Андреас Крон – победитель 1 этапа Вуэльты Каталонии-2021

Андреас Крон, Луис-Леон Санчес, Леннард Кемна о 1-м этапе Вуэльты Каталонии-2021

22-летний датский велогонщик команды Lotto Soudal Андреас Крон (Andreas Kron) одержал победу на 1-м этапе Вуэльты Каталонии-2021. Это его первая победа с начала выступления за команду Lotto Soudal и первая - на этапе гонки Мирового тура.

За 25 км до финиша из пелотона атаковала большая группа гонщиков, за 23,5 км из неё контратаковал действующий чемпион Испании, 37-летний велогонщик команды Astana-Premier Tech Луис-Леоном Санчес. Андреас Крон был одним из тех, кто ответил на ускорение чемпиона Испании, а они вместе с 24-летним французским гонщиком команды Cofidis Реми Роша (Rémy Rochas) и 24-летним немецким велогонщиком команды Bora-hansgrohe Леннардом Кемной (Lennard Kämna) сформировали отрыв, который удержался до финиша.

Четвёрка лидеров разыграла спринт, в котором Андреас Крон обошёл Луиса-Леона Санчеса и Реми Роша. Пелотон финишировал через 16 секунд. Спринт из пелотона выиграл 28-летний новозеландский велогонщик команды BikeExchange Дайон Смит (Dion Smith).

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Андреас Крон надел первую майку лидера Вуэльты Каталонии-2021, а его товарищ по команде Сильван Монике (Sylvain Moniquet) облачился в майку горного короля, так как остался последним из отрыва дня и взял очки на подъёме 1-й категории Порт-де-Сапта-Фе-дель-Монтсени.

Андреас Крон: «Просто фантастика. С тех пор, как в 9 лет начал заниматься велоспортом, мечтал о победе на этапе гонки Мирового тура, на самой большой сцене велоспорта.

В прошлом году я выиграл этап на Туре Люксембурга, обойдя Диего Улисси. Поэтому знал, что сегодня у меня есть шанс. Когда Movistar прекратили яростно ускоряться, атаковал Санчес и несколько других гонщиков поехали за ним. Сначала в этой группе были мои товарищи по команде Максим Ван Гейлс и Харм Ванхауке. В итоге остались только Кемна, Роша и я. У меня отлично шла нога.

Я отработал впереди группы, чтобы держаться впереди, но думал о том, как сберечь немного сил. Спринт начал в идеальных обстоятельствах, с последней позиции, и был хорошо защищён от бокового ветра. Спринт прошёл идеально.

Мы хотим показать руководству команды, что нас правильно подписали. Гонщики моего поколения, как Погачар, борются до конца, до последней секунды. Мы доказали, что можем побеждать более известных гонщиков. И это только начало сезона».

Сильван Монике: «Мне пришлось атаковать раза три – четыре, чтобы уехать от пелотона в начале этапа. Это удалось нам через 15 км. Я сразу подумал о горной майке. На подъёме 1-й категории, когда пелотон приблизился, я сбросил остальных из отрыва и первым прошёл эту вершину. Посмотрим, удастся ли нам защитить майку. Почему бы нет. Такой тип гонок мне подходит лучше, чем первые бельгийские гонки, которые проходили в холод и по брусчатке».

Луис-Леон Санчес: «Первый этап выглядел очень неплохо и с несколькими подъемами и небольшой горкой в финале хорошо подходил нам. Так как в пелотоне не слишком много спринтеров, мы понимали, что контролировать ситуацию в основной группе будет сложно. Так что, мы старались сохранять концентрацию на протяжении всего дня, особенно в финальной части этапа.

Мы были впереди у подножия последнего подъема, и я следовал за всеми атаками. В итоге мне удалось уехать вместе еще с тремя гонщиками. Что ж, немного не хватило для победы и, конечно, я немного расстроен. В спринте я оказался немного заблокированным между двумя гонщиками, тогда как Крон начал рывок по левой стороне. Я потерял лишь мгновение, и затем постарался сделать максимум в спринте, но выиграть не удалось. Это была хорошая возможность для меня одержать победу, но я надеюсь, что новые шансы появятся в последующие дни».

Бруно Ченьялта, спортивный директор Astana – Premier Tech: «Мы планировали атаковать с Луисом Леоном на последней горе. Мы знали этот этап довольно неплохо, и знали, что если группе гонщиков удастся получить преимущество на вершине подъема, то закрыть такой просвет пелотону будет очень трудно. В конце концов, для нас все сложилось хорошо, и Луис Леон провел отличную гонку. Нам чуть-чуть не хватило до победы, но сегодня другой гонщик оказался сильнее. Тем не менее, я доволен тем, как команда провела этап, помогая друг другу, и лидерство в командном зачете по итогам этапа – небольшая награда нам за этот день. Теперь будем настраиваться на следующие этапы здесь в Каталонии».

Леннард Кемна: «Мы хорошо проехали гонку, отлично её контролировали. В финальной части этапа я был внимателен и отобрался в отрыв после решающей атаки. К сожалению, финал этапа прошёл не идеально. С одной стороны, я доволен, как шла нога, и что у меня многообещающая форма после зимнего перерыва, с другой, финишировать четвёртым в группе из четырёх гонищков…, ну, это разочаровало».

Андре Шульце, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Изначально мы планировали работать на Петера и создать условия для общего спринта. Мы держали гонку под контролем, но где-то на середине этапа, на первом категорийном подъёме команда Movistar вышла вперёд и задала очень высокую скорость. В результате их протяжки половина пелотона, включая Петера, выпала.

На вершине подъёма они сократили разрыв с отрывом до 50 секунд, но не смогли догнать отрыв. Поэтому мы изменили стратегию и атаковали с нашими генеральщиками. Это отлично сработало, потому что они работали очень слаженно и внимательно. Леннард потом атаковал за 25 км до финиша и отобрался в отрыв из четырёх человек. В финале он пару раз пытался атаковать и уехать в одиночку, но это было трудно. В целом мы можем быть довольны работой и настроем команды на этом сложном этапе».