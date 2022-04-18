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Ваут ван Арт и Штефан Кюнг – призёры Париж-Рубэ-2022

Ваут ван Арт и Штефан Кюнг о Париж-Рубэ-2022

 

 

  27-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт и 28-летний швейцарский гонщик команды Groupama – FDJ Штефан Кюнг поднялись на вторую и третью ступени подиума классики Монумента велоспорта Париж-Рубэ-2022, выиграв спринт из  небольшой группы. Ваут ван Арт и Штефан Кюнг стали одними из «пострадавших» фаворитов, когда за 200 км до финиша остались во второй группе после разрыва пелотона.

 

 Две группы соединились лишь за 85 км до финиша перед 17-м сектором брусчатки. Вауту ван Арту по ходу гонки пришлось несколько раз менять велосипед из-за проколов, в том числе за 40 км до финиша. Чемпион Бельгии, как и чемпион Швейцарии в разделке, предпринимали несколько атак, в итоге завершив гонку в группе, финишировавшей после победителя, Дилана Ван Барле (Ineos Grenadiers).

 

  На велодроме в Рубэ группа Ван арта, Кюнга, Тома Девриндта (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) и Матея Мохорича (Bahrain Victorious) разыграла спринт, в котором Ваут Ван Арт стал победителем и занял 2-е место на Париж-Рубэ-2022.

 

Ваут ван Арт и Штефан Кюнг – призёры Париж-Рубэ-2022

Photo (c) A.S.O. / Pauline Ballet

 

Для Ваута Ван Арта это четвёртый подиум и третье призовое место на классиках Монументах после победы и подиума на Милан-Сан-Ремо и второго места на Туре Фландрии-2020.

Для Штефана Кюнга это первый подиум в карьере на классике – Монументе велоспорта. В этом году швейцарский гонщик команды Groupama-FDJ занял 5-е место на Туре Фландрии – это его лучшие результаты на Монументах в карьере.

 

Ваут ван Арт и Штефан Кюнг – призёры Париж-Рубэ-2022

Photo (c) A.S.O. / Pauline Ballet

 

   Ваут ван Арт: «Я не разочарован, что стал призёром, потому что удивлён, насколько хорошо чувствовал себя в гонке. Второе место ощущается как награда. Конечно, хотел выиграть, но после всех событий последних недель могу только радоваться такому результату.

 

  В финале мы со Штефаном сбросили других фаворитов и добрали большинство тех, кто находился впереди, но Дилан продолжал набирать преимущество. Так что, думаю, он был сегодня сильнейшим. Ван Барле – из тех, кто редко теряет скорость.  Я очень счастлив быть на подиуме. Не ожидал этого перед стартом.

 

  После гонки всегда приходят сожаления, но тяжело выбирать лучший момент для атаки, правильное колесо. К тому же я потратил больше сил, чем ожидал, из-за механических проблем. Кроме того, скажу, что сегодня для меня всё сложилось хорошо. Когда пелотон раскололся, я не был на хорошей позиции, но несколько товарищей по команде были впереди, так что нам не пришлось работать, я мог спокойно ехать во второй группе.

 

  Когда поехали по брусчатке, я прокололся и повредил колесо. Пришлось пройти через полчаса хаоса, прежде, чем вернуться. В финальной части гонки я потерял Кристофа (Лапорта), ему не повезло, он выбыл из борьбы. Жаль, потому что у нас мог получиться хороший вариант разыграть наши карты в конце.

 

  Всё шло не так, как обычно, и перед гонкой. Но когда я стартовал, чувствовал себя нормально, быстро вернулся к старым навыкам – сфокусировался на борьбе за победу, на том, чтобы беречься от неприятностей, старался найти верный момент. Было нетрудно вернуть себе обычный ход мыслей.

 

  Решение о моём старте принималось коллективно – командой, персоналом, врачами команды и моим личным врачом, моим тренером, а также мной. Я пропустил неделю тренировок, а когда возобновил их, уставал после каждого выезда. Но мне становилось лучше, поэтому решение о старте приняли в последнюю минуту. Я поехал гонку в свободной роли, пришлось ждать и проверять, как пойдёт гонка. С самого старта чувствовал себя хорошо.

 

  Теперь подождём, проверим, что дальше. Если я буду в порядке, в следующее воскресенье стартую на Льеж-Бастонь-Льеж. Со вторым местом на Париж-Рубэ мне больше не о чем волноваться».

 

  Гриша Нирманн, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Ваут был очень силён. Ван Барле превзошёл всех, был сильнейшим. То, что образовались эшелоны, для нас было неплохо, но нам не везло, как и многим командам. Тимо Розен заслужил комплимент, потому что отдал Вауту свой велосипед на ключевом участке».

 

Ваут ван Арт и Штефан Кюнг – призёры Париж-Рубэ-2022

 

  Штефан Кюнг: «Гонка сегодня была очень тяжёлой и тактически сложной. Непросто каждый раз реагировать. Мне пришлось остановиться на санитарную паузу, поэтому оказался позади, когда пелотон порвался через 47 км после старта. Пока организовали погоню, первая группа набрала минуту преимущества. После таких событий приятно подняться на подиум. Это огромное достижение на моей любимой гонке.

