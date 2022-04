Тур Романдии-2022. Этап 2 Категория:

Дата:

Сегодня, 18:27 Échallens – Échallens, 168,2 км 1 Ethan Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 4:04:55 2 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Trek-Segafredo 3 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 4 Aleksandr Vlasov (Rus) Bora-Hansgrohe 5 Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost 6 Quinten Hermans (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 7 Nikias Arndt (Ger) Team DSM 8 Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroen Team 9 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 10 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 11 Mikkel Honoré (Den) Quick-Step Alpha Vinyl Team 12 Filippo Colombo (Swi) Swiss Cycling 13 Sébastien Grignard (Bel) Lotto Soudal 14 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 15 Jakob Fuglsang (Den) Israel-Premier Tech 16 Lucas Plapp (Aus) Ineos Grenadiers 17 Rohan Dennis (Aus) Jumbo-Visma 18 Patrick Bevin (Nzl) Israel-Premier Tech 19 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 20 Johan Jacobs (Swi) Movistar Team 21 Mauro Schmid (Swi) Quick-Step Alpha Vinyl Team 22 Quentin Pacher (Fra) Groupama-FDJ 23 Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers 24 Magnus Sheffield (Usa) Ineos Grenadiers 25 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 26 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 27 Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates 28 Mathias Fluckiger (Swi) Swiss Cycling 29 Einer Rubio Reyes (Col) Movistar Team 30 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 31 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Movistar Team 32 Sepp Kuss (Usa) Jumbo-Visma 33 Ruben Fernandez (Spa) Cofidis 34 Dion Smith (Nzl) BikeExchange-Jayco 35 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 36 Neilson Powless (Usa) EF Education-EasyPost 37 Lawrence Naesen (Bel) AG2R Citroen Team 38 Juan Ayuso Pesquera (Spa) UAE Team Emirates 39 Théo Delacroix (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 40 Michael Woods (Can) Israel-Premier Tech 41 Krists Neilands (Lat) Israel-Premier Tech 42 Pau Miquel Delgado (Spa) Equipo Kern Pharma 43 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 44 Corbin Strong (Nzl) Israel-Premier Tech 45 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 46 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 47 Jose Felix Parra Cuerda (Spa) Equipo Kern Pharma 48 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 49 Davide Villella (Ita) Cofidis 50 Andreas Leknessund (Nor) Team DSM 51 Abner González Rivera (Pur) Movistar Team 52 Luis Leon Sanchez (Spa) Bahrain Victorious 53 Harold Tejada Canacue (Col) Astana Qazaqstan Team 54 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 55 Yannis Voisard (Swi) Swiss Cycling 56 Jan Maas (Ned) BikeExchange-Jayco 57 Valerio Conti (Ita) Astana Qazaqstan Team 58 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 59 Andrey Amador (Crc) Ineos Grenadiers 60 Simon Geschke (Ger) Cofidis 61 Louis Meintjes (Rsa) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 62 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team 63 Finn Fisher-Black (Nzl) UAE Team Emirates 64 Stefan De Bod (Rsa) Astana Qazaqstan Team 65 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 66 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 67 Viktor Verschaeve (Bel) Lotto Soudal 68 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Movistar Team 69 Ben Healy (Irl) EF Education-EasyPost 70 Anton Palzer (Ger) Bora-Hansgrohe 71 Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 72 Bob Jungels (Lux) AG2R Citroen Team 73 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 74 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 75 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 76 Sergio Higuita Garcia (Col) Bora-Hansgrohe 77 Nans Peters (Fra) AG2R Citroen Team 78 Tsgabu Grmay (Eth) BikeExchange-Jayco 79 Matteo Sobrero (Ita) BikeExchange-Jayco 0:00:24 80 Michael Schär (Swi) AG2R Citroen Team 0:00:27 81 Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma 0:01:15 82 Marco Brenner (Ger) Team DSM 0:02:51 83 Andrey Zeits (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:03:43 84 Sander Armée (Bel) Cofidis 0:03:51 85 Ethan Vernon (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:03:57 86 James Knox (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 87 Mattia Cattaneo (Ita) Quick-Step Alpha Vinyl Team 88 Brandon Rivera Vargas (Col) Ineos Grenadiers 89 Frederik Wandahl (Den) Bora-Hansgrohe 90 Valentin Paret Peintre (Fra) AG2R Citroen Team 91 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R Citroen Team 92 Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma 93 Urko Berrade Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 