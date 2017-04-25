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Элиа Вивиани – победитель 3-го этапа Тура Романдии-2017

Элиа Вивиани выигрывает спринт на 3-м этапе Тура Романдии-2017

 


   28-летний итальянский гонщик команды Sky Элиа Вивиани (Elia Viviani) одержал победу на 3-м этапе Тура Романдии-2017.

 

 Многочисленные атаки начавшиеся за 30 км до финиша не привели к созданию победного отрыва. Британский гонщик команды Movistar Алекс Даусетт атаковал из пелотона за 24,3 км, быстро создал просвет и около 20 км проехал в одиночку. Сначала его преимущество составляло 20 секунд, но потом стало быстро падать, в то время как в пелотоне вели погоню гонщики Quick Step Floors, Bahrain Merida и Sky. За 3,7 км до финиша Алекса Даусетта догнали, и команды начали готовиться к спринту.

 

Элиа Вивиани выигрывает спринт на 3-м этапе Тура Романдии-2017

 

Элиа Вивиани выигрывает спринт на 3-м этапе Тура Романдии-2017

 

Элиа Вивиани – победитель 3-го этапа Тура Романдии-2017

 

Элиа Вивиани выигрывает спринт на 3-м этапе Тура Романдии-2017

 

  Команда Sky выстроилась, развозя Элиа Вивиани. За несколько сотен метров до финиша гонщик команды Orica-Scott Александр Эдмондсон мощно атаковал Он создал просвет, но Элиа Вивиани вышел с его колеса, спринтовал и первым пересёк линию финиша, обойдя Сонни Кольбрелли (Bahrain-Merida) и Михаэля Шварцманна (Bora-Hansgrohe).

 

Фабио Феллине (Trek-Segafredo) финишировал в общей группе и сохранил майку лидера.

 

 

Результаты 3 этапа Тура Романдии-2017

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Теги к статье: Элиа Вивиани Sky Тур Романдии Tour de Romandie гонка Мирового тура

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
6 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
7 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
8 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
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10 Порт Р. (Aus) (BMC) 812

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