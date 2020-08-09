- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 13:43
Приглашения на Джиро д'Италия-2022
105-й выпуск Джиро д'Италия пройдёт с 6 по 29 мая 2022 года. Организаторы итальянского Гранд-тура объявили список проконтинентальных велокоманд, получивших приглашение на участие. Помимо 18 команд Мирового тура (UCI World Tour) на старт Джиро д'Италия-2022 выйдут:
Alpecin - Fenix (Bel)
Eolo Kometa Cycling Team (Ita)
Bardiani CSF Faizane (Ita)
Drone Hopper - Androni Giocattoli (Ita)
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