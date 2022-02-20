Штефан Биссегер – победитель 3 этапа Тура ОАЭ-2022

Штефан Биссегер, Филиппо Ганна и Том Дюмулин – на подиуме 3 этапа Тура ОАЭ-2022

23-летний швейцарский велогонщик команды EF Education-EasyPost Штефан Биссегер (Stefan Bissegger) одержал победу на 3-м этапе Тура ОАЭ-2022, показав лучший результат в 9-километровой индивидуальной гонке на время. Равнинную дистанцию с одним поворотом на 180 градусов Биссегер преодолел за 9 минут 43 секунды со средней скоростью 55,575 км/ч. Швейцарский гонщик проехал 9 км на 7 секунд быстрее двукратного чемпиона мира в разделке Филиппо Ганны (Ineos Grenadiers) и на 14 секунд быстрее серебряного призёра Олимпиады-2020 в разделке Тома Дюмулина (Jumbo-Visma).

Победа на 3-м этапе принесла Штефану Биссегеру и майку лидера Тура ОАЭ-2022. В генеральной классификации швейцарский гонщик теперь опережает на 7 секунд Филиппо Ганну и на 12 секунд прежнего обладателя майки лидера Яспера Филипсена (Alpecin-Fenix).

Photo Credit: LaPresse

Штефан Биссегер: «Сегодня отлично проехал разделку. Был полностью уверен, что выдам большую мощность, а следовательно, смогу показать хорошее время. Всегда приятно побеждать. В разделке до самого конца никогда не знаешь, насколько сильны твои соперники. Давно ждал этой разделки. Рад, что выступаю здесь, потому что у меня была трудная зима с восстановлением после перелома ладьевидной кости. Понадобилось много времени на восстановление.

Я опасался, что Ганна покажет лучшее время, рад, что у него не получилось. Он – один из лучших в мире и на треке, и в разделке. Когда увидел, что опередил его на семь секунд, подумал, что моё лучшее время удержится. Рад начать сезон именно здесь, в ОАЭ, где наслаждался гонкой в прошлом году. С тех пор сил у меня немного прибавилось».

Photo Credit: LaPresse

Филиппо Ганна: «Я отлично выступил. Средняя скорость была больше, чем планировал. В итоге снимаю шляпу перед Биссегером. Он проехал великолепно. Я чувствовал себя хорошо, на следующих этапах, начиная с завтрашнего с подъёмом, готов помогать Адаму».

Photo Credit: LaPresse

Том Дюмулин: «Я доволен, как выступил. Уступил лишь двум настоящим специалистам. Поэтому мне абсолютно нечего стыдиться. Для них дистанция была идеальной, я же предпочитаю более протяжённую и холмистую. И всё равно финишировал третьим, чему очень рад. Полезно проехать в гонке такой этап. В генеральной классификации после этого этапа получил уверенность, что способен создать небольшой просвет относительно других претендентов на общий зачёт. Есть много ребят, которые идут близко, но сегодня я обеспечил себе хорошую позицию на оставшуюся часть гонки. С нетерпением жду следующих этапов».