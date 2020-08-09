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Приглашения на Джиро д'Италия-2022

 Приглашения на Джиро д'Италия-2022

 

Приглашения на Джиро д'Италия-2022

 

 

105-й выпуск Джиро д'Италия пройдёт с 6 по 29 мая 2022 года. Организаторы итальянского Гранд-тура объявили список проконтинентальных велокоманд, получивших приглашение на участие. Помимо 18 команд Мирового тура (UCI World Tour) на старт Джиро д'Италия-2022 выйдут: 

Alpecin - Fenix (Bel) 
Eolo Kometa Cycling Team (Ita)
Bardiani CSF Faizane (Ita)
Drone Hopper - Androni Giocattoli (Ita) 

 

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2022 Гранд-тур вайлд-кард на Джиро д'Италия wild card

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  1. vadi

    Сегодня, 18:53 | Регистрация: 9.08.2020

    Саган не поедет,  его команду не взяли?

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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