94 Sam Bewley (Nzl) BikeExchange-Jayco 0:04:50 95 Romain Combaud (Fra) Team DSM 96 Alexander Cataford (Can) Israel-Premier Tech 97 Carlos Garcia Pierna (Spa) Equipo Kern Pharma 98 Amund Grøndahl Jansen (Nor) BikeExchange-Jayco 99 Tom Bohli (Swi) Cofidis 100 Dario Lillo (Swi) Swiss Cycling 101 Francisco Galvan Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 102 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 103 Georg Steinhauser (Ger) EF Education-EasyPost 104 Chris Froome (Gbr) Israel-Premier Tech 105 Antonio Tiberi (Ita) Trek-Segafredo 106 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 107 Casper Pedersen (Den) Team DSM 108 Antwan Tolhoek (Ned) Trek-Segafredo 0:06:41 109 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers 110 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 111 Aleksandr Riabushenko (Blr) Astana Qazaqstan Team 112 Antonio Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 113 Baptiste Planckaert (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:09:06 114 Laurens Huys (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 115 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Qazaqstan Team 116 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 117 Julius Johansen (Den) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 118 Johan Price Pejtersen (Den) Bahrain Victorious 119 Thomas Champion (Fra) Cofidis 120 Valere Thiebaud (Swi) Swiss Cycling 121 Nils Brun (Swi) Swiss Cycling 122 Stephen Williams (Gbr) Bahrain Victorious 123 Josef Cerny (Cze) Quick-Step Alpha Vinyl Team 124 Ion Izagirre Insausti (Spa) Cofidis 125 Matteo Badilatti (Swi) Groupama-FDJ 126 Antoine Debons (Swi) Swiss Cycling 127 Tim Naberman (Ned) Team DSM 128 Harry Sweeny (Aus) Lotto Soudal 129 Michel Heßmann (Ger) Jumbo-Visma 130 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 131 Raul Garcia Pierna (Spa) Equipo Kern Pharma 0:10:54 132 Diego Lopez Fuentes (Spa) Equipo Kern Pharma DNS Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal DNS Kevin Colleoni (Ita) BikeExchange-Jayco DNS Rigoberto Uran (Col) EF Education-EasyPost Генеральная классификация после 2 этапа: 1 Rohan Dennis (Aus) Jumbo-Visma 8:34:43 2 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 0:00:14 3 Mauro Schmid (Swi) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:00:18 4 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 5 Juan Ayuso Pesquera (Spa) UAE Team Emirates 6 Mikkel Honoré (Den) Quick-Step Alpha Vinyl Team 7 Patrick Bevin (Nzl) Israel-Premier Tech 0:00:20 8 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 0:00:21 9 Aleksandr Vlasov (Rus) Bora-Hansgrohe 0:00:23 10 Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates 0:00:24 11 Andreas Leknessund (Nor) Team DSM 12 Neilson Powless (Usa) EF Education-EasyPost 13 Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroen Team 14 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 15 Ruben Fernandez (Spa) Cofidis 0:00:26 16 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 17 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 18 Lucas Plapp (Aus) Ineos Grenadiers 19 Filippo Colombo (Swi) Swiss Cycling 0:00:29 20 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 0:00:30 21 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 0:00:31 22 Quinten Hermans (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:00:33 23 Quentin Pacher (Fra) Groupama-FDJ 24 Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers 0:00:34 25 Pau Miquel Delgado (Spa) Equipo Kern Pharma 26 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 0:00:35 27 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 0:00:36 28 Jakob Fuglsang (Den) Israel-Premier Tech 29 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 0:00:38 30 Davide Villella (Ita) Cofidis 0:00:39 31 Simon Geschke (Ger) Cofidis 0:00:41 32 Einer Rubio Reyes (Col) Movistar Team 0:00:42 33 Nikias Arndt (Ger) Team DSM 0:00:43 34 Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost 35 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 0:00:45 36 Michael Woods (Can) Israel-Premier Tech 0:00:46 37 Finn Fisher-Black (Nzl) UAE Team Emirates 38 Abner González Rivera (Pur) Movistar Team 39 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Movistar Team 0:00:48 40 Luis Leon Sanchez (Spa) Bahrain Victorious 0:00:50 41 Sepp Kuss (Usa) Jumbo-Visma 0:00:51 42 Mathias Fluckiger (Swi) Swiss Cycling 0:00:56 43 Harold Tejada Canacue (Col) Astana Qazaqstan Team 0:00:58 44 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 45 Magnus Sheffield (Usa) Ineos Grenadiers 0:01:03 46 Valerio Conti (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:01:08 47 Jose Felix Parra Cuerda (Spa) Equipo Kern Pharma 0:01:12 48 Krists Neilands (Lat) Israel-Premier Tech 0:01:31 49 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:01:47 50 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:01:49 51 