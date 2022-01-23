Состав велокоманды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux на 2022 год:

Велокоманда Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux начинает второй сезон в Мировом туре

Бельгийская велокоманда Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux завершила первый сезон на уровне Мирового тура на 14-м месте в Мировом рейтинге команд UCI с 9 победами, две из которых – победы на этапе Джиро д’Италия и Вуэльты Испании-2021. Генеральный менеджер команды Жан-Франсуа Бурла (Jean-François Bourlart) назвал прошлый сезон переходным для команды.

В сезоне 2022 года в команде Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux будут выступать 29 гонщиков из 12 стран, в том числе 10 новобранцев.

В команду пришли 34-летний норвежские гонщики Александр Кристофф (Alexander Kristoff) 29-летний Свен Эрик Бистрём (Sven Erik Bystrøm) из команды UAE Team Emirates, 31-летний французский гонщик Адриен Пети (Adrien Petit) из TotalEnergies, 34-летний бельгийский гонщик Димитри Клайс (Dimitri Claeys) из Cofidis, бельгийские гонщики из команды Lotto Soudal - 23-летний Гербен Тейссен (Gerben Thijssen) и 25-летний Кобе Гооссенс (Kobe Goossens), 23-летнй венгерский гонщик Пеак Барнабаш (Barnabás Peák) из команды BikeExchange, 22-летний датский гонщик Юлиус Йохансен (Julius Johansen) из команды Uno-X, 23-летний бельгийский гонщик Лауренс Хейс (Laurens Huys) из Bingoal Pauwels Sauces WB, а также 20-летний Уго Паж (Hugo Page), который начнёт в Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux карьеру профессионала.

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Жан-Франсуа Бурла (Jean-François Bourlart), генеральный менеджер команды: «Каждый год мы стремимся достичь более высокого уровня, в то же время не теряя связи с реальностью, потому что мы помним наши корни. Секрет нашего успеха, что на протяжении многих лет мы оставались сплочённой командой, как семья, в которой все смотрят в одном направлении и разделяют одни ценности, будь то персонал, гонщики или партнёры. Это делает нас сильными.

Мы начинаем сезон 2022 года с той же мечтой, которая вдохновляла нас при запуске проекта – побеждать на крупных гонках, оставаясь реалистами. Как бельгийская команда Мирового тура, мы нацелены блистать на классиках, поэтому подписали гонщика такого калибра как Александр Кристофф. Хотим больше влиять на финалы гонок, как можно ближе подойти к подиумам. Команда пережила великолепные моменты на Джиро и Вуэльте, а теперь мы хотим одержать победу на этапе на Тур де Франс. На первой неделе будут отличные этапы в Дании, Северной Франции и по дорогам бельгийской провинции Бенш, что мотивирует нас ставить высокие цели.

В прошлом году приход партнёра Intermarché и наши давние партнёры помогли нам сделать скачок на уровень Мирового тура. “Intermarché” по-настоящему влюбились в велоспорт после первого года с нашей командой, теперь они хотят, чтобы команда в ближайшие годы стала одним из главных действующих лиц пелотона. Вместе мы хотим продолжать расти с проектом, с этого года мы получим поддержку бельгийской дочерней компании. Амбиции не ограничиваются Мировым туром, потому что мы хотим в долгосрочной перспективе распространить сотрудничество на женскую и континентальную команды.

“Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux” – первая команда из Валлонии в Мировом туре, поэтому мы хотим быть движущей силой региона. Благодаря проведённому в конце сезона сбору средств мы собрали бюджет для молодёжных команд, которые ответили на наш призыв. Цель проектов – помогать клубам, учить молодых гонщиков и выявлять таланты. В этом роль команды Мирового тура – помочь им начать заниматься велоспортом и осуществить их мечты».

Айке Висбеек (Aike Visbeek), главный спортивный директор: «На этот сезон у нас чёткая стратегия и соответствующая подготовка. Мы хотим быть впереди во время классик, поэтому усилили наш состав. Мы также фокусируемся на спринтерских поездах, которые будут работать на Александра Кристоффа, Биньяма Гирмая и Гербена Тейссена. В этой области хотим улучшить выступление, приблизиться к победам. С Лоренцо Ротой и Кентаном Хермансом у нас есть солидные шансы на Арденнских классиках.

Девиз этого сезона тот же, что и в прошлые годы – продолжение прогресса по нескольким фронтам – в питании, оборудовании, выступлении, инвестициям в подготовку в тренировочных лагерях. У нас будут серьёзные изменения. Благодаря дружеской атмосфере в команде эти перемены продвигаются легко. Мы рады, что у нас сплочённая группа, которой руководят спортивные директора с большим опытом. Мы осознаём свои силы, попытаемся выступать ещё лучше, чем в 2021 году».

Photo © Cyclingmedia Agency

Александр Кристофф: «Я начинаю этот сезон с отличным настроем. Атмосфера в команде сильно отличается от той, в которой находился в прошлом. Гонщики и персонал очень близки друг с другом, я уже прекрасно чувствую себя в команде. Мне нравится оборудование, не могу дождаться старта первых гонок.Я также рад, наконец, выступать в бельгийской команде, команде страны, которую люблю, которую считаю вторым домом. Мне нравится проект Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, который показал, что полностью во мне уверен. Конечно, это накладывает ответственность, но я привык к давлению ожиданий. Моя первая цель – проявить себя на классиках, ради этого хочу войти в форму в марте. Тур де Франс, конечно, тоже будет важен для меня, а также чемпионат мира, потому что мне подходит маршрут».

Photo © Cyclingmedia Agency

Состав велокоманды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux на 2022 год:

Jan Bakelants, (Бельгия)

Sven Erik Bystrøm, (Норвегия)

Dimitri Claeys, (Бельгия)

Aime De Gendt, (Бельгия)

Théo Delacroix, (Франция)

Tom Devriendt, (Бельгия)

Biniam Girmay, (Эритрея)

Kobe Goossens, (Бельгия)

Quinten Hermans, (Бельгия)

Jan Hirt, (Чехия)

Laurens Huys, (Бельгия)

Julius Johansen, (Дания)

Alexander Kristoff, (Норвегия)

Louis Meintjes, (ЮАР)

Hugo Page, (Франция)

Andrea Pasqualon, (Италия)

Barnabas Peak, (Венгрия)

Simone Petilli, (Италия)

Adrien Petit, (Франция)

Baptiste Planckaert, (Бельгия)

Lorenzo Rota, (Италия)

Rein Taaramae, (Эстония)

Gerben Thijssen, (Бельгия)

Taco Van Der Hoorn, (Нидерланды)

Corné Van Kessel, (Нидерланды)

Kevin Van Melsen, (Бельгия)

Boy Van Poppel, (Нидерланды)

Loïc Vliegen, (Бельгия)

Georg Zimmermann, (Германия)