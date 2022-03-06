Матье Бюргодо – победитель 6 этапа гонки Париж-Ницца-2022

Матье Бюргодо выиграл 6-й этап гонки Париж-Ницца-2022 из сольного отрыва

23-летний французский велогонщик команды TotalEnergies Матье Бюргодо (Mathieu Burgaudeau) одержал первую профессиональную победу, выиграв 6-й этап велогонки Париж-Ницца-2022. Атаки Мэттью Холмса (Lotto Soudal) и Сёрена Крага Андерсена (DSM) не увенчались успехом, но 23-летнему Матье Бюргодо удалось застать врасплох сильных соперников.

Уехав в одиночку за 10 км до финиша, французский гонщик команды TotalEnergie успел первым пересечь финишную черту, опередив преследователей на длину велосипеда. За 4 км до финиша у Бюргодо вёз пелотону 20 секунд, но его преимущество быстро таяло. На последнем километре у французского гонщика осталось в запасе всего 5 секунд. Мадс Педерсен (Trek-Segafredo) и Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) мощно спринтовали, но Матье Бюргодо обойти уже не смогли.

Примож Роглич (Jumbo-Visma) сохранил жёлтую майку лидера перед решающими финальными этапами Париж-Ницца-2022.

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Матье Бюргодо: «Нога шла великолепно, но в велоспорте важна не только физическая составляющая. Необходима уверенность в себе, хороший настрой, и, наверное, та небольшая искра, которой мне несколько раз не хватало. Сегодня же я просто сказал себе: «Давай, выложись по полной, не оглядывайся, наслаждайся собой…» И это принесло результат.

На Париж-Ницца чувствал себя всё лучше и лучше, мне не терпелось атаковать на финальном подъёме. Я столько раз был близко, но теперь взял победу, да ещё в таком стиле. Много раз наблюдал по телевизору, как гонщиков ловили на самой финишной черте. Не хотелось такое испытать на себе».

Ваут ван Арт: «Мы не ожидали такого сценария. Думали, мы контролируем гонку и завершим её спринтом. Но этот небольшой подъём создал хаос, возникли просветы. Я чувствую себя хорошо. Было тяжело ехать при таком ветре и подъёмах».

Примож Роглич: «Весь день мне нельзя было терять концентрацию. На такой гонке как Париж-Ницца нет дня отдыха, здесь всегда ветер. Ещё на один день ближе к финалу. Завтра будет важный этап с большим подъёмом, надеюсь, нога пойдёт. Обычно мне нравится снег, но не когда еду на велосипеде! Если получится выиграть, почему бы и нет. Но нужна нога. Я доволен, что получил ещё одну жёлтую майку и львёнка для сына, он здесь, и он – мой самый главный болельщик».