Алехандро Вальверде – победитель Флеш Валлонь-2017

Алехандро Вальверде в пятый раз становится победителем Флеш Валлонь

Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) стал единственным в истории классики Флеш Валлонь пятикратным победителем. 36-летний испанский гонщик команды Movistar выигрывает Флеш Валлонь четвёртый год подряд. Он снова не дал соперникам шансов, атаковав на последних сотнях метров на подъёме Мюр де Уи. Он создал просвет и успел поднять руки в победном жесте, пока за его спиной шла борьба за места на подиум Флеш Валлонь-2017.

Боб Юнгельс (Quick Step Floors), атаковавший за 28,5 км до финиша, провёл в отрыве до последнего километра дистанции, около 20 км проехав с попутчиком, Алессандро Де Марки (BMC), а за 9 км до финиша сбросив его и продолжив в одиночку. Хотя за 6 км до финиша преимущество Боба Юнгельса составляло около 50 секунд, затем оно стало быстро таять, когда команды Sky и Orica-Scott начали погоню. В итоге именно Мюр де Уи, как всегда, определил победителя.

Ирландский гонщик команды Quick Step Floors Дэн Мартин повторил свой результат 2014 года, сумев на последних метрах опередить соперников и финишировать 2-м. Бельгийский гонщик команды BMC Дилан Тёнс замкнул тройку призёров.