Элиа Вивиани – победитель 3-го этапа Тура Романдии-2017

Цитата: velodoctor

Как в свое время Кристофф требовал поезд, уверен Ильнур при хорошем выступлении вправе попросить себе более сильных помощников.

Вы кстати еще Молему забыли, в том году он на туре держался очень высоко почти всю гонку.

Да, Моллема как по мне предпочтительней того же Томаса. Хотя лично меня интересует Крейсвик, буду за него болеть, так в прошлом году был сильнейшим