 

  В этом году я сделал большой шаг вперёд. В том числе ментально еду на  другом уровне. Полностью уверен, что смогу удержаться с сильнейшими, что до финала буду играть роль в гонке. Я не волновался в самом начале, потому что это очень долгая гонка.

 

  А когда с тобой товарищи по команде, которые ради тебя прикладывают все силы, то можно чувствовать себя уверенно.  Они весь день работали, не жалея сил, я хотел отблагодарить их за это хорошим результатом. У нас очень сильная команда Groupama-FDJ  и отличная динамика развития. Больших побед не хватает, но если продолжим стараться, они обязательно придут. Я должен сказать товарищам по команде, что важно бороться каждый раз, когда мы расстраиваемся. Снимаю шляпу особенно перед Оливье Ле Гаком, сегодня он помогал мне бессчётное количество раз. Я должен им пиво!

 

  Эта гонка очень важна для нашей команды, и для спортивных директоров, и для руководства. Во Франции это крупнейшая однодневная велогонка. Мы – французская команда с французским спонсором, и эта гонка – самая значимая в сезоне после Тур де Франс. Горжусь, что представлял команду на подиуме. Давления не чувствовал, они просто верили в меня, даже когда нам не везло».

 

 

Результаты Париж-Рубэ-2022

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Штефан Кюнг Stefan Kung Groupama - FDJ Париж-Рубэ Paris-Roubaix Париж-Рубэ-2022 Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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Комментарии

  • uran
    Дилан Ван Барле - победитель П ... (1)
    uran-Фото
    Прям дримтим под однодневки. Зачем им теперь гт... пусть квики воюют.
  • litxaa
    Тур Турции-2022. Этап 8 (11)
    litxaa-Фото

    Ну был же по крайней мере один прецедент, на Джиро Де Италия, когда гонщики именно отказались ехать сказав, что "этап слишком длинный, дождь слишком мокрый, погода слишком холодная - давайте мы все сядем в теплые автобусы и проедем половину пути в них" И организаторы были вынуждены им подчиниться. Я исхожу из информации, озвученной в новости. Там сказано ... то что сказано.

  • VeloVelo
    Париж - Рубэ-2022. Результаты (24)
    VeloVelo-Фото

    Очень рад Победе Дилана. Заслужил!

  • RVL
    Тур Турции-2022. Этап 8 (11)
    RVL-Фото
    А как вы себе это представляете без согласования со всеми?
  • RVL
    Тур Турции-2022. Этап 8 (11)
    RVL-Фото

    Я понял, что они там сами по тормозам ударили, и страйк устроили)) а орги согласились под давлением, ибо а что делать?
    Или не так?)))

    Я видел, как не давали старт долго. Группа ехала за пейскаром в дикую непогоду. Потом появился титр, гонка отменена в связи с непогодой. 

  • litxaa
    Тур Турции-2022. Этап 8 (11)
    litxaa-Фото
    "Через 25 км велогонщики попросили организаторов нейтрализовать этап" - это не я придумал, так написано в новости, которую мы обсуждаем. Про спонсоров, организаторов, болельщиков, инфраструктуру и контракты там ничего не написано.
  • litxaa
    Тур Турции-2022. Этап 8 (11)
    litxaa-Фото
    Вы меня не правильно поняли. Я совсем не против и даже приветствую отмены, замены, укорочения опасных этапов. Но только когда это решают организаторы и ответственные за безопасность гонки люди, а не сами гонщики типа "нам холодно, скучно, не интересно, хотим домой - давайте все отменим"
  • nightbuster33
    Париж - Рубэ-2022. Результаты (24)
    nightbuster33-Фото

    В таких гонках гонщики велосипедных стран неудержимы.

  • uran
    Тур Турции-2022. Этап 8 (11)
    uran-Фото
    Болельщики такие болельщики, а не отмени, побились бы гонщики массово, кричали в три горла чего этап не отменили.
  • EL-Fenomeno
    Париж - Рубэ-2022. Результаты (24)
    EL-Fenomeno-Фото

    Классная Рубэ и не надо даже дождя, получилось офигенно + ПИЛЬ'ще epic. 

    Достойный победитель самой монументальной классики, но в начале был сущий ад хаос (на то она и Рубэ): разрыв пелотона и первые секции павэ, где падали и падали; а проколов наверное РЕКОРДное количество за гонку.

    Лампаэрт прям как на Moto GP, только те падают на шоссе, а тут он приложился спиной на острую брусчатку, хорошо что отделался "не лёгким испугом" и мигом встал и таки поехал дальше. Мохоричъ пахал больше всех, и на спринт в такой компании конечно же сил не осталось, жаль что мимо подиума. А вот тот бельгийский ноунэйм на финише едва не объехал уставшего Кюнга, но и 4-е место для молодого Тома - это успех, как и для Кюнга "бронза". Ван Арт болел КОВИДом...я бы не сказал), скорое МВДП, который в личке на этот раз проиграл Воуту.

    Цитата: Earl57
    Поймали момент. Теперь зубоскалят))

     

    Там ещё и ВЕТЕРок поднялся.. spiteful Оператор правильный кадр взял)) first_move
     

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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