельгийский гонщик Димитри Клайс (Dimitri Claeys) из Cofidis, бельгийские гонщики из команды Lotto Soudal - 23-летний   Гербен Тейссен (Gerben Thijssen) и 25-летний Кобе Гооссенс (Kobe Goossens), 23-летнй венгерский гонщик Пеак Барнабаш (Barnabás Peák) из команды BikeExchange, 22-летний датский гонщик Юлиус Йохансен (Julius Johansen) из команды Uno-X, 23-летний бельгийский гонщик Лауренс Хейс (Laurens Huys) из Bingoal Pauwels Sauces WB, а также 20-летний Уго Паж (Hugo Page), который начнёт в Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux карьеру профессионала.

 

Состав велокоманды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux на 2022 год

 

Состав велокоманды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux на 2022 год

 

Состав велокоманды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux на 2022 год

Photo © Photonews / Cyclingmedia Agency

 

 

 

  Жан-Франсуа Бурла (Jean-François Bourlart), генеральный менеджер команды: «Каждый год мы стремимся достичь более высокого уровня, в то же время не теряя связи с реальностью, потому что мы помним наши корни. Секрет нашего успеха, что на протяжении многих лет мы оставались сплочённой командой, как семья, в которой все смотрят в одном направлении и разделяют одни ценности, будь то персонал, гонщики или партнёры. Это делает нас сильными.

  Мы начинаем сезон 2022 года с той же мечтой, которая вдохновляла нас при запуске проекта – побеждать на крупных гонках, оставаясь реалистами. Как бельгийская команда Мирового тура, мы нацелены блистать на классиках, поэтому подписали гонщика такого калибра как Александр Кристофф. Хотим больше влиять на финалы гонок, как можно ближе подойти к подиумам. Команда пережила великолепные моменты на Джиро и Вуэльте, а теперь мы хотим одержать победу на этапе на Тур де Франс. На первой неделе будут отличные этапы в Дании, Северной Франции и по дорогам бельгийской провинции Бенш, что мотивирует нас ставить высокие цели.

 

  В прошлом году приход партнёра Intermarché и наши давние партнёры помогли нам сделать скачок на уровень Мирового тура. “Intermarché” по-настоящему влюбились в велоспорт после первого года с нашей командой, теперь они хотят, чтобы команда в ближайшие годы стала одним из главных действующих лиц пелотона. Вместе мы хотим продолжать расти с проектом, с этого года мы получим поддержку бельгийской дочерней компании. Амбиции не ограничиваются Мировым туром, потому что мы хотим в долгосрочной перспективе распространить сотрудничество на женскую и континентальную команды.

 

  “Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux” – первая команда из Валлонии в Мировом туре, поэтому мы хотим быть движущей силой региона. Благодаря проведённому в конце сезона сбору средств мы собрали бюджет для молодёжных команд, которые ответили на наш призыв. Цель проектов – помогать клубам, учить молодых гонщиков и выявлять таланты. В этом роль команды Мирового тура – помочь им начать заниматься велоспортом и осуществить их мечты».

 

  Айке Висбеек (Aike Visbeek), главный спортивный директор: «На этот сезон у нас чёткая стратегия и соответствующая подготовка. Мы хотим быть впереди во время классик, поэтому усилили наш состав. Мы также фокусируемся на спринтерских поездах, которые будут работать на Александра Кристоффа, Биньяма Гирмая и Гербена Тейссена. В этой области хотим улучшить выступление, приблизиться к победам. С Лоренцо Ротой и Кентаном Хермансом у нас есть солидные шансы на Арденнских классиках.

  Девиз этого сезона тот же, что и в прошлые годы – продолжение прогресса по нескольким фронтам – в питании, оборудовании, выступлении, инвестициям в подготовку в тренировочных лагерях. У нас будут серьёзные изменения. Благодаря дружеской атмосфере в команде эти перемены продвигаются легко. Мы рады, что у нас сплочённая группа, которой руководят  спортивные директора с большим опытом. Мы осознаём свои силы, попытаемся выступать ещё лучше, чем в 2021 году».

 

Состав велокоманды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux на 2022 год

 

Состав велокоманды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux на 2022 год

 

Состав велокоманды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux на 2022 год

 

Состав велокоманды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux на 2022 год

Photo © Cyclingmedia Agency

 

 

  Александр Кристофф: «Я начинаю этот сезон с отличным настроем. Атмосфера в команде сильно отличается от той, в которой находился в прошлом. Гонщики и персонал очень близки друг с другом, я уже прекрасно чувствую себя в команде. Мне нравится оборудование, не могу дождаться старта первых гонок.Я также рад, наконец, выступать в бельгийской команде, команде страны, которую люблю, которую считаю вторым домом. Мне нравится проект Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, который показал, что полностью во мне уверен. Конечно, это накладывает ответственность, но я привык к давлению ожиданий. Моя первая цель – проявить себя на классиках, ради этого хочу войти в форму в марте. Тур де Франс, конечно, тоже будет важен для меня, а также чемпионат мира, потому что мне подходит маршрут».

