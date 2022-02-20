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Штефан Биссегер – победитель 3 этапа Тура ОАЭ-2022

Штефан Биссегер, Филиппо Ганна и Том Дюмулин – на подиуме 3 этапа Тура ОАЭ-2022

 

 

  23-летний швейцарский велогонщик команды EF Education-EasyPost Штефан Биссегер (Stefan Bissegger) одержал победу на 3-м этапе Тура ОАЭ-2022, показав лучший результат в 9-километровой индивидуальной гонке на время. Равнинную дистанцию с одним поворотом на 180 градусов Биссегер преодолел за 9 минут 43 секунды со средней скоростью 55,575 км/ч. Швейцарский гонщик проехал 9 км на 7 секунд быстрее двукратного чемпиона мира в разделке Филиппо Ганны (Ineos Grenadiers) и на 14 секунд быстрее серебряного призёра Олимпиады-2020 в разделке Тома Дюмулина (Jumbo-Visma).

 

  Победа на 3-м этапе принесла Штефану Биссегеру и майку лидера Тура ОАЭ-2022. В генеральной классификации швейцарский гонщик теперь опережает на 7 секунд Филиппо Ганну и на 12 секунд прежнего обладателя майки лидера Яспера Филипсена (Alpecin-Fenix).

 

Штефан Биссегер – победитель 3 этапа Тура ОАЭ-2022

 

Штефан Биссегер – победитель 3 этапа Тура ОАЭ-2022

 

Штефан Биссегер – победитель 3 этапа Тура ОАЭ-2022

 

Photo Credit: LaPresse

 

  Штефан Биссегер: «Сегодня отлично проехал разделку. Был полностью уверен, что выдам большую мощность, а следовательно, смогу показать хорошее время. Всегда приятно побеждать. В разделке до самого конца никогда не знаешь, насколько сильны твои соперники. Давно ждал этой разделки. Рад, что выступаю здесь, потому что у меня была трудная зима с восстановлением после перелома ладьевидной кости. Понадобилось много времени на восстановление.

 

  Я опасался, что Ганна покажет лучшее время, рад, что у него не получилось. Он – один из лучших в мире и на треке, и в разделке. Когда увидел, что опередил его на семь секунд, подумал, что моё лучшее время удержится.  Рад начать сезон именно здесь, в ОАЭ, где наслаждался гонкой в прошлом году. С тех пор сил у меня немного прибавилось».

 

Штефан Биссегер – победитель 3 этапа Тура ОАЭ-2022

 

Photo Credit: LaPresse

 

  Филиппо Ганна: «Я отлично выступил. Средняя скорость была больше, чем планировал. В итоге снимаю шляпу перед Биссегером. Он проехал великолепно. Я чувствовал себя хорошо, на следующих этапах, начиная с завтрашнего с подъёмом,  готов помогать Адаму».

 

Штефан Биссегер – победитель 3 этапа Тура ОАЭ-2022

 

Photo Credit: LaPresse

 

  Том Дюмулин: «Я доволен, как выступил. Уступил лишь двум настоящим специалистам. Поэтому мне абсолютно нечего стыдиться. Для них дистанция была идеальной, я же предпочитаю более протяжённую и холмистую. И всё равно финишировал третьим, чему очень рад. Полезно проехать в гонке такой этап. В генеральной классификации после этого этапа получил уверенность, что способен создать небольшой просвет относительно других претендентов на общий зачёт. Есть много ребят, которые идут близко, но сегодня я обеспечил себе хорошую позицию на оставшуюся часть гонки. С нетерпением жду следующих этапов».

 

 

Результаты 3 этапа Тура ОАЭ-2022

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Теги к статье: Штефан Биссегер Stefan Bissegger EF Education-EasyPost Тур ОАЭ-2022 Тур Объединённых Арабских Эмиратов UAE Tour велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • SportSpirit
    Тур ОАЭ-2022. Этап 3. Результа ... (14)
    SportSpirit-Фото
    Юнгельс на классики, в поддержку ван Авермату, вместе с братьями Нассен-ами.

    Строго говоря, в команде AG2R типа так считают. Хотя по мне так это звучит как заглючивший ИИ от местного тролля.
  • SportSpirit
    Тур ОАЭ-2022. Этап 3. Результа ... (14)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Ktulhu
    Цитата: SportSpirit
    Лично меня в этой разделке больше всех удивил Филипсен: очевидно парень провел отличную межсезонку. 
    Демар в 5 секундах позади. Короткие разделки и Саган выигрывал

     

    1. Где был Демар на спринтерских этапах? 

    2. Вопрос разностороннего прогресса молодого спринтера, который, кстати, без поддержки команды успешно доехал до Парижа на своем первом Туре. 

  • motte
    Тур ОАЭ-2022. Этап 3. Результа ... (14)
    motte-Фото

    А тадей то силён, 3й тдф в карман 

  • nightbuster33
    Тур ОАЭ-2022. Этап 3. Результа ... (14)
    nightbuster33-Фото

    Ян Хирт неделю назад побеждает в Туре Омана,здесь же занимает 77место с отставанием более минуты. Странно как-то. Непостоянен,также как и будучи в Астане.Или,что-то другое?

  • RVL
    Тур ОАЭ-2022. Этап 3. Результа ... (14)
    RVL-Фото
    вся околовелосипедная общественность в шоке...
  • RVL
    Ваут ван Арт о предложении Кри ... (14)
    RVL-Фото
    да им пофик на фрума, ну ляпнул против ветра..)))
    вот реально подумайте, пчелы против меда???
    я думаю и у вас и у меня много для чего нет возможности, вот в космос полететь? опасно?-что скажете? запретим? да ну вас)))
  • Ktulhu
    Тур ОАЭ-2022. Этап 3. Результа ... (14)
    Ktulhu-Фото
    Цитата: SportSpirit
    Лично меня в этой разделке больше всех удивил Филипсен: очевидно парень провел отличную межсезонку. 
    Демар в 5 секундах позади. Короткие разделки и Саган выигрывал
  • velodoctor
    Тур ОАЭ-2022. Этап 3. Результа ... (14)
    velodoctor-Фото
    Власов не так много добавил, но добавил все равно, видимо уже и так запредельный уровень, а Йетс, мне кажется, секунд 30 себе прежнему сегодня привез. Можно со столом на Тиррено сравнивать результаты британца.
  • levonardo
    Тур ОАЭ-2022. Этап 3. Результа ... (14)
    levonardo-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Нормально так Дюма проехал в окружении Ганны. Погачар входит только в форму к последнему этапу. Седьмой этап заберет и выиграет генерал.
    А завтра?
  • BaTman
    Ваут ван Арт о предложении Кри ... (14)
    BaTman-Фото
    Деннис, Ганна, Мигель - как не странно они промолчали по поводу его высказываний. Возможно они не против такой идеи.

    Вот вы с точки зрения любителя, у Вас есть возможность тренироваться на рогатке ? А на люительских соревнованиях такая дисциплина есть.

    К примеру у меня нет возможности и я думаю у многих такая же ситуация. Второй вел + спец дороги + посадка и прочее. Это дорого абсолютно всем.

    Разделка хуже не станет, если вел будет обычный, может держак разрешить, но колёса диски убрать. Не так красиво, не спорю но в целом идея здравая.

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