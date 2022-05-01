Дилан Тёнс о победе на 1-м этапе Тура Романдии-2022 и будущем контракте

Дилан Тёнс – победитель 1 этапа Тура Романдии-2022

Через неделю после победы на Флеш Валлонь-2022 Дилан Тёнс выиграл 1-й этап Тура Романдии-2022. На последних метрах финального 1,2-км подъёма 30-летний бельгийский велогонщик команды Bahrain Victorious обошёл атаковавшего у подножия подъёма Роана Денниса (Jumbo-Visma). Чемпион Австралии, финишировавший вторым, надел майку лидера Тура Романдии-2022, а Дилан Тёнс отпраздновал 14-ю в карьере победу.

Photo Massimo Fulgenzi/SprintCyclingAgency©2022/@TeamBahrainVictorious

Дилан Тёнс: «Команда великолепно вывезла меня на хорошую позицию за пару километров до финиша, поэтому идеально начал подъём. Товарищи по команде мне рассказали, что это тот же самый подъём, что и три года назад. Но мне надо было выжидать до последнего. Атака Денниса оказалась довольно неожиданной, он поехал издалека. Мне пришлось продавливать изо всех сил до самой финишной черты.

Сегодня было важно рассчитать время, и, думаю, мне это хорошо удалось. За 200 м до финиша я всё ещё считал, что еду за вторым местом, и только на последних 25 метрах подумал, что догоню Роана».

После двух впечатляющих побед на гонках Мирового тура Дилан Тёнс и его менеджер могут ставить новые условия при подписании контракта. Контракт Тёнса с командой Bahrain Victorious, где он выступает с 2019 года, заканчивается в конце этого сезона. Перед стартом 1-го этапа Дилан Тёнс в интервью VeloNews рассказал, что для него важно при работе в команде.

Дилан Тёнс: «Над этим (вопросом о контракте) работает мой менеджмент. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь на хорошее, на данный момент открыт для разных вариантов.

Хочу продолжать выступать с той же страстью, какая есть у меня сейчас. Мне не обязательно становиться лидером номер 1, но в гонках, которые мне подходят, хочу получить шанс для себя. Я выступал в BMC на заре своей карьеры, когда вспоминаю, могу сказать, что те четыре года были отличными. Теперь я уже четыре года выступаю в Bahrain Victorious, посмотрим, что принесёт будущее».