 

 

Состав велокоманды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux на 2022 год

 

Состав велокоманды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux на 2022 год

 

Состав велокоманды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux на 2022 год

 

Состав велокоманды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux на 2022 год

Photo © Cyclingmedia Agency

 

 

Состав велокоманды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux на 2022 год:

 

Jan Bakelants, (Бельгия)

Sven Erik Bystrøm, (Норвегия)

Dimitri Claeys, (Бельгия)

Aime De Gendt, (Бельгия)

Théo Delacroix, (Франция)

Tom Devriendt, (Бельгия)

Biniam Girmay, (Эритрея)

Kobe Goossens, (Бельгия)

Quinten Hermans, (Бельгия)

Jan Hirt, (Чехия)

Laurens Huys, (Бельгия)

Julius Johansen, (Дания)

Alexander Kristoff, (Норвегия)

Louis Meintjes, (ЮАР)

Hugo Page, (Франция)

Andrea Pasqualon, (Италия)

Barnabas Peak, (Венгрия)

Simone Petilli, (Италия)

Adrien Petit, (Франция)

Baptiste Planckaert, (Бельгия)

Lorenzo Rota, (Италия)

Rein Taaramae, (Эстония)

Gerben Thijssen, (Бельгия)

Taco Van Der Hoorn, (Нидерланды)

Corné Van Kessel, (Нидерланды)

Kevin Van Melsen, (Бельгия)

Boy Van Poppel, (Нидерланды)

Loïc Vliegen, (Бельгия)

Georg Zimmermann, (Германия)

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Теги к статье: Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux

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UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • mowglie
    Энрико Пойтшке – новый спортив ... (2)
    mowglie-Фото
    А Денк уже несколько лет уверенно движется тропой Унсуэ
  • Earl57
    Брэндон Макналти в 2022 году ... (2)
    Earl57-Фото
    У Хирши операция на бедренной кости была недавно. Когда он сможет вернуться хотя к тренировкам неизвестно.
  • SportSpirit
    Энрико Пойтшке – новый спортив ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Бора - все) 

     

    Хотя до 2019 года я симпатизировала этой команде, ее стратегии развития и как следствие - результатам. Прогрессировали Аккерман, Бухман, Шахман, крепкое австрийско-немецкое звено. Но потом ушел Пачи Вилла и что-то сломалось в отлаженном механизме. 

     

    В новом сезоне верю только в личные успехи Поллита. Ну и на Берни в новом качестве любопытно посмотреть) 

  • SportSpirit
    Брэндон Макналти в 2022 году ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Судя по риторике Макналти, UAE сейчас на 95% моно-Погачаровская команда. Хотя в прошлом году на Басках показалось, что Брендон может быть капитаном 21-го плана)

     

    4,9% я оставляю Алмейде и его UAE-дебюту на Giro. Тут вопрос, кого выделят в помощники, учитывая что Тур - цель №1 и теперь еще есть озвученные амбиции на "Тур+Вуэльта". 

     

    И 0,1% личных шансов всем остальным ребятам типа Майки, кто может совмещать работу на лидера и личные шансы. В новые успехи Хирши я не верю; мое мнение, что он оказался "калифом на час", точнее на пару осенних месяцев сокращенного сезона 2020.  

     

  • Cyrill
    Филипп Жильбер о планах на пос ... (2)
    Cyrill-Фото

    Удачи ФилЖилу! ИМХО - Милан навряд ли, а вот что-нибудь на Арденнах вполне возможно. Так же - на Тур ему вряд ли нужно, а вот этап на Вуэльте прихватить вполне возможно.

  • RVL
    Приглашения на Париж-Рубэ-2022 (6)
    RVL-Фото

    Рубэ весной! 

    Хотя уже так привычно и осенью!

    Даёшь 2 рубэ в году!

  • Earl57
    Приглашения на Париж-Рубэ-2022 (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: Rabbit
    а наш газпром, куда нибудь приглашают ? 

  • Rabbit
    Приглашения на Париж-Рубэ-2022 (6)
    Rabbit-Фото

    а наш газпром, куда нибудь приглашают ? 

  • motte
    Филипп Жильбер о планах на пос ... (2)
    motte-Фото

    МС , единственный Мемориал велоспорта, который ему не покорён, удачи тебе, ФилЖил.

  • Freejazz
    Приглашения на Париж-Рубэ-2022 (6)
    Freejazz-Фото
    Это атакующая, интересная и сильная команда со стабильным финансированием и планами на "высшую лигу". Какие должно быть еще причины? Как уже писали раньше - намного интереснее B&B и некоторых испанских и итальянских команд.

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