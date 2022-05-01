VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Дилан Тёнс о победе на 1-м этапе Тура Романдии-2022 и будущем контракте

Дилан Тёнс – победитель 1 этапа Тура Романдии-2022

 

 

  Через неделю после победы на Флеш Валлонь-2022 Дилан Тёнс выиграл 1-й этап Тура Романдии-2022. На последних метрах финального 1,2-км подъёма 30-летний бельгийский велогонщик команды Bahrain Victorious обошёл атаковавшего у подножия подъёма Роана Денниса (Jumbo-Visma). Чемпион Австралии, финишировавший вторым, надел майку лидера Тура Романдии-2022, а Дилан Тёнс отпраздновал 14-ю в карьере победу.

 

Дилан Тёнс о победе на 1-м этапе Тура Романдии-2022 и будущем контракте

 

Дилан Тёнс о победе на 1-м этапе Тура Романдии-2022 и будущем контракте

Photo Massimo Fulgenzi/SprintCyclingAgency©2022/@TeamBahrainVictorious

 

 

  Дилан Тёнс: «Команда великолепно вывезла меня на хорошую позицию за пару километров до финиша, поэтому идеально начал подъём. Товарищи по команде мне рассказали, что это тот же самый подъём, что и три года назад. Но мне надо было выжидать до последнего. Атака Денниса оказалась довольно неожиданной, он поехал издалека. Мне пришлось продавливать изо всех сил до самой финишной черты.

 

  Сегодня было важно рассчитать время, и, думаю, мне это хорошо удалось. За 200 м до финиша я всё ещё считал, что еду за вторым местом, и только на последних 25 метрах подумал, что догоню Роана».

 

  После двух впечатляющих побед на гонках Мирового тура Дилан Тёнс и его менеджер могут ставить новые условия при подписании контракта. Контракт Тёнса с командой Bahrain Victorious, где он выступает с 2019 года,  заканчивается в конце этого сезона. Перед стартом 1-го этапа Дилан Тёнс в интервью VeloNews рассказал, что для него важно при работе в команде.

 

  Дилан Тёнс: «Над этим (вопросом о контракте) работает мой менеджмент. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь на хорошее,  на данный момент открыт для разных вариантов.

 

  Хочу продолжать выступать с той же страстью, какая есть у меня сейчас. Мне не обязательно становиться лидером номер 1, но в гонках, которые мне подходят, хочу получить шанс для себя. Я выступал в BMC на заре своей карьеры, когда вспоминаю, могу сказать, что те четыре года были отличными. Теперь я уже четыре года выступаю в Bahrain Victorious, посмотрим, что принесёт будущее».

 

 

Результаты 1 этапа Тура Романдии-2022

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Дилан Тёнс Dylan Teuns Bahrain Victorious Тур Романдии Tour de Romandie многодневная велогонка велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

26 апреля - 1 мая 2022

Tour de Romandie

1 мая 2022

Eschborn-Frankfurt

3 - 8 мая 2022

4 Jours de Dunkerque

6 - 29 мая 2022

Giro d'Italia

11 - 15 мая 2022

Tour de Hongrie

24 - 29 мая 2022

Tour of Norway

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Понравилась ли вам классика Льеж-Бастонь-Льеж-2022?

Комментарии

  • MVDP
    Тур Романдии-2022. Этап 1 (7)
    MVDP-Фото

    Арденнские классики как и не заканчивались.

  • BlAr
    Тур Романдии-2022. Этап 1 (7)
    BlAr-Фото
    А у меня другая ассоциация, с Рогличем на Мюр де Hui, когда того накрыл Алафилипп.
  • Геродот
    В 2023 году появится профессио ... (3)
    Геродот-Фото

    " Я точно не буду ни тренером, ни спортивным директором, буду выступать как владелец. Думаю, мой опыт последних нескольких лет, моя компания и работа в Swiss Racing Academy показали мне, что для этой роли я полностью подхожу"

     

    К какой роли он больше всего подходит? К роли владельца что ли?)) Или это некорректный перевод.

  • Николай Н.
    Тур Романдии-2022. Этап 1 (7)
    Николай Н.-Фото

    Власов сегодня не плохо смотрелся и в генерале поднялся.

  • Woterman 1980
    Тур Романдии-2022. Этап 1 (7)
    Woterman 1980-Фото
    Я так понимаю, что Денис претендент на генирал
  • velodoctor
    Тур Романдии-2022. Этап 1 (7)
    velodoctor-Фото

    Такое ощущение что в Джамбо над такими ускорениями работают как-то, Деннис выдал что-то похожее на Лапорта-Ван Арта. 

  • BlAr
    Тур Романдии-2022. Этап 1 (7)
    BlAr-Фото

    Жестко, конечно, Тюнс накрыл Денниса на последних метрах...

    Совсем чуток Роан не дотерпел!

  • SportSpirit
    Тур Романдии-2022. Этап 1 (7)
    SportSpirit-Фото

    У Роана еще есть время реализовать свой 5-илетний план)

  • reforg34
    В 2023 году появится профессио ... (3)
    reforg34-Фото

    К сожалению, после той истории с моторчиком, доверия нет уже к Канчеларре. Гораздо больше доверия вызывает Ди Лука.

  • RVL
    Предварительные составы команд ... (3)
    RVL-Фото
    доезжать он не будет..кости разомнет немного по венгрии и будет целить тдф. джиро -хороший тест, что бы побить эдди на тдф

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

28 апреля

Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost)

Sergio Araiz (Equipo Kern Pharma)

29 апреля

Carlos Barbero (Lotto Soudal)

Antwan Tolhoek (Trek-Segafredo)

Kobe Goossens (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

S?bastien Grignard (Lotto Soudal)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2022 (133)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)
Ноябрь 2021 (95)