Ben Healy (Irl) EF Education-EasyPost 0:01:50 52 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:01:53 53 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 0:01:55 54 Yannis Voisard (Swi) Swiss Cycling 0:01:58 55 Dion Smith (Nzl) BikeExchange-Jayco 0:01:59 56 Andrey Amador (Crc) Ineos Grenadiers 0:02:01 57 Louis Meintjes (Rsa) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 58 Sergio Higuita Garcia (Col) Bora-Hansgrohe 0:02:03 59 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 0:02:04 60 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Movistar Team 0:02:13 61 Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:02:18 62 Corbin Strong (Nzl) Israel-Premier Tech 0:02:22 63 Michael Schär (Swi) AG2R Citroen Team 0:02:48 64 Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma 0:03:30 65 Marco Brenner (Ger) Team DSM 0:03:47 66 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:04:48 67 Anton Palzer (Ger) Bora-Hansgrohe 0:05:06 68 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 0:05:08 69 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 0:05:09 70 Matteo Sobrero (Ita) BikeExchange-Jayco 0:05:12 71 Tsgabu Grmay (Eth) BikeExchange-Jayco 0:05:16 72 Jan Maas (Ned) BikeExchange-Jayco 0:05:18 73 Viktor Verschaeve (Bel) Lotto Soudal 0:05:21 74 Andrey Zeits (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:05:54 75 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R Citroen Team 0:06:09 76 Urko Berrade Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 0:06:18 77 Antonio Tiberi (Ita) Trek-Segafredo 0:06:40 78 Francisco Galvan Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 0:07:16 79 Amund Grøndahl Jansen (Nor) BikeExchange-Jayco 0:07:36 80 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Trek-Segafredo 0:08:06 81 Alexander Cataford (Can) Israel-Premier Tech 0:08:07 82 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 0:08:11 83 Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma 0:08:30 84 Stefan De Bod (Rsa) Astana Qazaqstan Team 0:08:38 85 Dario Lillo (Swi) Swiss Cycling 0:08:54 86 Sander Armée (Bel) Cofidis 0:09:08 87 Antonio Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:09:40 88 Chris Froome (Gbr) Israel-Premier Tech 0:10:07 89 Carlos Garcia Pierna (Spa) Equipo Kern Pharma 0:10:11 90 Romain Combaud (Fra) Team DSM 0:10:13 91 Théo Delacroix (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:10:53 92 Nans Peters (Fra) AG2R Citroen Team 0:10:55 93 Antwan Tolhoek (Ned) Trek-Segafredo 0:10:56 94 Bob Jungels (Lux) AG2R Citroen Team 0:10:58 95 Johan Jacobs (Swi) Movistar Team 0:11:01 96 Sébastien Grignard (Bel) Lotto Soudal 0:11:05 97 Lawrence Naesen (Bel) AG2R Citroen Team 0:11:13 98 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 0:11:38 99 Matteo Badilatti (Swi) Groupama-FDJ 0:11:43 100 Valentin Paret Peintre (Fra) AG2R Citroen Team 0:11:58 101 Ethan Vernon (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:12:00 102 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 0:12:01 103 Mattia Cattaneo (Ita) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:12:06 104 Stephen Williams (Gbr) Bahrain Victorious 0:12:38 105 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:13:17 106 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 0:14:15 107 Ethan Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 0:14:23 108 James Knox (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:14:53 109 Frederik Wandahl (Den) Bora-Hansgrohe 0:15:10 110 Aleksandr Riabushenko (Blr) Astana Qazaqstan Team 0:15:11 111 Georg Steinhauser (Ger) EF Education-EasyPost 0:15:43 112 Casper Pedersen (Den) Team DSM 0:15:47 113 Tom Bohli (Swi) Cofidis 0:15:53 114 Raul Garcia Pierna (Spa) Equipo Kern Pharma 0:16:05 115 Sam Bewley (Nzl) BikeExchange-Jayco 0:16:06 116 Nils Brun (Swi) Swiss Cycling 0:17:00 117 Brandon Rivera Vargas (Col) Ineos Grenadiers 0:18:59 118 Johan Price Pejtersen (Den) Bahrain Victorious 0:20:03 119 Josef Cerny (Cze) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:20:07 120 Ion Izagirre Insausti (Spa) Cofidis 0:20:10 121 Harry Sweeny (Aus) Lotto Soudal 122 Michel Heßmann (Ger) Jumbo-Visma 0:20:12 123 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Qazaqstan Team 0:20:24 124 Baptiste Planckaert (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:20:41 125 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers 0:21:37 126 Diego Lopez Fuentes (Spa) Equipo Kern Pharma 0:21:58 127 Laurens Huys (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:22:35 128 Julius Johansen (Den) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:22:54 129 Antoine Debons (Swi) Swiss Cycling 0:23:03 130 Thomas Champion (Fra) Cofidis 0:23:05 131 Valere Thiebaud (Swi) Swiss Cycling 0:23:06 132 Tim Naberman (Ned) Team DSM 0:23:23 Тур Романдии-2022. Тур Романдии-2022. Превью Результаты пролога Тура Романдии-2022 Результаты 1 этапа Тура Романдии-2022



